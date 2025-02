Arcista sostiene que FPV no estaría habilitado para los comicios nacionales

Evo Morales firmó un acuerdo con FPV para las elecciones generales 2025

Video: RTP

eju.tv

El presidente regional de la Urbana Arcista, Miguel Delgadillo, afirmó que el Frente Para la Victoria (FPV), la sigla con la que Evo Morales pretende postularse como candidato, no cumple con los requisitos para participar en las elecciones generales de 2025.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ala evista ha comenzado a reorganizarse de cara a los comicios, luego de que el jueves 20 de febrero se diera a conocer el acuerdo firmado entre Evo Morales y el FPV, partido que anteriormente prestó su sigla a Chi Hyun Chung.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya determinó que Morales no podrá ser candidato en 2025, la firma de este convenio volvió a poner sobre la mesa su posible postulación.

Sin embargo, Delgadillo sostiene que el FPV no está habilitado para participar en las elecciones, ya que no ha cumplido con los requisitos exigidos por el TSE.

«Frente Para la Victoria no cumple con ningún requisito para participar en estos comicios. Aquí se muestra un informe del TSE que señala que el FPV no ha cumplido con los requisitos de su convención, en la cual se han cometido muchas irregularidades. Por ello, no estaría habilitado para participar en las elecciones del 17 de agosto», declaró.