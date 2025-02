Aseguran que Arce políticamente no es un candidato potable, pero tiene el poder y la sigla

El analista considera que Chi Hyun Chung, podría quitarle votos, por lo que el presidente Arce buscaría neutralizarlo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Daniel Valverde afirmó que el presidente Luis Arce no es un candidato potable del Movimiento al Socialismo (MAS), pero cuenta con el poder, la estructura partidaria y los recursos económicos para competir en los próximos comicios presidenciales. Según Valverde, Arce apuesta a consolidarse como el único candidato en el denominado «campo popular», a pesar de que su gobierno carece de logros significativos.

«Políticamente, Arce no es un candidato potable. Tendría que explicar un sinnúmero de cosas que no ha hecho en su gestión, empezando por la economía. No tiene carisma, no tiene relato ni historia, pero tiene la sigla, la estructura y el dinero», sostuvo Valverde en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista destacó el pragmatismo y la falta de escrúpulos del actual mandatario para mantenerse en el poder: «Es una persona totalmente maniquea, busca resultados y se abre campo como sea, sin contemplaciones. Su objetivo es quedar solo en el escenario y asegurarse la candidatura en el sector popular».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Valverde también señaló que el presidente ya ha acorralado políticamente al expresidente Evo Morales, quien perdió la sigla del MAS y ahora busca postular con Frente Para la Victoria (FPV). Asimismo, mencionó que Chi Hyun Chung, podría quitarle votos, por lo que el mandatario buscaría neutralizarlo antes de la contienda electoral.

» Su cálculo maquiavélico es posicionarse como la única opción en el campo popular, donde al menos un 30% del electorado se identifica con una figura de ese sector», explicó Valverde.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.