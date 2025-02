Bs. 198 mil millones malgastados: 97% de estudiantes reprueban en matemáticas y física

Bolivia enfrenta una de las crisis educativas más profundas de América Latina. A pesar de una inversión de 198 mil millones de bolivianos entre 2010 y 2023, los resultados en áreas clave como Matemáticas, Física y Química siguen siendo alarmantemente bajos. Según un estudio basado en exámenes del Observatorio Pluricultural de Calidad Educativa, el 97% de los estudiantes secundarios reprueban estas asignaturas fundamentales. Esta cifra evidencia una falla estructural grave en el sistema educativo y una desconexión entre el gasto público y los resultados obtenidos. Durante décadas, las autoridades educativas han eludido evaluaciones internacionales de calidad, conscientes de la crisis estructural que atraviesa el sistema, pero sin asumir la magnitud del problema ni tomar medidas efectivas para solucionarlo.

La inversión educativa en Bolivia ha sido una de las más grandes en su historia, con recursos destinados tanto a la expansión de infraestructura escolar como al aumento de la cobertura. Sin embargo, esta inversión no ha logrado mejorar la calidad educativa. La Ley Educativa 070, promulgada en 2010, buscaba mejorar el sistema mediante una educación “pluricultural, descolonizadora y comunitaria”. Sin embargo, su implementación se centró más en aspectos ideológicos y en la expansión cuantitativa que en la mejora de la calidad. La falta de mecanismos eficaces de evaluación y rendición de cuentas ha permitido que los estudiantes sigan siendo promovidos sin dominar los conocimientos esenciales, ocultando incluso los resultados de los exámenes, lo que refleja una gestión opaca y una falta de voluntad política para abordar los problemas reales.

Esta crisis tiene múltiples causas, pero la principal es la formación deficiente de los docentes. En Bolivia, la mayoría de los profesores de ciencias son egresados de las Escuelas Normales, instituciones que no ofrecen la formación académica exigida en otras partes del mundo. A diferencia de países como Finlandia o Corea del Sur, donde los docentes pertenecen al 10% superior de los graduados universitarios y reciben formación continua, en Bolivia los profesores carecen de especialización en las materias que imparten, lo que afecta la comprensión de conceptos básicos de matemáticas y ciencias.

Además, la política de promoción automática, instaurada en 2010, ha generado un círculo vicioso en el que los estudiantes avanzan sin haber adquirido los conocimientos fundamentales. Esto ha sobrecargado a las universidades, que se enfrentan a estudiantes mal preparados para enfrentar carreras de ciencias y tecnología. Las universidades, especialmente las privadas, han tenido que flexibilizar sus programas y bajar los estándares para evitar la deserción. Incluso en universidades públicas, donde el 80% de los estudiantes de ingeniería requieren cursos remediales de matemáticas, la calidad educativa sigue siendo preocupante.

La crisis también se ve reflejada en un sistema curricular desactualizado y politizado. La Ley Educativa 070 intentó introducir un enfoque integrador, pero terminó produciendo un currículo incoherente, mezclando contenidos académicos con principios ideológicos. Mientras que en países desarrollados los programas de estudio se actualizan constantemente para incluir temas como inteligencia artificial, programación y energías renovables, en Bolivia estos temas siguen siendo marginales en los planes de estudio. Este enfoque ha alejado a los estudiantes de las ciencias exactas, debilitando su capacidad de razonamiento lógico y crítico.

La falta de una educación científica sólida tiene consecuencias devastadoras para el futuro de Bolivia. La capacidad de un país para generar valor agregado en su economía depende de la calidad de sus profesionales en áreas estratégicas como la ingeniería, la biotecnología o la informática. Sin embargo, Bolivia sigue dependiendo de la exportación de materias primas y no tiene la capacidad de innovar ni competir en mercados globales. Esta falta de profesionales capacitados perpetúa la desigualdad de oportunidades. Los jóvenes de familias de bajos recursos se ven atrapados en un sistema educativo que no les brinda las herramientas necesarias para acceder a trabajos calificados, condenándolos a la informalidad y la pobreza.

El fracaso en áreas clave como Matemáticas, Física y Química en Bolivia se debe, en gran medida, a la deficiente formación de los docentes. Los maestros de estas materias provienen de Escuelas Normales, donde la preparación académica es limitada. En comparación, en países con sistemas educativos exitosos, la selección de docentes es rigurosa, garantizando que solo los mejores estudiantes ingresen a la formación pedagógica. Para abordar esta crisis, es esencial permitir la incorporación de profesionales especializados en estas disciplinas, quienes, al completar una certificación pedagógica, podrían competir en igualdad de condiciones con los egresados de las Escuelas Normales.

Además, es urgente una reforma integral en la formación de maestros, modernizando las mallas curriculares de las Escuelas Normales con la asesoría de expertos. También es necesario evaluar y capacitar a los docentes según las debilidades encontradas, otorgarles mayor autonomía para enseñar bajo sus propios criterios y devolverles el poder sobre la evaluación de los estudiantes. Es fundamental eliminar la influencia de las juntas escolares y los padres en la actividad educativa, así como establecer tareas durante las vacaciones. A nivel curricular, debe haber una reestructuración que priorice el aprendizaje de Ciencias y Matemáticas, implementando metodologías centradas en la comprensión y aplicación de conocimientos.

Bolivia no puede seguir postergando una reforma educativa vital para su futuro. La educación es una inversión, no un gasto, y el país no puede permitirse seguir perdiendo generaciones de jóvenes sin preparación. El momento de actuar es, ahora, antes de que el 97% de reprobados se convierta en una tragedia irreversible.

Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales

Investigador y analista socioeconómico