Cañeros piden ajustar precio del etanol y proponen un incremento debido a los costos de producción

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, anunció que el sector ya maneja una propuesta para ajustar el precio del litro de etanol, contemplando un aumento de $us 0,22, tema que se espera interiorizar en una próxima reunión con autoridades del Gobierno nacional.

Desde el sector ya venían considerando un incremento, tomando en cuenta el aumento de costos de producción y la proximidad del inicio de las labores agrícolas para apuntalar la producción cañera.

“Nosotros solicitamos que se actualice el margen, ese precio que tenemos y hemos llegado a 93 centavos si fuera óptimo. De $us 0,71 a $us 0,93, estamos hablando de $us 0,22”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural.

El etanol es un insumo clave para el impulso de la política de biocombustibles que lleva adelante la administración estatal, ya que es un aditivo que se utiliza para la mezcla con combustibles fósiles.

De acuerdo con el decreto 5135, los combustibles a ser comercializados resultantes de la mezcla de biodiésel o etanol anhidro con combustibles fósiles base tendrán una proporción volumétrica de hasta un 25% como aditivos de origen vegetal.

El dirigente de Concabol manifestó que los costos de producción del sector variaron con respecto al año pasado: “Todo, realmente, tiene un precio diferente. Por esa razón es la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Hidrocarburos, para analizarlo nuevamente y tratar de actualizar el precio que habíamos fijado”.

Además de compensar esta situación, desde el sector cañero esperan que se concrete el programa de fertilización que se había contemplado con el Gobierno, donde se apunta a viabilizar la entrega de NPK -un abono compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio- y urea para poder facilitar la fertilización.

“El otro punto y más importante es el abastecimiento de diésel en la cosecha. Aparte de los compromisos, nosotros necesitamos que se haga un manual de procedimiento para ver de qué manera se va a cumplir ese abastecimiento”, concluyó el ejecutivo.