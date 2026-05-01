Marcha indígena cumple 23 días este viernes tras llegar a Yolosita, en rechazo a la ley de conversión de tierras

Los manifestantes indígenas pretenden llegar a la sede de Gobierno para continuar con su movilización.

Fuente: Unitel

La marcha indígena que partió desde Pando rumbo a la sede de Gobierno cumple este viernes 23 días de movilización. El sector exigen la abrogación de la Ley 1720 que, según los argumentos, permite la conversión de la pequeña propiedad en mediana.

“Nosotros estamos luchando por la anulación de la ley porque desde hace años venimos solicitando asentamientos, pero hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas. Pedimos la anulación de la ley y queremos seguridad jurídica para nuestras tierras”, dijo el dirigente de la Central Santo Mercado, José Pedro Melgar.

Este viernes, la marcha llegó a la localidad yungueña de Yolosita, donde los manifestantes descansaron y prevén retomar su recorrido al final de la tarde. La dirigencia señala que están a 90 kilómetros de llegar a la ciudad de La Paz.

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“Nosotros estamos controlando a nuestra gente, tenia 36 participantes de Santo Mercado, tengo cinco bajas y hemos quedado 29”, dijo el dirigente en referencia a su sector.

La movilización inició el 8 de abril, mismo día que fue promulgada la ley. Durante el trayecto, sectores de Beni se sumaron a la marcha, donde son aproximadamente 300 indígenas campesinos.

El 15 de abril, un equipo de viceministros y técnicos se desplazó a dialogar con los comunarios movilizados en Rurrenabaque, y tras una jornada de diálogo, llegaron a un acuerdo.

“Las regiones Ballivián y algunas comunidades campesinas de Vaca Diez se retiran de la marcha que venían realizando, en señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo y los acuerdos alcanzados”, señala uno de los puntos del acuerdo.