El cantautor boliviano Jorge Eduardo Rivero denunció que el grupo Q’eromarka, de Perú, plagió su canción “Celeste a morir”, dedicada al club paceño Bolívar. El tema interpretado por la agrupación peruana, cuya letra y música le pertenece al cantautor boliviano, se difundió durante la presentación del Club Deportivo Garcilaso.

Quiero agradecer el apoyo que me están brindando en este momento. Me han hecho enterar a través de los medios de comunicación del descarado plagio de mi canción “‘Celeste a morir’ durante el lanzamiento del equipo Garcilaso con un tema (musical) mío. Un tema que me pertenece en letra y música”, señaló el cantante en un video publicado en sus redes sociales”.

Jorge Eduardo señaló que su composición musical está registrada en la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) y el Club Bolívar. Anunció que tomará acciones legales contra la agrupación peruana.

«Mi música y letra de ‘Celeste a Morir’ están debidamente registradas en Sobodavcom. Es inaceptable que estén siendo utilizadas de manera delincuencial, ya que soy el autor y compositor de la obra. Una vez que llegue a La Paz, me reuniré con mis abogados, representantes de Sobodaycom y el Club Bolívar para tomar medidas legales y hacer una representación formal ante esta situación tan penosa», señaló el cantante en sus redes sociales, luego de agradecer el apoyo a sus seguidores.

“Porque yo soy garcilasiano, celeste a morir” dice una parte de la letra que cambió la agrupación peruana; asimismo, los arpegios son idénticos.

El cantante boliviano Jorge Eduardo. Imagen: redes sociales