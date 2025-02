Claure revela que un ministro lo llamó para que compre bonos del Estado ¿Qué respondió el empresario?

Dijo no recordar la cifra que se evaluó, pero “eran cientos de millones de dólares”.

Luis Fernando Soria Sejas

Fuente: Red Uno

“El primer día (que asumió) llamé a Arce para decirle que dejemos atrás las diferencias y trabajemos por Bolivia. Jamás me contestó”, señaló a Que No Me Pierda, el empresario Marcelo Claure.

Sin embargo, reveló que cuando se sintió la crisis por la falta de dólares, recibió la llamada del ministro de Economía Marcelo Montenegro para ver si podía comprar bonos soberanos, que emite el Estado Boliviano.

“Fue la única vez que me pidieron ayuda, porque no hay dólares”. La respuesta de Claure fue: “Dígale al presidente (Arce) que me llame, y jamás me llamó”.

Por tal motivo, el empresario señala que derivó la cuestión a su equipo financiero. “Me preguntaron cuánto dinero estaba dispuesto a invertir en Bolivia, y les dijo que tal vez estaba dispuesto a hacerlo, pero que me llame el presidente”. Dijo no recordar la cifra que se evaluó, pero “eran cientos de millones de dólares”.

Cuestionó que el mandatario no hubiese sido capaz de pedir ayuda. “Es difícil decirle que no a mi país. Lo hubiera ayudado. Yo estoy obsesionado y enamorado de Bolivia. Mis padres son bolivianos, mi juventud es Bolivia y quiero que mis hijos puedan ir a Bolivia”, dijo.

Arce es el peor presidente de la historia

«Luis Arce es el peor presiente de historia de Bolivia, ha destrozado el país. Es fácil echarle la culpa al anterior (presidente), pero últimos cuatro años somos incapaces de defender las fronteras, nos hemos aislado del mundo, las pocas trasnacionales que había han escapado y han sido incapaces de manejar el litio», afirmó.