Cobija: Al menos 30 familias fueron evacuadas a albergues por el desborde del arroyo Bahía

Fuente: Unitel

Al menos 30 familias fueron afectadas en Pando por el desborde del arroyo Bahía, debido a la intensa lluvia que se presentó en la región, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Son tres los barrios más afectados desde donde las familias, que accedieron abandonar sus viviendas, salieron en balsas llevando sus pertenencias básicas. Fueron llevados al albergue habilitado en el Coliseo Municipal La Peta mientras sus viviendas tienen el agua hasta casi el techo.

El desborde se registró el martes tras seis horas continuas de lluvias y en total son 100 las familias afectadas de forma directa.

Calvimontes remarcó que el desborde es del arroyo Bahía mientras que el río Acre, está aún dentro de los parámetros regulares.

A su vez, el comandante del Comando Estratégico Operacional, Clemente Argandoña, señaló que se tiene estimado que las aguas desciendan y que en tres o cinco días las personas puedan retornar a sus viviendas, en función del estado de las casas, producto del daño ocasionado por las lluvias.

“Informar a la ciudadanía que este arroyo no es un río, es inusual que tenga este incremento en este caudal y prácticamente el río Acre es el que normalmente se desborda, por sus características, pero esta vez no. Lo que nos informan los propios moradores es que desde hace unos 6 años no se ha tenido este inconveniente”, manifestó.

En el país suman 109.156 familias entre afectadas y damnificadas por las lluvias. En el país hay 22 municipios declarados en desastre. Mientras que la cifra de las personas fallecidas subió a 23, los últimos decesos se registraron en la última semana.

Calvimontes remarcó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta para La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, sitios en los que existe la probabilidad de desborde de ríos.

Remarcó que también está vigente la alerta por extremo calor en la región del Chaco, tanto el tarijeño como el cruceño.