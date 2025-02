Contratistas de la alcaldía paceña reclaman pagos retrasados y las autoridades ediles rechazan la medida

Las empresas privadas que alquilan maquinaria pesada al gobierno municipal exigen el pago de 60 millones de bolivianos al alcalde Iván Arias y advierten que no habrá maquinaria para la atención de las emergencias.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Empresas privadas que alquilan maquinaria pesada al gobierno municipal de La Paz instalaron la mañana de este martes un bloqueo en las puertas del Palacio Consistorial en La Paz, en demanda del pago de más de 60 millones de bolivianos por los trabajos realizados en las cuencas que atraviesan ese municipio, en el relleno de Alpacoma y otras obras menores; advierten que el incumplimiento de los pagos afectará la atención de las emergencias en la sede de Gobierno.

La ciudad amaneció con vehículos de alto tonelaje estacionados en las vías que circundan el edificio municipal, lo que provocó que a medida que pasen las horas, se genere un caos vehicular en las calles adyacentes, ya que las vías bloqueadas por el equipo pesado de las empresas están en pleno centro paceño; además, la protesta también afecta al normal funcionamiento de la administración edil.

“Somos aproximadamente 40 empresas que estamos reclamando por los pagos, nos parece una sinvergüenzura que mientan a la población como lo están haciendo ya que no se nos ha pagado durante tres gestiones, estamos en un momento de emergencia donde ya no tenemos para apoyar a la ciudad de La Paz, nosotros lo que hacemos es la prevención en ríos, ayudar en las cuencas de la ciudad; estamos muy preocupados porque en cualquier desastre o emergencia que tenga La Paz no va a contar con maquinaria pesada”, advirtió.

Sin embargo, el oficial asesor de la alcaldía paceña, Óscar Navarro, aseguró que el gobierno municipal ya erogó 39 millones de bolivianos a las empresas que bloquean en el centro de la ciudad e informó que, el pasado fin de semana, el alcalde Arias se reunió con los representantes de los movilizados y acordaron que en el transcurso de esta semana se les cancelará cinco millones de bolivianos y otra parte de la deuda, en el transcurso de la presente gestión.

“El tema del no pago es un problema estructural que se presenta en todas las entidades públicas del país, porque han bajado los recursos económicos, en el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la gestión 2024 hemos recibido 20 millones menos de lo que correspondía al Impuesto Directo de los Hidrocarburos y que esos recursos estaban comprometidos en el gasto”, justificó el funcionario edil.

Además, recordó que, además de la disminución de los ingresos, la administración edil se vio obligada a incrementar el alquiler de maquinaria pesada por la cantidad de emergencias atendidas el pasado año, cuyo corolario fue la mazamorra que cayó en octubre de 2024, evento que aún significa un arduo trabajo para los servicios municipales que están a cargo, porque no se trató de un evento natural y, pese a ello, la comuna pone maquinaria para trabajar en ese sector con la finalidad de cumplir con los vecinos de ese sector.

Empero, el representante de las empresas que bloquean las vías del centro de La Paz informó que son cuarenta empresas que cada una de ellas tiene un promedio de 30 trabajadores, vale decir, que son 1.200 familias las afectadas por el incumplimiento de los pagos por los servicios prestados ya que, incluso, no se les pagó el aguinaldo de fin de año, por la falta de recursos, aspecto que provocó que varias de esas instituciones afronten problemas con el Ministerio de Trabajo.

“El bloque será indefinido, ya no se va a dar plazo, queremos que se nos pague el total de la deuda, hemos parado (el trabajo) en todos los ríos de La Paz al igual que en el relleno sanitario (de Alpacoma), acabamos de escuchar en una conferencia que ellos tienen la maquinaria suficiente, pero es mentira, aquí están las 40 empresas que proveen maquinaria, por eso, le pedimos al alcalde dejar de hacer campaña y pensar en los paceños”, acentuó.