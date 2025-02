Contratos de litio: diputados se acusan de haber cobrado $us 10 mil por voto para «pasarse de bando»

El diputado Miguel Roca cuestionó que los arcistas hayan sido mayoría en la sesión, pese a la cantidad de opositores y evistas.

eju.tv / Video: Erbol

La sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados —que aprobó en grande y detalle el proyecto de ley del contrato de litio con la empresa china CBC—, estuvo marcada por acusaciones de legisladores, algunos de los cuales supuestamente habían cobrado hasta 10.000 dólares para aprobar los proyectos.

«¿Se han vendido? O cuáles son los argumentos para cambiarse de bando», se le escucha decir en un video de la sesión al diputado opositor Miguel Roca, quien enumeró a los legisladores votantes para tratar de determinar cómo los arcistas se hicieron mayoría para dar luz verde a los contratos.

«Hay un rumor muy serio de que aquí está corriendo 10.000 dólares por voto y la contabilidad es bien simple (…) son tres evistas y ocho de oposición, pero resulta que ahora el arcismo son mayoría», cuestionó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC).

A su reclamo se sumaron otros legisladores del ala radical del MAS, quienes criticaron a sus colegas que presuntamente habían acordado cambiar su voto a cambio de dinero.

«Le voy a pedir al diputado Roca que me compruebe cuánto es lo que me han pagado, no sea sinvergüenza», se le escucha decir a una de las aludidas.

Entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, la comisión sesionó durante unas siete horas para aprobar los proyectos de ley de contratos de litio con la empresa china CBC, un acuerdo observado por los asambleístas potosinos porque aseguran que el contrato es desventajoso.