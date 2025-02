Senador Flores considera que la Cámara Baja no debería tratar la aprobación ‘ilegal’ de uno de los contratos del litio

Varios asambleístas expresaron su desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo el acto en la instancia legislativa

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del ala evista Luis Adolfo Flores denunció este viernes que la pasada noche no pudo salir de instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque los uniformados encargados de la seguridad se lo impidieron por una orden emanada por el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, el arcista Hernán Hinojosa, quien dispuso una sesión reservada para la aprobación del contratos suscrito con una empresa china para la exploración, explotación y comercialización del litio.

La comisión en cuestión inició el tratamiento del acuerdo con la empresa China Hong Kong CBC Invest Limited la mañana del jueves, pero ante la irrupción de un grupo de personas supuestamente afines al gobierno cuando el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicaba los pormenores, el presidente de esa instancia determinó un cuarto intermedio, luego se reinstaló en horas de la tarde y se volvió a declarar una pausa para, en la noche, sin la presencia de los miembros titulares, reinstalar la reunión, de acuerdo con la declaración de los propios diputados que forman parte de esa instancia.

La sesión de la Comisión de Economía tuvo varios incidentes. Foto: ANF

“Una sesión reservada, ilegal, porque no menciona la norma, ni la Constitución, ni el Reglamento sobre la sesión reservada de la comisión, eso es para definir ascensos o embajadores, es específico en la Constitución; me han retenido casi una hora y hemos visto varios funcionarios de algunos parlamentarios entrar y salir; por tanto, creo que esa orden de hacerlo cerrado sin la participación de la gente no es legal. Diputados no debería tratar la resolución del tema del litio”, afirmó.

Posición similar a la expresada por la diputada potosina por Comunidad Ciudadana (CC), Mónica Torres, quien cuestionó la reunión en la que se aprobó en sus dos estaciones el proyecto de Ley del contrato de litio con la empresa china CBC, porque -dijo- hubo varias irregularidades, motivo por el cual la sesión debería declararse nula ya que solo participó “el rodillo azul”, en referencia a los legisladores arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La sesión fue reinstalada en la noche con la ausencia de algunos diputados. Foto: Unitel

Aproximadamente a las 06:00 de este viernes, los contratos del litio fueron aprobados en grande y detalle en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, con una mayoría de asambleístas del MAS. La votación en la estación en grande registró ocho votos a favor, cinco en contra y una abstención. Posteriormente, se ingresó a la etapa en detalle que obtuvo una votación similar; por tanto, el proyecto fue remitido a la Presidencia de la Cámara Baja para el posterior tratamiento en el plenario.

Los dos contratos son cuestionados por diferentes sectores por las características supuestamente poco favorables para el país. Las instituciones cívicas de Potosí se declararon en emergencia porque denuncian que la sesión fue completamente irregular, en las próximas horas también se reunirán para definir acciones contra la aprobación de los dos instrumentos legales, porque los proyectos suscritos por el Ejecutivo con los representantes de las empresas rusa y china no fueron socializados en ese departamento.

El senador evista Luis Adolfo Flores. Foto: captura pantalla

El diputado Guillermo Benavidez, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que, sin miembros de la oposición, se reinstalaron las labores de análisis del proyecto de ley del contrato de servicios para la producción de carbonato de litio con una empresa china, en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.