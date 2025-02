Denuncian que la empresa china manejará el millonario negocio del litio con un capital de 10 mil dólares

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Un obrero trabaja en una de las piscinas de litio en Uyuni. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

La china CBC acreditó solo 10 mil dólares de capital y tendrá en sus manos un negocio de mil millones de dólares, afirma el diputado Erwin Bazán; Andrónico ratifica ser ‘orgánico’ y dice a sus organizaciones que llegarán ‘juntos’ a la meta; y, Fiscalía evalúa procesar por cinco delitos a dos gerentes de YPFB y a seis funcionarios por el biodiésel sin mezclar. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La china CBC acreditó solo 10 mil dólares de capital y tendrá en sus manos un negocio de mil millones de dólares, afirma el diputado Erwin Bazán

El diputado de la bancada de Creemos, Edwin Bazán, reveló que la empresa china CBC acreditó solo 10 mil dólares de capital y, sin embargo, se le ha adjudicado un contrato por mil millones de dólares para la explotación del litio en Bolivia, lo que calificó como un «contrato entreguista». En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el legislador sostuvo que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, Bolivia vivió una bonanza económica que no fue aprovechada, dejando al país sin desarrollo industrial. «El gas se hizo gas», señaló Bazán, enfatizando la urgencia de tomar decisiones responsables respecto al litio. Bazán explicó que el gobierno del presidente Arce envió a la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Economía Plural un proyecto de ley de un solo artículo, con el objetivo de aprobar el contrato con CBC.

– José Carlos Gutiérrez: Aprobé el contrato de litio para que sea el pleno de Diputados el que lo rechace y no unos cuantos

Tras aprobarse en una Comisión de Diputados el cuestionado proyecto de ley de contrato entre Bolivia y la empresa China CBC, el diputado de la bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, manifestó que aprobó el contrato para que sea la Cámara de Diputados que lo rechace y no solo unos cuantos legisladores. “Lo que hice fue aprobar para que la Asamblea tenga conocimiento precisamente de ese contrato y los 130 diputados de todos los departamentos lo desmeriten, lo liquiden el contrato, lo bloqueen, lo rechacen y eso tiene que ser una bandera nacional, pero no solo entre 16 diputados que no pudieron entenderse ayer, ni a gritos”, dijo el diputado de Creemos en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Ampliado evista ratifica marcha a La Paz y vigilia para garantizar candidatura de Evo Morales

El ampliado departamental del Instrumento Político del ala evista ratificó este viernes, sin precisar fecha, realizar una marcha hasta la ciudad de La Paz e instalar una vigilia al frente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de garantizar la inscripción de la candidatura de Evo Morales. Determinar la participación contundente en la gran marcha multitudinaria a la ciudad de la Paz y declararnos en vigilia permanente, para garantizar la inscripción y la habilitación de nuestro único candidato del instrumento político al hermano Evo Morales”, dice una de las conclusiones. En el municipio de Tiraque, del departamento de Cochabamba, se llevó a cabo el ampliado departamental del Instrumento Político en el que participaron diferentes sectores afines al evismo. Entre tanto, el expresidente formó parte de ese encuentro de manera virtual.

– Andrónico ratifica ser ‘orgánico’ y dice a sus organizaciones que llegarán ‘juntos’ a la meta

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ratificó este viernes que se someterá a la decisión “orgánica” de las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba que eligió a Evo Morales como candidato para las elecciones generales de este año. Asimismo, en un ampliado regional celebrado en el municipio de Tiraque, en Cochabamba, el dirigente chapareño pidió a los seguidores de Morales que no caigan en la especulación y la pelea entre compañeros. “Reafirmo mi compromiso de ser orgánico y respetar la decisión orgánica y de cara a todo el país. Se especula, y reitero una y otra vez, en los eventos públicos, pero también en diferentes medios de comunicación, no caigamos en la pelea entre compañeros. El compañero que habla mal del otro compañero no puede ser compañero”, dijo en el coliseo de Tiraque.

– Gobierno dice que disposición adicional del PGE no elimina la compensación del IUE con el Impuesto a las Transacciones

Tras la posición de la experta en temas tributarios, Jasmine Daza, de que una de las disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE) modificaba el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el Ministerio de Economía negó esas afirmaciones mediante un comunicado. “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa a la opinión pública que la Disposición Adicional Segunda (…) no transgrede ni elimina la compensación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) liquidado y pagado con el Impuesto a las Transacciones (IT)”, señala un boletín informativo. El Ministerio agrega que los contribuyentes que efectúen el pago del IUE hasta la fecha de su vencimiento podrán compensar el IUE con el IT en cada período mensual, como un beneficio al pago oportuno de sus obligaciones tributarias.

– Productores piden elevar en Bs 1,45 el precio del litro de leche

El presidente de la Federación de Productores Lecheros de Cochabamba (Feprolec), Jhasmani Medrano, señaló este jueves que un estudio de costos arrojó un posible aumento de 1,45 bolivianos por litro de leche cruda entregada a la empresa Pil Andina. Dijo que el incremento se debe al alza del precio de la harina de soya solvente, que antes se compraba en 2.450 bolivianos la tonelada y ahora se adquiere en 3.450. Medrano sostuvo que el litro de leche cruda se vende a 3,55 bolivianos a la empresa, pero por el incremento de costos podría elevarse a 5. Mencionó que se entregaba la bolsa de 46 kilos de alimento balanceado en 100 bolivianos a los productores lecheros, pero ahora por la subida de precios está alrededor de 160, lo que hace insostenible la producción del sector lechero.

– Fiscalía evalúa procesar por cinco delitos a dos gerentes de YPFB y a seis funcionarios por el biodiésel sin mezclar

Al menos ocho funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entre ellos, dos gerentes, y otros seis funcionarios fueron aprehendidos y se evalúa procesarlos por cinco delitos penales en torno a la investigación por la distribución de biodiesel sin mezclar, según el fiscal departamental de la Fiscalía de La Paz, Carlos Torrez. “Estamos viendo los delitos, posiblemente que se los van a sindicar de incumplimiento de deberes, comercialización de venta ilegal, atentados a los servicios públicos, conducta antieconómica y malversación”, informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez. La autoridad explicó que un total de 14 cisternas salieron de la planta de Senkata, de la ciudad de El Alto, cargado solo con biodiesel. Los camiones salieron entre las 05:00 y las 10:30 del jueves 6 de febrero, rumbo a surtidores de La Paz.

– En su 110 aniversario, CAINCO ve que “Bolivia se ha convertido en un territorio minado para la inversión”

“En medio de una crisis económica, de ataques y de incertidumbre”. Así es como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) conmemora su 110 aniversario, cuya dirigencia lanzó una dura crítica al Gobierno de Luis Arce Catacora, advirtiendo que “Bolivia se ha convertido en un territorio minado para la inversión, no por falta de oportunidades, sino por la ausencia de un pilar fundamental: la seguridad jurídica”. Su máximo dirigente, Jean Pierre Antelo, dijo que existe un único responsable de la crisis, la inflación, el dólar paralelo y la escasez de combustible, recordando que hace un par de semanas lanzó una serie de cuestionamientos a la administración estatal. Como respuestas solo se recibieron verdades a medias y “un despliegue del poder que buscaba invalidar los cuestionamientos tildándolos de políticos”.

– Gobierno gestiona reunión con ganaderos para que presenten propuestas de baja del precio de la carne

Desde el despacho de Huanca se tomó contacto con exportadores de carne de res, ganaderos y empresa privada con la finalidad de concretar una reunión la próxima semana y resolver los problemas que hacen se encarezca el precio de este producto de la canasta familiar. “Esperemos que la próxima semana el sector ganadero y el exportador vengan (a la reunión) con propuestas de solución y se den señales básicamente claras para bajar el precio de la carne de res en el mercado interno”, explicó. El Gobierno nacional decidió el miércoles no autorizar la exportación de carne de res hasta que no baje su precio en el mercado nacional. La decisión no implica un veto, ya que las firmas exportadoras no solicitaron aún los certificados de exportación, aunque ello no implica suspender aquel cupo autorizado el año pasado y que está en curso.

– Claure dice estar listo para traer nuevamente al Lloyd Aéreo Boliviano

Nuevamente, el presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, se refirió al tema de las aerolíneas en el país, luego de que el gerente de Boliviana de Aviación (BoA) presentara su renuncia. Claure dijo que está listo para traer nuevamente al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). “¿Listos para traer al Lloyd Aéreo Boliviano LAB de nuevo? Si las reglas son claras…”, escribió el empresario este viernes en sus redes sociales. Horas antes, Claure había lanzado el reto de “abrir los cielos” al presidente Luis Arce, para que se permita el ingreso de más aerolíneas al país, además de la estatal BoA, que domina más del 90% del transporte aéreo. “Si abren los cielos en Bolivia y me garantizan seguridad jurídica, en 60 días llevamos 20 aviones y damos el servicio (de transporte aéreo) y la SEGURIDAD que necesita Bolivia”, afirmó.