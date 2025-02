Diputado Gutiérrez da plazo a Erwin Bazán hasta el lunes para que demuestre que recibió dinero para aprobar contratos del litio

Cuestionado del porqué aprobó el contrato del litio, Gutiérrez respondió que los 130 diputados deben rechazar y bloquear, no solo 16 diputados miembros de una comisión.

Santa Cruz.- Concluida esta madrugada el trabajo de la comisión legislativa que aprobó los convenios del litio con una empresa china, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, denunció irregularidades en la aprobación de los contratos de litio y aseguró que existe un negociado en dicha comisión porque los diputados que la conforman, Hernán Hinojosa y José Carlos Gutiérrez, quienes presuntamente habrían recibido 10 mil dólares.

El diputado de la misma bancada opositora, José Carlos Gutiérrez, negó las acusaciones y emplazó a Bazán a demostrar con pruebas que recibió dinero para aprobar los contratos del litio.

“Decirle al diputado Bazán que tiene hasta el lunes (10 de febrero), no es no más hablar, porque no es primera vez que hace eso”, dijo de manera contundente Gutiérrez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Tras una extensa sesión que duró casi un día y medio y que culminó hoy en la madrugada, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que aprueba el contrato entre Bolivia y la empresa china CBC, para la producción de carbonato de litio. Ayer la sesión fue suspendida por altercados entre cívicos potosinos y supuestos grupos de choque oficialistas, luego la sesión fue reanudada.

Sobre los contratos del litio, el legislador Gutiérrez enfatizó que se necesita “una discusión mucho más grande” de la explotación de litio. “Tenemos que proteger la posibilidad de tener una discusión mayor y en ese sentido esto tiene que ser una bandera de lucha, como lo fue la guerra del gas. Que así sea, pero que sea en la Asamblea que se discuta eso”, agregó el diputado.

Cuestionado sobre por qué aprobó este proyecto de ley del oficialismo, Gutiérrez respondió que lo hizo para que la Asamblea Legislativa tenga pleno conocimiento del contrato y sean los 130 diputados de todo el país que la rechacen y bloqueen y no solo 16 diputados de una comisión.

