Dirigente gremial de La Paz pide levantar subvención a combustibles por alza de pasajes del transporte público

eju.tv / Video: DTV

El ejecutivo de la Federación de los Gremiales de La Paz, Javier Aranda, pidió este viernes levantar la subvención a los combustibles por el alza de los pasajes del transporte público en la urbe paceña. Incluso indicó que en Santa Cruz se ven filas inmensas por diésel, hecho que les preocupa.

“Las filas a nivel nacional están largas por el combustible, no hay diésel ni gasolina. En Santa Cruz, por ejemplo, no se puede mover ni la soya pese a que está cosechada y no pueden moverla por la falta de combustible, por eso estamos en estado de emergencia, junto a nuestros colegas del transporte pesado, debido a que se ven filas largas. Creo que es mejor levantar la subvención para que así justifiquen el alza de pasajes en 40 centavos, pese a que tienen subvención”, consideró el dirigente.

Cuestionó que ante este panorama, el Gobierno sólo reitere que tienen los recursos “garantizados” para subvencionar combustibles, cuando eso significa erogar más dólares, moneda que tampoco hay en el país.

También mencionó que pese a que hay subvención, el precio de los alimentos se ha incrementado y eso se debe a las filas que hay en las estaciones de servicio, para eso es mejor levantar el subsidio.

En el caso de las nuevas tarifas de los pasajes en la urbe paceña, consideró que es un tema que afecta más a las familias que viven en las periferias y que tienen tres o cuatro hijos.

Previo al feriado largo de Carnaval, este viernes persisten las largas filas en surtidores en busca de combustible. Los conductores lamentan que deben esperar más de cinco horas en las filas con la esperanza de poder abastecerse. La situación se replica en las ciudades del eje central, según el reporte de Unitel.