El costo de la crisis: bolivianos pasan horas en el frío para comprar aceite a menor precio

También esperan adquirir arroz, pero este alimento escasea.

Ante la crisis económica que se vive en el país y el alza de precios, los bolivianos no tiene otra opción que aguantar el frío desde tempranas horas de la madrugada esperando poder encontrar arroz y aceite en las tiendas Emapa, donde los comercializan a un menor costo que en el mercado.

Desde las 3 am ya se encuentran haciendo filas con la esperanza de poder entrar de primeros y que el producto no se termine, «no están (vendiendo arroz) pero por si acaso he venido, si hay lo compro si no hay, ni modo» señaló una de las personas que se encontraba esperando para poder ingresar a Emapa.

Economistas aseguran que esto solo empieza, que la crisis se puede agravar aún más si el Gobierno no toma las medidas necesarias para realmente combatir la crisis.