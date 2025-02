El FMI se refiere a una devaluación del boliviano en un informe de 2024; el gobierno minimiza y dice que es pasado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Foto Referencial

Boris Bueno Camacho / La Paz

FMI alerta que Bolivia requerirá una devaluación de su moneda ante la difícil situación financiera; Cadena productiva recibe respaldo de cívicos cruceños para el paro nacional y otras medidas contra disposición confiscatoria del PGE; y, “Santa Cruz pasó de ser la tierra de oportunidades a ser una gran oportunidad para Bolivia”, afirma el senador y candidato Paz Pereira. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– FMI alerta que Bolivia requerirá una devaluación de su moneda ante la difícil situación financiera

La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Bolivia, en 2024, y en su evaluación advierte la difícil situación financiera en la que se encuentra el país, aspecto que requerirá un ajuste fiscal gradual en los próximos años, como una devaluación de la moneda para permitir la acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN). Según el informe difundido por el organismo, los directores ejecutivos del Fondo dieron la bienvenida al progreso socioeconómico de Bolivia en los últimos años, pero expresaron “preocupaciones sobre la difícil situación financiera en la que se encuentra Bolivia actualmente, con reservas bajas, financiamiento fiscal incierto y presiones en los mercados paralelos de divisas”. Subrayaron la urgencia de un cambio de las políticas actuales insostenibles.

– Según el FMI, la deuda pública de Bolivia supera el 80% del PIB

Sale a la luz una evaluación de la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que refleja que la deuda pública de Bolivia supera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), dato que contempla un análisis sobre la economía de 2023 y parte de 2024. “La deuda pública aumentó a casi el 84% del PIB a finales de 2023”, reza el informe del organismo internacional, que también advierte sobre los riesgos de los continuos créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) que aumentan la deuda interna. Además, los directivos del FMI consideran urgente un cambio de las políticas actuales, por considerarlas insostenibles, con miras a evitar un ajuste desordenado que ejercería una carga social y económica significativa.

– Tras alerta del FMI sobre devaluación de la moneda boliviana, el Gobierno señala que el informe fue hecho con datos “rezagados”

Luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la difícil situación financiera en la que se encuentra Bolivia requerirá un ajuste fiscal gradual en los próximos años, en referencia a una devaluación de la moneda boliviana, en respuesta, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló este lunes que el informe del organismo internacional fue hecho con datos “rezagados”. Al respecto, un experto señala que, si bien el reporte fue con base a datos pasados, no se puede negar que en el país hay una crisis fiscal y un endeudamiento «descontrolado». “Hay que señalar que ese informe del FMI del 2024, hicieron con cifras del 2023, por lo tanto, muchas de sus observaciones están rezagadas, que es lo que hay que decir”, respondió la autoridad ante la pregunta sobre la publicación del FMI.

– Gobierno dice que convocará a industrias farmacéuticas para abordar la falta de dólares

Después del pedido del sector farmacéutico para abordar soluciones a la falta de acceso a dólares en el mercado financiero formal, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que se convocará a una reunión para abordar este asunto. “El Banco Unión se ha comunicado con la gente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) anteriormente y hoy lo va a hacer porque es importante seguir dotando (de dólares)”, señaló el ministro al ser consultado sobre el tema. Según el gerente general de Cifabol, Josip Lino, desde junio de 2024 no reciben la asignación de divisas para importar insumos y la situación preocupa si se toma en cuenta que se requieren $us 45 millones de manera trimestral para sostener las operaciones sectoriales. “Coyunturalmente el Banco Unión va a ayudar en esta tarea”, señaló Montenegro.

– Cadena productiva recibe respaldo de cívicos cruceños para el paro nacional y otras medidas contra disposición confiscatoria del PGE

El Comité pro Santa Cruz salió a respaldar las acciones que enfilan los sectores de la cadena productiva que se movilizan en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), medidas entre las que asoman protestas a escala nacional para el 10 de febrero y un proyecto de ley para derogar dicho apartado de la Ley Financial. “Como corresponde, estamos apoyando las determinaciones y las solicitudes de nuestras instituciones. Así que, en las próximas horas, convocaremos al directorio a efectos de que la institucionalidad cruceña se pliegue a esta movilización y la apoye”, dijo el presidente cívico Fernando Larach. Larach también respaldo el proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa con miras a derogar esta disposición de la Ley Financial.

– Rodrigo Paz: Como el MAS está en crisis, el anti-MAS también

El precandidato a la presidencia, el senador Rodrigo Paz, afirmó que tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) como la oposición anti-MAS atraviesan una crisis profunda, debido a que ambos se han centrado en sus luchas internas y han dejado de lado las verdaderas necesidades de la mayoría de los bolivianos, quienes enfrentan una creciente crisis en el país. En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Paz destacó que la gente ya no percibe a los políticos como representantes de sus intereses. “El motivo es que estos señores (la oposición) están contra estos señores (del MAS). La gente no siente que están hablando de la gente sino de sus candidaturas. Dicen: ‘No me importa la izquierda o la derecha, porque no me dan de comer. Lo que me da de comer es lo que hago todos los días porque yo no dependo del Estado’”, manifestó Paz.

– Chi afirma: Soy de centroderecha, mejoraría BoA y cerraría Emapa

De forma contundente, el candidato a la presidencia Chi Hyung Chung afirmó que es un político de Centroderecha y que no privatizaría Boliviana de Aviación (BoA), pese a la crisis financiera y estructural que atraviesa, y que cerraría la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) porque “perjudica” y está en contra del “libre mercado”. “¿Qué es centroderecha? Partiendo de República Federal de Bolivia y respetando la institucionalidad, lo que es del Estado es del Estado”, respondió Chi en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Ante la consulta, si privatizase BoA, aclaró que “la mejoraría”, sin embargo, antes mandaría que se haga una auditoría, cambiaría y reforzaría la directiva o firmaría un convenio con la empresa privada para que las ganancias sean compartidas y, así, se tenga una mejor supervisión.

– Claure: “Dejé de hablar con Evo por las acusaciones sobre menores”

En la entrevista en Que No Me Pierda Internacional, el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, señaló que ha tenido conversaciones con los líderes políticos del país, de diferentes líneas, incluyendo al expresidente Evo Morales. Indicó que el acercamiento que buscaba en un principio era por temas deportivos, con la finalidad de construir un gran estadio en La Paz, que finalmente no prosperó. Luego, tuvo retiradas conversaciones durante unos 20 años, cuando Evo era presidente. “Tenía ganas de hacer un gran estadio, pero ha sido un gobierno al que nunca le han gustado las inversiones extranjeras”, señaló. Sin embargo, dijo que después de conocer las acusaciones contra Morales por los supuestos hechos en que se involucra a menores de edad, cortó todo contacto con el líder cocalero.

– “Santa Cruz pasó de ser la tierra de oportunidades a ser una gran oportunidad para Bolivia”, afirma el senador y candidato Paz Pereira

“Santa Cruz pasó de ser una tierra de oportunidades a ser una gran oportunidad de Bolivia. Santa Cruz ya es una oportunidad internacional, ya es una consolidación”, dijo Paz Pereira en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El senador por Tarija criticó que no haya candidatos presidenciales cruceños siendo que Santa Cruz tiene una institucionalidad fuerte, ordenada y conformada, además, de poseer la mayor cantidad de universidades del país. “Si el departamento más potente del país, que tiene la mayor institucionalidad y conocimiento. Aquí está la concentración de mayor cantidad de universidades en Bolivia. Aquí está la mayor intelectualidad del país. Y ni así está pudiendo orientar (nuevos líderes) y está en esta crisis”, cuestionó el senador de CC.

– Empresa pierde personalidad jurídica y confiscan sus bienes luego que la fiscalía demostrara que fue usada para lavado de dinero

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que, en audiencia de procedimiento abreviado, se demostró con pruebas contundentes que la Empresa LANPOSCH S.R.L., representada por Jorge A.O.A., fue creada para el lavado de activos provenientes del contrabando, actividad que se adecua al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, además el representante legal de la empresa evadió impuestos tributarios al Estado, por ello, que el Juzgado 15avo Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer, sancionó a la mencionada empresa con la pérdida de su personalidad jurídica y dispuso el decomiso de todos sus bienes cautelados. “Esta es la primera sentencia obtenida por el Ministerio Público, a nivel nacional, contra una empresa usada para el lavado de dinero”, dijo Torrez.