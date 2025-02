“El río me quitó a mi hijo de los brazos”, relató una sobreviviente sobre la tragedia en Villa Tunari

El vehículo cayó con siete personas a bordo, cuatro adultos y tres menores, dos mujeres sobrevivieron, hallaron sin vida a uno de los niños, y todavía buscan a cuatro de ellos.

Silvia Sanchez







Fuente: Red Uno

La trágica espera continúa en la región de Siete Curvas, Cristal Mayu en Villa Tunari, donde se han intensificado las tareas de búsqueda de las cuatro desparecidas, después de que un vehículo se precipitara con siete personas a bordo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El relato de una de las sobrevivientes es más que desgarrador, ella perdió a sus dos hijos y su esposo, que desaparecieron junto a su cuñado y su sobrino.

Este miércoles lograron hallar a uno de sus hijos, el cuerpo del pequeño estaba en medio del río.

“Soy la esposa de uno de los desaparecidos, encontraron a mi hijo menor no más, me falta mi hijo de cuatro años, que se llama Dajiel, está con la polerita verde que dice Dajiel, y mi esposo, Reynaldo Pérez Flores, él faltaría”, dice la mujer.

En medio de lágrimas, contó los momentos de desesperación que le tocó vivir junto a su cuñada, cuando sintió que el motorizado cayó y volcó hacia el río San Mateo.

“Estaba lloviendo y no sé, tal vez el camino se ha hundido, se ha deslizado esa parte a lo que he ido viendo hoy día; porque era como doble ruta, estaba viniendo un auto, no sé qué auto habrá sido, porque estábamos viniendo normal y mi cuñado ha desviado el volante y nos hemos ido volcando, solo he sentido el vuelque nomás”, agrega

Dijo que salió del vehículo con su hijo en brazos, pero que la fuerza del río se lo arrebató.

“Y yo a mi hijito lo tenía en brazos, y el río me lo quitó cuando ya estábamos en la superficie, me lo quitó de mis brazos, solamente pido ayuda”, cuenta en medio de lágrimas.

Solicitó ayuda a las autoridades para poder intensificar las tareas de búsqueda para poder encontrar a todos los desaparecidos, y reclamó por una falta de señalización en el lugar.

En tanto, autoridades aprobaron las tareas de búsqueda por aire, tierra y agua, cuadrillas y brigadas se desplazaron nuevamente en la zona para poder encontrar a los dos niños y dos adultos desaparecidos.