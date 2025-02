Encuesta: Tuto lidera intención de voto; le siguen Samuel y Manfred, Evo es quinto en un escenario sin Andrónico

En la encuesta publicada por Poder y Placer de cara a los comicios presidenciales Evo Morales se ubica quinto y Luis Arce está en la última posición, en un escenario en el que no está Andrónico Rodríguez.

eju.tv / Foto: Poder y Placer

La reciente encuesta presentada por Poder y Placer ubica a Jorge Tuto Quiroga como primero en la intención de voto con el 19% de cara a los comicios presidenciales previstos para el 17 de agosto de 2025. El estudio estadístico no toma en cuenta a Andrónico Rodríguez.

Le siguen Samuel Doria Medina con el 16% y Manfred Reyes Villa con el 13%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuarta posición está Chi Hyun Chung, con el 13%, y Evo Morales se ubica quinto con el 8%.

Más abajo se ubican María Galindo, con el 7%; Branko Marinković, con el 2%; y en el último lugar el presidente Luis Arce, con el 2%.

El 19% de los encuestados «no sabe, no responde» sobre su posible intención de voto de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto de este año.

El estudio de opinión no toma en cuenta al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien en otras encuestas suma un importante porcentaje de respaldo. No obstante, el legislador evista señaló de manera insistente que no será candidato.

Ficha técnica

La encuesta la hizo Captura Consulting, que mide percepciones ciudadanas desde hace 25 años, explicó el periodista José Pomacusi en el programa No Mentirás.

El estudio se realizó del 23 de enero al 7 de febrero en el eje central de Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto, donde vive el 72% de los registrados en el padrón electoral.

El margen de error de la encuesta es de 3.5% y la confiabilidad de los datos es de 95%.

La empresa que encargó la encuesta es la revista Poder y Placer, que circula en Bolivia desde hace 17 años.