Enrique Gonzales: “Nos tienen distraídos con la candidatura de Luis Arce”

En analista político afirmó que en las elecciones de 2020, los líderes de oposición pusieron primero sus intereses y por ello ganó el MAS.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Para el analista político, Enrique Gonzales, el Gobierno nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en la coyuntura política la cortina de humo del debate sobre la candidatura del presidente, Luis Arce Catacora, sobre otros temas críticos como la repetitiva y reciente escasez de diésel, la carne de res que no baja de precio o los contratos del litio, entre otros.

“Está la idea de que Luis Arce va a ir o no va a ir, o con quién va a ir, o qué es lo que va a buscar. Entonces nos tienen distraídos con eso, dándole volumen a esa noticia, mientras otras cosas están ocurriendo. Podemos distraernos preguntándonos si Arce va a ser presidente o no, o si nos están mintiendo, o si Andrónico va a ser el candidato cuando otras cosas ocurren. Son maestros en el aparato comunicacional para distraernos porque Andrónico siempre habla de Evo, no de Arce y no ha elegido con quién polarizar. Arce polarizó con Tuto y en su momento eligió pelearse con él, eso lo baja a Manfred porque hace ver que Tuto es más importante que él”, explicó Gonzales en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El experto agregó que en las elecciones generales del 2020, el entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pusieron sus intereses primero y dejaron de lado la unidad que exigía la población. Así dividieron el voto y volvió a ganar el MAS.

“Creo que la gente está muy distraída porque así se construyó todo el teatro político, para volvernos a distraer porque funcionó en la elección (general) pasada. Es el mismo escenario. (…) Cuando ganó Luis Arce, se construyó el escenario, que el MAS estaba muy debilitado (…) pero hay algo que en política vos tenés que desconfiar de todo y que no es que todo es una coincidencia. Hoy se cree que está destruido. En 2019 sí hubo una polarización entre Mesa, quien pudo haber ganado a Evo, lo que no sucedió en 2020, cuando ganó Luis Arce porque Camacho con Mesa dividieron y por eso tenemos este parlamento con Comunidad Ciudadana que no llega a ser mayoría”, explicó Gonzales.

Sobre la población que rechaza otro mandato gubernamental del MAS, el analista detalló que estos se dividen en dos corrientes ideológicas: los que por principios no votan por el partido azul y los no lo hacen por los innumerables casos de corrupción y el desastre económico que provocaron en el país.

“Eso puede mirar a alguien de oposición que les diga que va a ser un mejor trabajo, o a la misma gente del MAS que les prometa que no va a ser igual a olvidarse. Entonces ese voto puede emigrar ahí. No hay una transferencia directa de votos en política y creo que eso es en lo que debe consistir toda la campaña electoral hasta el día antes de las elecciones”, expresó el analista.

