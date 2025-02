«Es triste que un Tribunal Electoral pida ayuda a los partidos políticos para garantizar las elecciones», lamenta Dunn

«Nos estamos jugando el futuro de Bolivia porque estamos inmersos en una crisis económica bastante dura en el país», manifestó el experto.

Santa Cruz.- El analista financiero, Jaime Dunn, lamentó que, antes del ‘Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia’, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya pedido una ayuda a los líderes de los partidos políticos en la aprobación de leyes con el objetivo de garantizar la realización total de las elecciones generales 2025.

“Ayer, con mucha tristeza, no sé si muchos bolivianos no se dan cuenta, pero es muy triste lo que ha sucedido, que un TSE pida ayuda a los partidos políticos y tienen la obligación de ir a los partidos políticos a atender ese pedido de ayuda, para protegerse del Tribunal Constitucional Plurinacional (que está) manipulado por el poder Ejecutivo. ¿Dónde se ha visto eso?, ¿un poder del Estado pidiendo ayuda para protegerse de otro poder del Estado, para garantizarnos que va a haber elecciones? ¡Por Dios!, en un país normal no hay reuniones para garantizar que se cumpla la ley, pero en este país hemos llegado a ese punto”, exclamó Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El segundo punto, del acuerdo de 15 puntos firmado ayer en el ‘Encuentro Multipartidario’, establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar hasta marzo una norma que refuerce la autonomía e independencia del TSE ante otros poderes, como el del TCP. Esto con el objetivo de reafirmar el principio de preclusión respecto a plazos, habilitaciones, inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados.

“Hay que analizar algo que es bastante importante. Nos estamos jugando el futuro de Bolivia porque estamos inmersos en una crisis económica bastante dura en el país y el gobierno que asuma esta gestión, también va a tener que asumir una gestión económica bastante dura, porque reestructurar un país con la crisis económica en la que estamos en estos momentos no es de un año al otro. Se deben cambiar políticas públicas, políticas de Estado”, explicó el analista financiero.

Si en realidad la población busca un cambio real de la “economía populista impuesta por el MAS”, Dunn dijo que dar la mayoría a la oposición en las elecciones generales es lo óptimo para que el gobernante de turno pueda aplicar leyes que saquen a Bolivia de la crisis financiera.

“Creo que una de las peores pesadillas que tiene cualquier potencial candidato es, por ejemplo, que en la primera vuelta se tenga una minoría en el Congreso producto de la primera vuelta y termines gobernando con una minoría en el Parlamento. Eso sería fatal para la oposición. Por eso esa primera vuelta es muy importante”, manifestó el experto.

Dunn enfatizó que la receta que necesita el país para empezar a salir de la crisis económica son el respeto a la vida, la propiedad privada, a las libertades, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y orden. “Yo creo que esos son los pilares fundamentales que la gente anhela tener y a partir de estos pilares viene absolutamente todo lo demás”, concluyó.

