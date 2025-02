Evistas se sienten discriminados por el TSE y afirman que la cumbre servirá para «orquestar el fraude»

Aseguran que en la cita se decidirá el nombre del próximo Presidente y critican que no se incluya a lo que ellos consideran la mayoría de la población votante.

eju.tv / Video: RKC

El ala radical del MAS se pronunció este lunes en contra del Tercer Encuentro Interinstitucional Multipartidario, al asegurar que «excluyó a las mayorías» y que servirá para «orquestar un fraude» en las elecciones del 17 de agosto.

«Este encuentro multisectorial que propició para las organizaciones políticas de derecha el Órgano Electoral no nos representa, no nos sentimos representados, esto es una discriminación, una exclusión de las mayorías del país que no estamos participando», señaló el senador evista Leonardo Loza.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva a cabo este lunes el encuentro multipartidario para garantizar los comicios generales de agosto. Para la ocasión convocó al Presidente, a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de representantes de todos los frentes políticos habilitados para la votación.

Se cursó invitación al presidente del MAS, Grover García, y no se tomó en cuenta al dirigente cocalero Evo Morales, razón por la cual sus seguidores cuestionaron la cita y llegaron a asegurar que de esa reunión saldrá el nombre del próximo mandatario.

«Posiblemente este encuentro multisectorial ya señale, ya indique quién va a ser el Presidente del país, lo cual no le corresponde a ellos; nos sentimos decepcionados, discriminados, no nos representa este encuentro, representará a la derecha, al Gobierno, a la corrupción, estarán orquestando el fraude», señaló el senador Loza.

En la cumbre de esta jornada, las autoridades del TSE revisan temas relacionados al padrón electoral, la transmisión rápida de resultados el día de las elecciones nacionales y el presupuesto para los comicios en el exterior, además de garantizar la fecha de la votación, que debe llevarse a cabo el domingo 17 de agosto.