Evo Morales es el gran ausente en la cumbre del TSE que busca blindar las elecciones nacionales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El encuentro multipartidario prevé emitir sus resoluciones la noche de este lunes. Foto: captura DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Hassenteufel pide a los partidos renunciar a los Bs 40 millones de las campañas para mejorar el TREP; una iniciativa ciudadana afirma que el padrón electoral puede ser saneado en tres semanas; y Potosí: encuentro multisectorial reitera su rechazo a reunión con el Gobierno y fija nueva cita para el martes 25 en Oruro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Hassenteufel pide a los partidos renunciar a los Bs 40 millones de las campañas para mejorar el TREP

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, pidió esta mañana a los partidos renunciar a los Bs 40 millones del fondo para el fortalecimiento público que es empleado en las campañas políticas; dijo que esos recursos serán destinados al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para que no tenga problemas. El TSE otorga a los partidos políticos habilitados fondos para que puedan realizar campañas políticas y hacer conocer sus propuestas al electorado. Este presupuesto asciende a Bs 40 millones. “Nos permitimos sugerir que el sistema político renuncie a esos recursos para que sean destinados al tema del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, ya que de otro modo podríamos tener problemas con ese aspecto”, advirtió.

– Una iniciativa ciudadana afirma que el padrón electoral puede ser saneado en tres semanas

Un grupo de representantes de diferentes instituciones de la sociedad; profesionales independientes, académicos, sindicalistas y exautoridades, entre otros; presentó en las últimas horas una propuesta de saneamiento del padrón electoral en tan solo tres semanas que, de manera efectiva, garantice la realización de unos comicios nacionales limpios y transparentes mediante la reducción de la posibilidad de un fraude electoral como varios sectores sostienen que hubo en 2019. El grupo encabezado por el economista Joshua Bellott Sáenz, en su calidad de coordinador de la propuesta, aglutina a más de 200 personas que representan a diferentes gremios y grupos intelectuales; pero, también a gente que lo suscribe a título personal, preocupados por el escenario actual signado por la inestabilidad e incertidumbre económica y política.

– Evistas se sienten discriminados por el TSE y afirman que la cumbre servirá para «orquestar el fraude»

El ala radical del MAS se pronunció este lunes en contra del Tercer Encuentro Interinstitucional Multipartidario, al asegurar que «excluyó a las mayorías» y que servirá para «orquestar un fraude» en las elecciones del 17 de agosto. «Este encuentro multisectorial que propició para las organizaciones políticas de derecha el Órgano Electoral no nos representa, no nos sentimos representados, esto es una discriminación, una exclusión de las mayorías del país que no estamos participando», señaló el senador evista Leonardo Loza. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo este lunes el encuentro multipartidario para garantizar los comicios generales de agosto. Para la ocasión convocó al presidente, a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de representantes de todos los frentes políticos habilitados para la votación.

– Mesa sobre disputa entre Tuto y Samuel: «En la lógica de propuestas a veces pueden tener alguna diferencia»

El expresidente y vocero del Bloque de Unidad de la Oposición, Carlos Mesa, afirmó este lunes que Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga «a veces pueden tener alguna diferencia» en la lógica de presentar sus propuestas rumbo a las elecciones. «Es parte de lo que representa la candidatura de cada uno de ellos, que en la lógica de propuestas a veces pueden tener alguna diferencia, pero hemos llegado a una conclusión que es la propuesta positiva, que es lo más adecuado y creo que eso va a moverse de esa manera de aquí en adelante», declaró el exmandatario. Doria Medina y Quiroga son los precandidatos mejor perfilados para ir a la votación del 17 de agosto como candidato único del Bloque de Unidad de la Oposición, razón por la cual desde hace semanas se muestran distanciados y protagonizaron polémicas.

– Samuel sobre discusión con Tuto: «Siempre hablamos, pero no siempre estamos de acuerdo en todo»

El precandidato presidencial Samuel Doria Medina reconoció este lunes que tuvo una discusión con su aliado de bloque Jorge Tuto Quiroga, ya que no siempre están de acuerdo en todo. «Lo malo sería que no hubiéramos (discutido) porque siempre hablamos, pero no estamos siempre en todo de acuerdo», sostuvo el empresario, a su ingreso al Tribunal Supremo Electoral. Doria Medina y Quiroga son los precandidatos mejor perfilados para ir a la votación del 17 de agosto como candidato único del Bloque de Unidad de la Oposición, razón por la cual desde hace semanas se muestran distanciados y protagonizaron polémicas. El también empresario señaló que Quiroga vive de su renta de expresidente, en tanto que éste respondió que ese tipo de «bajezas» sólo las podía esperar desde el masismo.

– Manfred: ‘No existe bloque opositor, están confrontados’

El precandidato Manfred Reyes Villa manifestó este lunes que no existe un bloque opositor de cara a las elecciones de agosto, por lo cual él ha optado por hacer alianza con la gente, líderes emergentes y algunas agrupaciones. “No existe bloque opositor. ¿Qué bloque opositor hay están confrontados todos los días? Lo que no hay que hacer es engañar a la población boliviana”, manifestó. En la carrera electoral, Manfred impulsa su candidatura al margen del acuerdo que realizaron otros opositores, como Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Fernando Camacho. El alcalde de Cochabamba recalcó que no existe el bloqueo opositor, sino señaló que entre ellos se están realizando denuncias por pedidos de “pegas”. “No hay ningún bloque hoy de unidad. Hoy tenemos que unirnos con el pueblo”, aseveró Reyes Villa.

– Copa anuncia que Morena participará en los comicios y deja abierta su candidatura

La alcaldesa Eva Copa anunció este lunes que su partido político Morena participará en las elecciones del 17 de agosto y dejó abierta la posibilidad de ir como candidata en el proceso. «Hay que ver, todavía esto es muy prematuro de decir, este tema se va a evaluar, hasta el 18 (de abril) tenemos para presentar las alianzas y hasta mayo hay que presentar las duplas», declaró a la prensa, a su llegada a la cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) ya cuenta con su personería jurídica y es reconocido como partido político por el TSE. En ese contexto, la autoridad edil de El Alto adelantó que el frente participará en los comicios generales, aunque todavía no tiene decidido cómo y con qué actores políticos. “Evaluaremos cómo va a ser nuestra participación», manifestó.

– Urgencia de sigla y búsqueda de poder marcan etapa de alianzas electorales

El periodo para inscribir las alianzas políticas con miras a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está abierto hasta el 18 de abril; para los analistas el carácter de la mayoría de estos acuerdos es mercantilista y prebendal y no tiene nada que ver con las coincidencias ideológicas o programáticas. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, oficializó un plazo de 65 días, hasta el 18 de abril para que los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, las organizaciones políticas emergentes y las organizaciones indígenas, originarias y campesinas puedan constituir alianzas. El analista político Paul Coca señaló que las organizaciones políticas con personería jurídica aprovechan la etapa preelectoral para hacer alianzas, sentar presencia y tomar espacios de poder que por sí solas no las obtendrían.

– Potosí: Encuentro multisectorial reitera su rechazo a reunión con el Gobierno y fija nueva cita para el martes 25 en Oruro

Los diferentes sectores, empresarios, industriales, transporte, gremiales, cívicos de Potosí, y otros de la cadena productiva, que se reunieron este lunes en la urbe potosina, concluyeron que ninguna de las instituciones que son parte del comité multisectorial asistirá a la reunión convocada por el Gobierno, para ser parte de la reglamentación de la disposición confiscatoria. Asimismo, convocan a la sexta reunión, prevista para el martes 25, en la ciudad de Oruro, donde definirán las medidas de presión a asumir en los siguientes días. “Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición”, establece el punto dos de las ocho conclusiones a las que arribaron los integrantes del comité multisectorial.

– Anapo denuncia que el Gobierno tiene suspendida la exportación de soya este año

Los productores de soya exigen al Gobierno nacional autorizar la exportación de soya, proceso que este año se demoró, según denuncian, debido a la falta de las normas que autorizan este proceso. El sector se mantiene en alerta, pues temen perder los mercados externos a los que exportan el producto. La Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo) manifiestan su preocupación y las medidas que asumirán. El gerente de Anapo, Jaime Hernández, denunció que el Gobierno este año no ha emitido el ‘Certificado de Abastecimiento Interno’, que daría paso a la libre exportación del grano de soya. Agregó que no se cuenta con este documento pese a que existe un Decreto Supremo (3920) de 2019, que establece que cada año, a principios de enero, se debe liberar el equivalente a un 60% de la producción de soya, del año anterior.

