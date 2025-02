Exfiscal Bravo alerta sobre la complicidad de los policías con la criminalidad en el país

«Se ve que no hay la capacidad del Estado de otorgarnos seguridad a los bolivianos», manifestó el exfiscal.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El exfiscal departamental de Santa Cruz, Joadel Bravo, alertó sobre el crecimiento de organizaciones criminales en el país, asegurando que este fenómeno se debe, en gran parte, a la complicidad de algunos policías con los delincuentes.

“Queda en evidencia que la Policía está muy cercana al crimen. Ese evento de estar con el carro sin placa y que todos los días aparecen policías ligados al delito y nadie hace nada. Por eso es que se ha desbandado el crimen y no hay la voluntad del ministro de Gobierno, ni del Presidente, o del Vicepresidente de hacer un cambio en la Policía y parar la corrupción”, declaró Bravo en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Es por estos antecedentes de criminalidad conjunta que tienen efectivos policiales de alto y bajo rango que las bandas delincuenciales se animan a matar a plena luz del día, lo que provoca la “degeneración del Estado”, complementó el exfiscal.

“Con todo respeto, sí es importante la muerte del policía, es el bien más preciado de una sociedad, pero también es importante lo que se ha revelado, lo que se ha desnudado. Entonces háganle un honor póstumo al policía y que sirva como el punto de quiebre de un antes y un después para que se acabe la corrupción policial y tengamos una nueva Policía, pero sabemos que no va a suceder porque el presidente (Arce) está a finales de su administración. (Se ve) que no hay la capacidad del Estado de otorgarnos seguridad a los bolivianos. Esta ola de delitos, esta ola de asesinatos, cinco muertos en la Chiquitania, el policía muerto (…) hoy en día estamos desbordados”, sentenció el jurista.

Bravo puso de ejemplo a las organizaciones de narcotraficantes de San Matías que no pueden ser investigadas ni castigadas porque la Policía no tiene “musculatura” para hacerlo debido a la “inexistencia del Estado Boliviano” en las zonas fronterizas. “Como el Estado no les da servicios, entonces les deja que hagan lo que quieran”, agregó.

“Hay muy buenos policías, pero no están al mando. Son demasiados hechos de corrupción que se dan y entonces hay una permeabilidad de la Policía. No se olvide usted que históricamente nosotros tenemos la administración de justicia y ahí viene el fiscal, juez y la policía más corrupta”, manifestó el exfiscal departamental de Santa Cruz.

