La falta de pago paraliza descarga de 250 cisternas con gasolina, alerta dirigente del transporte pesado 

eju.tv / Video: Erbol

La falta de pago de pago de parte del Ministerio de Economía paraliza la descarga de 250 camiones cargados de combustible, principalmente con gasolina, que están en exteriores de la planta de refinería de YPFB, en la ciudad de Santa Cruz, alertó el este viernes el presidente de la Cámara del Transporte Pesado, Héctor Mercado. Asimismo confirmó que en Asunción, Paraguay hay choferes bolivianos que esperan cargar el carburante importado.

“Tenemos muchos camiones parados, no sólo en Paraguay, sino también en Argentina, tenemos cientos de cisternas en distintos países. En muchas intervenciones estuve mencionando este tema. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de 250 cisternas paradas en la planta de YPFB de Santa Cruz, que están a la espera de descargar y eso se debe a que el ministro de Economía (Marcelo Montenegro) no está pagando a las entidades que nos dan el combustible”, cuestionó el representante del sector.

Dijo que ahora ya no se trata de culpar a YPFB o a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sino que los únicos responsables son el ministro Montenegro y el presidente Luis Arce, por no pagar y eso se debe a que Bolivia no tiene los recursos.

Indicó que los 250 cisternas que están varados en exteriores de la planta de la estatal petrolera porque el dueño del carburante continúa siendo el proveedor y mientras no se le pague, no se puede descargar.

Para Mercado, el hecho de que el Gobierno nacional haya cortado las exportaciones de soya y de carne de res, es para que no haya una mayor demanda de diésel, por la falta de dólar, lo que ha provocado que sólo el 50% de su sector esté operando, algo que ven como un “atentado al trabajo”.

Entretanto, Charlie Nogales, chofer de una cisterna de la Transportadora Gasol, expresó su preocupación porque desde hace 17 días está varado en Asunción, Paraguay, a la espera de cargar el combustible que llegó al puerto, pero no lo hace, debido a la falta de pago.