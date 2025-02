La escasez de combustible se agudiza en el país y pone en alerta a productores y transportistas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las filas son recurrentes en las estaciones de servicio del país. Foto: APG

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Sin diésel no hay alimentos”; productores dicen que sin combustible es real que está en riesgo la cosecha de verano y el traslado de ganado a los mercados; Evo Morales presenta su renuncia al MAS a través de un poder notariado; y, exministro de Economía chileno recuerda que Bolivia con el 20% de las reservas mundiales no produce nada de litio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Sin diésel no hay alimentos”; productores dicen que sin combustible es real que está en riesgo la cosecha de verano y el traslado de ganado a los mercados

En un pronunciamiento conjunto, productores denunciaron que debido a que no hay diésel hay incertidumbre en la producción, pese a que se está en el ingreso de la campaña anual más grande. El manifiesto fue suscrito por representantes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), de la Cámara Oriental del Transporte y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El presidente de la CAO, Klaus Frerking, señaló que hay incertidumbre en el sector productivo del oriente porque no es real el suministro de diésel. “Sin diésel no hay alimentos”, alertó a tiempo de remarcar que la cosecha de verano está en riesgo. Por su parte, el presidente de Fegasacruz, Wálter Ruiz, solicitó al Gobierno que entregue diésel para poder trasladar el ganado a los mercados.

– Transportistas de Cochabamba se declaran en emergencia por falta de combustible, advierten con asumir medidas de presión

El dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, indicó este jueves que su sector, al igual que el libre y pesado, se declaran en estado de emergencia por la falta de combustibles. Indicó que ni el Ministerio de Hidrocarburos ni YPFB están cumpliendo con el abastecimiento que requieren en esa región, por lo que, no descartan en asumir medidas de presión. “Exigimos al Gobierno nacional, al ministro de Hidrocarburos y YPFB que en el departamento no están abasteciendo con los combustibles en los volúmenes que se requieren. Sufrimos más que Santa Cruz y otros departamentos”, indicó Orellana, quien estuvo acompañado de dirigentes del transporte de otros sectores. Advirtió que, si el Gobierno nacional no regulariza el abastecimiento de diésel y gasolina, no descartan con asumir medidas de presión.

– Ante la falta de combustible, transporte público advierte con paro de 48 horas y bloqueos en Santa Cruz

El transporte público en Santa Cruz advierte con dejar de brindar el servicio durante 48 horas, si el Gobierno soluciona la falta de combustible. El dirigente Bismark Daza indicó que las reuniones sostenidas con autoridades de Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no llegaron a un acuerdo, ni mucho menos ven que se trabaje en una solución al problema del desabastecimiento de combustible. Aseguró que, los choferes de micros se ven obligados a esperar por largas horas o días en las afueras de las estaciones de servicios, en vez de salir a trabajar, es por eso que, dan plazo hasta el lunes 3 de marzo, para que las autoridades, den una solución. Amenazan con no brindar el servicio de transporte público a la ciudadanía en Santa Cruz, el próximo miércoles y jueves, además de bloqueos con cierre de carreteras.

– Tuto propone mantener la subvención de combustibles sólo para el transporte público

En el marco de su oferta electoral, el precandidato Jorge Tuto Quiroga explicó que su propuesta para la subvención de combustibles es mantenerla solamente para el transporte público, mientras que el resto pague precio de mercado. “Se va a mantener para el sector de transporte público que lo necesita y el resto va a pagar precio de mercado, que de hecho ya lo está haciendo”, dijo Quiroga. Argumentó que, en el contexto de escasez de combustibles, en realidad sectores como el productivo cruceño y las cooperativas mineras ya están pagando precios de Bs 10 hasta Bs 13 por el litro de combustible. “La gente aprendió que esto de tener el dólar baratito, el diésel baratito para los productores, es cuento. El diésel más caro, el dólar más caro es el que no tienes. Y hoy no se lo tiene”, señaló el expresidente.

– Exministro de Economía chileno recuerda que Bolivia con el 20% de las reservas mundiales no produce nada de litio

El economista José Ramón Valente, exministro de Economía de la gestión del extinto presidente de Chile, Sebastián Piñera, recordó que, si bien Bolivia tiene el 20 por ciento de las reservas mundiales del litio, la producción del país es prácticamente nula, pese a que desde el año 2017, los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora anuncian planes de industrialización del recurso evaporítico, los cuales, ocho años después, continúan en meras intenciones. El litio se encuentra en concentraciones de sal naturales como son los salares de la región sur de Sudamérica. Las mayores reservas del mundo se concentran en el denominado ‘triángulo del litio’, una región que abarca a los países de Argentina, Bolivia y Chile, con reservorios del mineral que suponen el 58% del total mundial; sin embargo, el país tiene el 20% de las existencias globales.

– Evo Morales presenta su renuncia al MAS a través de un poder notariado

El expresidente Evo Morales presentó la renuncia a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de un poder notariado que fue ingresado por su apoderado al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba. Héctor Rodríguez, apoderado legal del exmandatario, señaló que la renuncia fue presentada con el poder respectivo, esperando que el Órgano Electoral lo admita en los próximos días. “El día de ayer en horas de la mañana se ha hecho la presentación de la renuncia a su condición de militante de Evo Morales”, dijo Heredia. El martes, Morales intentó efectivizar su renuncia al MAS, sin embargo, el Órgano Electoral rechazó la renuncia debido a que la acción no fue personal y solo en representación del líder cocalero estaba su delegado, sin un poder notarial. El Órgano Electoral debe analizar la documentación presentada.

– Diputado evista y ministro de Economía, a los gritos y acusaciones en sesión de comisión

El diputado evista Héctor Arce y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, protagonizaron este jueves una acalorada discusión en la que no faltaron los gritos y las acusaciones. «Usted, presidenta, no tiene la voluntad de decirle al ministro que responda, ¡¿cómo no va a saber cuál es el presupuesto de la ASPB?!», espetó el legislador evista al titular de Economía. «Si tiene la valentía, quédese a escuchar, es un cobarde si usted se va», respondió Montenegro. Arce y Montenegro coincidieron en la Petición de Informe Oral que se llevó a cabo en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados. El ministro presentó un informe oral en el cual el diputado le pidió que explique a cuánto ascendieron los presupuestos de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia desde 2021 hasta la presente gestión.

– Declaran en reserva investigación por el crimen del capitán Aldunate

La mañana de este jueves se declaró en reserva por 10 días la investigación que se sigue para esclarecer el asesinato del capitán de la Policía José Carlos Aldunate. El 19 de febrero, el capitán policial fue acribillado al interior del vehículo que manejaba, cuando intentaba salir de su casa. Por el hecho, la comisión asignada a conducir las investigaciones del caso decidió poner las pesquisas en reserva. La Fiscalía cruceña realizó esta mañana tres allanamientos para recabar evidencias sobre el hecho en instalaciones del Aeropuerto El Trompillo y en oficinas de la DGAC, ya que los principales sospechosos del crimen habrían salido en una avioneta desde esa terminal aérea. La Policía presentó a los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera como los autores materiales del ataque, en tanto, se identificó a Coco Vásquez como el autor intelectual.

– Beni: Contrabandistas de combustible arremeten contra la Armada y funcionarios de la ANH en el río Mamoré

Funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y militares de la Armada Boliviana fueron atacados violentamente por contrabandistas de combustible, durante un operativo de control en el río Mamoré, cerca de la terminal de Guayaramerín, en Beni. “La brutal agresión ocurrió la tarde del miércoles, cuando intentaron decomisar bidones con diésel y gasolina que eran transportados de manera ilegal hacia Brasil”, según un reporte. Los contrabandistas al verse sorprendidos, cruzaron la frontera, resguardándose en aguas brasileñas, fuera de la jurisdicción de las fuerzas bolivianas. Medios locales reportaron que los infractores, desde el lado brasileño, “lanzaron petardos, piedras y fragmentos de ladrillos”. Los efectivos navales no lograron comisar el contrabando por la falta de jurisdicción al estar más allá de la frontera.

– Ministerio Público solicita la detención preventiva del exministro Alan Lisperguer

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva por tres meses del exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, quien es acusado de hechos de corrupción en su gestión. «Conforme lo manifestado en el artículo 163, numeral 2 y 3, se tienen riesgos procesales vigentes, debemos ser enfáticos de que en la pretensión del Ministerio Público se está solicitando la detención preventiva por el lapso de tres meses en el penal de San Pedro», informó este jueves el fiscal Departamental de La Paz, Carlos Tórrez. El exministro del Gobierno de Luis Arce es acusado de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes, hechos de corrupción por los que el mandatario ordenó su destitución. El miércoles, Tórrez señaló que Lisperguer será imputado por los dos delitos que le costaron el cargo.

