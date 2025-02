Transportistas de Cochabamba se declaran en emergencia por falta de combustible, advierten con asumir medidas de presión

Indicó que en ese sentido, diferentes sectores que trabajan con diésel y que también demandan gasolina, tomando en cuenta que hay vehículos que funcionan con gas natural, requieren de gasolina especial para seguir trabajando.

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

El dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, indicó este jueves que su sector, al igual que el libre y pesado, se declaran en estado de emergencia por la falta de combustible, en referencia al diésel y la gasolina. Indicó que el Ministerio de Hidrocarburos ni YPFB están cumpliendo con el abastecimiento que requieren en esa región, por lo que, no descartan en asumir medidas de presión.

“Desde Cochabamba exigimos al Gobierno nacional, al ministro de Hidrocarburos (Alejandro Gallardo) y YPFB que en el departamento no están abasteciendo con los combustibles en los volúmenes que se requieren. Sufrimos más que Santa Cruz y otros departamentos”, indicó Orellana, quien estuvo acompañado de dirigentes del transporte de otros sectores.

Indicó que en ese sentido, diferentes sectores que trabajan con diésel y que también demandan gasolina, tomando en cuenta que hay vehículos que funcionan con gas natural, requieren de gasolina especial para seguir trabajando.

Advirtió que si el Gobierno nacional no regularice el abastecimiento de diésel y gasolina, no descartan con asumir medidas de presión. Aunque no mencionó fecha de las posibles movilizaciones para exigir el abastecimiento.

La posición de Cochabamba coincide con el requerimiento de los choferes del transporte público en Santa Cruz, quienes también amenazan con parar durante 48 horas, si las autoridades de Gobierno no dan solución a la falta de combustible.