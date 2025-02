Foro en Santa Cruz transcurre entre un Andrónico “desnudado” por Rodrigo Paz, un Branko sin filtros y una Amparo académica

La tarde de este martes concluyó en Santa Cruz de la Sierra la jornada vespertina del foro político “Liderazgo para un nuevo ciclo”, donde las intervenciones de los aspirantes a la presidencia dejaron una marcada huella

El Presidente del Senado en el foro en Santa Cruz de la Sierra. Foto: FV

Especial de Javier Viscarra, Santa Cruz

(Segunda parte)

Esta tarde concluyó en Santa Cruz de la Sierra la jornada vespertina del foro político “Liderazgo para un nuevo ciclo”, donde las intervenciones de los aspirantes a la presidencia dejaron una marcada huella. En particular, Rodrigo Paz no perdió la oportunidad de arrinconar a Andrónico Rodríguez, quien sorprendió con su planteamiento conciliador, minimizando lo ocurrido en los últimos 20 años de gobierno del MAS, y presentando una visión más moderada que contrastó con las expectativas que generaba su participación.

Los ocho precandidatos que se dieron cita durante el foro imprimieron una atmósfera particular al evento, rescatando el espíritu democrático de otras épocas en las que las exposiciones políticas eran una constante. La segunda parte del encuentro comenzó con Andrónico Rodríguez, un posible candidato del MAS, quien, sin embargo, desvirtuó ese perfil al afirmar con contundencia: “No vengo como candidato, porque no lo soy”.

A continuación, presentó lo que denominó «las perspectivas políticas para el país», mientras los asistentes lo escuchaban con atención. Fue entonces cuando Rodríguez dejó a muchos sorprendidos al calificar la crisis económica como “profunda”, señalando que “parece llevarnos a un precipicio sin salida”, lo que se interpretó como un giro inesperado en su discurso, especialmente considerando su vinculación con el actual gobierno.

Sin embargo, rápidamente volvió a hablar de los logros del MAS, aunque sin profundizar en ellos. Aseguró que todo había ido bien hasta 2019, año en el que, según su visión, se produjo una crisis política, seguida por el gobierno de Jeanine Áñez y otros cuatro años que culminaron en una crisis aún mayor, en una clara crítica a la administración de Luis Arce Catacora.

Para Andrónico, que con sus 38 años fue el expositor más joven del foro, el gran problema de Bolivia radica en la falta de tolerancia y planificación. Subrayó que los bolivianos se han malacostumbrado a resolver las disputas en la calle, algo que, según él, debe cambiar.

En su diagnóstico, también mencionó que uno de los principales desafíos del Estado es resolver el alto porcentaje de la población (60-70%) dedicada al sector informal, a fin de mejorar sus condiciones laborales. No obstante, enfatizó que no es necesario achicar el Estado, sino de reducir la burocracia, algo que, según él, no debe confundirse con una reducción de la planta administrativa pública. También se mostró a favor de la renovación de las grandes empresas estratégicas del Estado, considerando, por otra parte, que no es función del gobierno ocuparse de las pequeñas empresas que, a su juicio, han proliferado innecesariamente.

Rodríguez hizo especial hincapié en que Bolivia necesita consensos y no enfrentamientos, y destacó que, en su experiencia en el Senado, no se produjeron los choques, incluso físicos, que sí marcaron a la Cámara de Diputados, lo cual, según él, es una señal de cambio en el manejo político. En cuanto al futuro del MAS, sostuvo que la sigla fue “prestada” y que, por ende, podría desaparecer. La verdadera base política, según él, es el Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

Probablemente, la pregunta más incómoda fue sobre el narcotráfico, a lo que Rodríguez respondió que es necesario renovar y fortalecer los organismos encargados de combatirlo, pero guardó silencio respecto al Chapare, la región donde se concentra gran parte de la coca ilegal y la producción de cocaína.

Rodrigo Paz

Tras la intervención de Rodríguez, el líder de «Primero la gente», Rodrigo Paz, se encargó de destapar las contradicciones del MAS. Paz comenzó su exposición señalando que, aunque Andrónico intentó vender una imagen conciliadora, el MAS ha creado una “muralla ideológica” que no se puede ignorar. Según él, no basta con aparecer en un foro y pretender que no se ha sido parte de la debacle del país tras 20 años de gobierno del MAS.

Paz se mostró especialmente sorprendido por las palabras de conciliación de Rodríguez, cuando en los últimos dos años nunca fue posible discutir el Presupuesto General de la Nación. A continuación, presentó una visión alternativa para el país, en la que, a diferencia de otros precandidatos que prometen solucionar la crisis en 100 días, él se comprometió a comenzar su gobierno el mismo 8 de noviembre, si lograba acceder a la presidencia.

Paz propuso una nueva distribución de los ingresos del Estado, con un 50% para el gobierno central y el otro 50% para las regiones, a fin de empoderar al ciudadano. Además, presentó una iniciativa para implementar un sistema de transparencia en tiempo real que permita erradicar la corrupción. Por último, destacó la importancia de garantizar el voto, un esfuerzo que, según él, debe ser compartido por todos los frentes democráticos.

Branko Marinkovic

El más nuevo de los postulantes, Branko Marinkovic, no tardó en exponer su postura sin tapujos, asegurando que su gobierno pondría fin al MAS y a toda la corrupción, además de eliminar a los políticos que, a su juicio, se han beneficiado del “botín” del poder. En su visión, no habrá lugar para las tierras comunitarias, las cuales calificó de “engaño” para los campesinos. También propuso un cese inmediato de las empresas estatales deficitarias.

Marinkovic hizo énfasis en su apoyo decidido a la propiedad privada y a una drástica reducción del gasto público. Además, afirmó que de llegar al poder reduciría el número de ministerios a 9 y reformaría el sistema tributario para aliviar la carga que, según él, ahoga a la iniciativa privada y fomenta la informalidad.

En cuanto al MAS, no dudó en rechazar cualquier intento de suavizar su imagen, refiriéndose a las declaraciones de Andrónico Rodríguez como un intento de presentar una versión “light” del partido. Finalmente, Marinkovic abogó por la unidad de la oposición, con el fin de ejercer un control electoral eficaz para evitar otro fraude, sugiriendo incluso que el empresario Marcelo Claure podría ser clave en esta labor.

Amparo Ballivián

La única mujer en la contienda, Amparo Ballivián, cerró la jornada con una exposición caracterizada por su sólido conocimiento técnico en materia económica. Ante la pregunta sobre cómo decidió postularse sin estar afiliada a un partido político, Ballivián respondió que, de ser elegida como candidata opositora, no necesitaría un partido, pues los otros componentes del bloque de unidad se lo ofrecerían.

Entre sus propuestas, destacó la eliminación de los subsidios, particularmente a los carburantes, y presentó un esbozo de su plan para revertir el déficit fiscal del 10 al 1% del PIB. También indicó que no eliminaría los bonos sociales, ya que no representan una carga significativa para las arcas del Estado. En su lugar, su enfoque se centraría en incrementar la inversión extranjera y eliminar las trabas a las exportaciones, con el fin de incentivar el crecimiento económico del país.

