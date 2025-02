«Gente que pacta con la derecha, que trata de afectar la gestión, no puede ser nuestro hermano»: Arce sella la ruptura con Evo

El jefe del Estado argumentó que en el inicio su administración, tras afrontar la pandemia, evidenció mejoras en el desempeño de la economía, pero “en el mejor momento Evo instruye bloquear al Gobierno”.

El presidente Luis Arce selló la noche de este martes la ruptura con su otrora aliado y líder, el expresidente Evo Morales, a quien acusó de montar un plan de «complot» en su contra y de aliarse con la oposición para “bloquear” su gestión de Gobierno

«Gente que pacta con la derecha no puede ser nuestro compañero, gente que ha estado tratando de afectar la gestión -que no es mía, es de todo el MAS- ya no puede considerarse, pues, un hermano si está siendo atacado con solo un objetivo: intereses personales individuales. Hemos perdido lo que significa el ser el líder», afirmó el mandatario en una entrevista con la red DTV.

Además, Arce acusó a Morales de montar un «complot y arquitectura para hacer quedar mal y que uno sea el culpable, que no sepa manejar ni la economía ni nada».

Pero no es todo. Arce además se desveló parte de las acciones que -en su juicio- comenzaron a resquebrajar su relación. «Nos quería hacer cometer errores, el nombramiento de ciertas personas en el mando militar (…), y era gente que estaba comprometida con el golpe de 2019», señaló.

«Había afán de Evo de estar en el Gobierno y decidir cosas», señaló Arce y acusó a su exaliado de bloquear los crédito externos en el Legislativo.

«Se han cruzado no solo ríos sino océanos de sangre con tal de tener desgastar al Gobierno y pretender ser el salvado del país», señaló en referencia a los supuestos acuerdos entre el evismo y la oposición en el Legislativo.

«Lo único que queríamos hacer es una buena gestión», dijo tras responsabilizar al líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba de bloquear su gestión.

Arce fue ministro de Economía en el Gobierno de Morales desde 2006 y 2017. Tras su retorno de su exilio, Morales nombró candidato a su entonces colaborador para las elecciones de 2020 que finalmente ganó con el54% de votos.