Inicia la cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

El ente electoral busca que las instituciones y las organizaciones políticas aúnen esfuerzos para salvaguardar las elecciones nacionales y el sistema democrático

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo, además de los representantes de las organizaciones políticas se reúnen este lunes en la ‘Cumbre por la democracia’, un encuentro que tiene el objetivo de garantizar el proceso de las elecciones generales que contará con la presencia del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras Alta y Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y representantes de las organizaciones políticas nacionales.

Según información previa del ente electoral, prácticamente la totalidad de los convocados confirmaron su asistencia a este evento. El Órgano Electoral estima de suma importancia la presencia de Arce y de todos los invitados, porque se trata de precautelar por el sistema democrático y dar certidumbre a la población con el blindaje de los comicios programados para el 17 de agosto venidero. Uno de los primeros en arribar a la cita y prestar declaraciones ante los medios de comunicación fue el alcalde de Tarija y jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Johnny Torres.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El líder político de suma importancia que los candidatos de la oposición se unan, porque la única manera de restituir la institucionalidad democrática y superar la aguda crisis económica que atraviesa el país es bajar al Movimiento al Socialismo (MAS) del poder, porque -dijo- el socialismo asfixió a Bolivia y hundió en la pobreza a la mayoría de la población boliviana; por ello la importancia de la unidad para que la población boliviana tenga certidumbre en las próximas elecciones nacionales.

“En las encuestas nadie pasa del 15 % y esto por qué, porque el pueblo de Bolivia dice únanse’, encuentren la alternativa, busquen un modelo que genere oportunidad para todos y no para unos cuantos, tenemos el 80 por ciento de la gente que es pobre; vayan no solamente a La Paz, vayan as Santa Cruz, el motor económico del país, y van a ver almuerzo por cinco bolivianos, ese es el grado de pobreza que hay en el país; lo que estamos buscando es unidad en base a programas”, aseveró la autoridad tarijeña.