Políticos se reúnen con el TSE para garantizar las elecciones nacionales y los sectores productivos analizarán en Potosí nuevas medidas

– Este lunes se lleva a cabo la ‘Cumbre por la Democracia’ convocada por el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo, además de los representantes de las organizaciones políticas se reunirán este lunes en la ‘Cumbre por la democracia’, un encuentro que tiene el objetivo de garantizar el proceso de las elecciones generales. Según el ente electoral, prácticamente la totalidad de los convocados confirmaron su asistencia a este evento. Solamente el presidente Luis Arce no confirmó su asistencia porque tiene actividades programadas, según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. El Órgano Electoral estima de suma importancia la presencia de Arce y de todos los invitados, porque se trata de precautelar por el sistema democrático y dar certidumbre a la población con el blindaje de los comicios programados para el 17 de agosto venidero.

– Comité multisectorial se reúne con cívicos de Potosí por el litio y la disposición confiscatoria

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) será el anfitrión del quinto encuentro multisectorial de la cadena productiva, que se efectuará desde la mañana de este lunes en la capital potosina, con dos temas clave en agenda que apuntan directamente al Gobierno nacional: la demanda del litio y la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. El encuentro se llevará adelante en ambientes de Comcipo desde las 09:00. La intención de ambos sectores en apronte es unir las demandas, para hacer fuerza. Las fuerzas vivas de Potosí rechazan los contratos del litio que intenta aporbar el gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por ello, anunciaron movilizaciones e incluso la posibilidad de paros escalonados. El Comité multisectorial tiene la misma intención hasta que sus demandas sean atendidas.

– Juicio por el caso Golpe I se reanuda en tribunales de La Paz

El juicio que se sigue a los exlíderes cívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho se reanudará este lunes en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La audiencia debe reanudarse a las 08:45 para la presentación de las pruebas documentales de las partes, que fue suspendida la pasada semana. El caso denominado ‘Golpe I’, trata sobre los hechos sucedidos en octubre y noviembre de 2019, antes de la dimisión del expresidente Evo Morales Ayma. Camacho y Pumari son acusados por los delitos de terrorismo, seducción de tropas, entre otros. La defensa del gobernador de Santa Cruz anunció que pedirá la suspensión del acto judicial, porque Camacho tiene otra audiencia que se lleva a cabo en la jurisdicción de Santa Cruz, la cual fue programada antes de la disposición del tribunal paceño.

– Alcaldía paceña y choferes se reúnen nuevamente para definir nuevas tarifas

Autoridades municipales de La Paz, a la cabeza del alcalde Iván Arias y representantes del transporte público, de las juntas vecinales y del control social del municipio, se reúnen nuevamente la mañana de este lunes después de haber sido declarado un cuarto intermedio la noche del domingo, porque no llegaron a ningún acuerdo. Los representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) manifestaron su descontento y aseguraron que no hubo entendimiento en el precio de los pasajes. Según los dirigentes del transporte, la mesa de trabajo fue bastante difícil y no pudieron encontrar una posición común que permita llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. La Alcaldía paceña reafirmó su compromiso de encontrar una solución equilibrada que beneficie tanto a los transportistas como a los usuarios.

– Crisis de la carne de res: Gobierno recibirá a dirigentes de Contracabol

El Gobierno convoca a la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) para una reunión en esta jornada, con el objetivo de analizar el incremento en el precio de la carne de res y fortalecer las acciones contra el contrabando. Los vendedores de carne al detalle sostienen que la carne de res, tanto faenada como en pie, sale por contrabando, lo que provoca el incremento de precios y escasez en los mercados. El sector propone mantener la prohibición de exportación de carne, vigente desde el 5 de febrero, por un plazo de hasta dos años hasta que se estabilicen los precios del producto en el país. En criterio del sector cárnico, otro de los motivos del incremento del producto se debe a que una gran cantidad de la carne de res se destina a los mercados internacionales.

– Asamblea Legislativa Departamental cruceña elegirá su nueva directiva

La sesión está convocada para las 9:00 en el Hemiciclo de la Asamblea y en la convocatoria están establecidos cuatro temas a tratar, entre estos, la elección de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para la gestión 2025-2026. Actualmente, la ALD está dirigida por Antonio Talamás, cercano al gobernador en ejercicio Mario Aguilera, dentro de la bancada de Creemos, además de Mary Pedraza, de la agrupación Alianza Solidaria Popular (ASIP), en la primera vicepresidencia; Jhonny Zeballos del Movimiento al Socialismo (MAS) como segundo vicepresidente y Keila García, también de Creemos, como secretaria. Además, elegirá a un gobernador suplente debido a la ausencia del gobernador en ejercicio Mario Aguilera por un viaje oficial al exterior.

– Concluye el 15% de descuento en el pago de impuestos municipales en La Paz

Hasta las 22:00 de este lunes, los contribuyentes del municipio de La Paz podrán pagar el impuesto municipal 2024 con el beneficio del 15% de descuento. La medida contempla el cumplimiento de esa obligación en bienes inmuebles y vehículos. La Administración Tributaria Municipal (ATM) atenderá desde las 08.00 hasta las 22.00. Una vez concluida esta primera fase, la ATM hará el cobro de los impuestos con el 10% de descuento; desde el 18 de febrero hasta el 3 de abril. Asimismo, cuando culmine el plazo con el 10% de descuento, a partir del 4 de abril, corre el plazo para el pago de tributos con el 5% de descuento; hasta el 19 de mayo. Después de esa fecha los impuestos ediles serán cobrados sin descuentos. Como es habitual, los contribuyentes también tendrán la posibilidad de pagar este impuesto de la gestión 2024 en pagos parciales.

– Proveedores de la alimentación complementaria de Tarija piden reducir raciones

La Asociación Microempresarial de Productores de Alimentos de Tarija (Ameprat) se movilizará desde esta jornada, en protesta por la falta de una contestación del alcalde Johnny Torres a su propuesta de reducir el tamaño de las raciones de la alimentación complementaria escolar. Los microempresarios que brindan ese servicio a los estudiantes del municipio afirman que el encarecimiento de los insumos y los productos contemplados en las raciones los obliga a operar con pérdidas y exigen una solución urgente. La vicepresidenta de Ameprat, Sonia Noguera, señala que el sector ha solicitado ajustar el gramaje de los productos que se entregan a los estudiantes, ya que el presupuesto actual no les permite cubrir los costos de producción. Afirma que no piden más dinero, solo un reajuste en el tamaño de las raciones para operar sin pérdidas.