Interculturales de Concepción afirman que el gobierno se compromete a liberar la exportación de soya

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Un cultivo de Soya en santa Cruz. Foto: AFP

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras reunión, intercultural de Concepción dice que el Gobierno garantizó liberar la exportación de soya por lo que se levanta advertencia de bloqueos; vocal Tahuichi señala que en un día renunciaron 510 militantes del MAS; y, Evo le responde a Arce: ‘Cómo vamos a ser compañeros y hermanos de un corrupto’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Tras reunión, intercultural de Concepción dice que el Gobierno garantizó liberar la exportación de soya por lo que se levanta advertencia de bloqueos

Este miércoles pasado el mediodía concluyó la reunión entre dirigentes interculturales y autoridades del Gobierno Nacional. Al finalizar, el dirigente de Concepción, Santa Cruz, René Pérez, aseguró que se llegó a un preacuerdo, por lo que el sector del municipio levanta la advertencia de bloqueos. Aunque, aclaró que debido a que la medida anunciada era nacional, el dirigente de Bolivia de los interculturales es el que debe confirmar la suspensión. En esta línea señaló que las autoridades nacionales se comprometieron a liberar la exportación de soya el miércoles, no precisó fecha exacta. “Tiene que salir el documento para que se pueda liberar la exportación de Soya”, sostuvo. Sobre el suministro de combustible, aseguró que este tema también fue resuelto y las autoridades se comprometieron a aumentar el cupo, en el caso de Concepción.

https://eju.tv/2025/02/tras-reunion-intercultural-de-concepcion-dice-que-el-gobierno-garantizo-liberar-la-exportacion-de-soya-por-lo-que-se-levanta-advertencia-de-bloqueos/

– Viceministro Silva denuncia conexión entre ganaderos y contrabandistas

Luego de tres semanas desde que el Gobierno suspendiera las autorizaciones para nuevas exportaciones de carne de res con el objetivo de reducir el costo del producto, el precio se mantiene al alza. Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, esto se debe a la relación que existe entre los ganaderos y los contrabandistas. “El comerciante boliviano ofrece 17 bolivianos, pero el ganadero no le vende porque espera al peruano que entra y ofrece 20 bolivianos. Ahí se siente que hay una conexión entre el productor ganadero y el contrabandista”, denunció en conferencia de prensa. Explicó que el comerciante boliviano, para no perder su venta, se ve obligado a comprar el ganado al precio elevado a causa del contrabando, por lo que la carne de res llega con un costo extra a los centros de abasto.

https://eju.tv/2025/02/viceministro-silva-denuncia-conexion-entre-ganaderos-y-contrabandistas/

– Vocal Tahuichi señala que en un día renunciaron 510 militantes del MAS

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que en un día renunciaron 510 militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego que el expresidente Evo Morales firmar un acuerdo con el Frente Para la Victoria (FPV) para postular su candidatura para las elecciones generales del 17 de agosto. “La sigla política del MAS-IPSP era de un 1.082.645. El reporte que tengo es que renunciaron 510 militantes. Ahora si le restamos ese número, nos queda como militantes con la sigla del MAS 1.082.135”, dijo. El lunes, decenas de militantes afines a Morales llegaron a los tribunales electorales departamentales del país para presentar su renuncia al oficialismo. Desde el evismo indicaron que más de un millón de militantes renunciarán a ese partido; sin embargo, desde el arcismo se prevé una reducción de menos de un 30% de las adhesiones.

https://eju.tv/2025/02/vocal-tahuichi-senala-que-en-un-dia-renunciaron-510-militantes-del-mas/

– Evo le responde a Arce: ‘Cómo vamos a ser compañeros y hermanos de un corrupto’

Luego que el presidente Luis Arce considerara que Evo Morales no es su “hermano” ni su “compañero” por pactar con la derecha y por desestabilizar su gobierno, el líder cocalero le respondió y le dijo que no es amigo ni compañero “de un corrupto” que roba “en familia”. “Anoche había dicho Lucho, Evo no es mi compañero, no es mi hermano. Cómo vamos a ser compañeros y hermanos de un corrupto. Está robando en familia y está entregando el litio, como vamos a ser compañeros. Él nos desgasta y nos quita el voto. Que se vaya con su MAS, se lo regalamos”, señaló este miércoles. El mandatario fue consultado si se “puede considerar hermano a Evo Morales”. Arce respondió que “gente que pacta con la derecha no puede ser compañero; que ha estado tratando de afectar la gestión, que no es mía y es del MAS, ya no puede considerarse, pues, un hermano”.

https://eju.tv/2025/02/evo-le-responde-a-arce-como-vamos-a-ser-companeros-y-hermanos-de-un-corrupto/#google_vignette

– Tata-Manfred: agrupación de Reyes Villa suma adhesión de Somos Pueblo, de Rafael Quispe

La mañana de este miércoles el precandidato Manfred Reyes Villa sumó la adhesión de Somos Pueblo, el movimiento político liderado por Rafael «Tata» Quispe. «No estamos buscando pegas, sino que seamos grandes y cambiar el país (…), Manfred no necesita más presentaciones, él ya ha demostrado y en agosto Manfred presidente, después, a cambiar el país», declaró Quispe en el acto de adhesión. Reyes Villa aseguró que la alianza con la agrupación de Quispe no tiene intereses de repartir cuotas de poder, sino de incorporar «gente nueva» a la función pública. «El Tata no está buscando ningún cargo, ya lo hemos escuchado, nosotros vamos a llevar gente nueva, necesitamos gente que quiera trabajar por el país con seriedad», sostuvo durante su intervención el alcalde de Cochabamba.

https://eju.tv/2025/02/tata-manfred-agrupacion-de-reyes-villa-suma-adhesion-de-somos-pueblo-de-rafael-quispe/

– Paz critica a políticos de oposición y oficialismo por ‘malgastar’ en gigantografías y no brindar propuestas

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) y precandidato presidencial, Rodrigo Paz, cuestionó este miércoles a los precandidatos ‘ricos’ de la oposición y del oficialismo por el gasto en gigantografías, el cual, en su criterio equivale a 40 salarios mínimos, en lugar de generar propuestas que permitan a la población boliviana salir de la crisis económica, política y social que atraviesa debido a la que califica como una deficiente gestión de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) en la administración del Estado. Paz Pereira afirma que con el monto que ciertos políticos ‘malgastan’ en esos soportes publicitarios, cuyo costo asciende a unos 100 mil bolivianos, según él, habida cuenta que el salario mínimo nacional vigente es de Bs 2.500; se puede ayudar a grupos vulnerables de la sociedad que tienen necesidades apremiantes.

https://eju.tv/2025/02/paz-critica-a-politicos-de-oposicion-y-oficialismo-por-malgastar-en-gigantografias-y-no-brindar-propuestas/#google_vignette

– Camacho arremete contra Arce por buscar otro mandato ya que ‘aún le falta por hacer’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arremetió este miércoles contra el presidente Luis Arce Catacora, quien, en una entrevista dada a un medio televisivo, reconoció que será precandidato con la intención de ser parte del binomio presidencial que presentará el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 17 de agosto venidero, porque le interesa ser reelegido, porque ‘hay que completar todo lo que falta por hacer’. Arce Catacora reveló la noche del martes que buscará la reelección presidencial, aunque dejó en claro que una eventual candidatura depende de las organizaciones sociales del MAS que se reunirán el 11 de abril justamente para definir la dupla que participará en esos comicios; es más, anunció que tiene definido un plan de gobierno que permita completar los proyectos inconclusos de su gestión.

https://eju.tv/2025/02/camacho-arremete-contra-arce-por-buscar-otro-mandato-ya-que-aun-le-falta-por-hacer/

– Caso Golpe I: Procurador ratifica que las pruebas presentadas en contra de Camacho y Pumari son contundentes y tienen validez

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, ratificó hoy que las pruebas presentadas por la parte acusadora en el proceso judicial del caso denominado Golpe I seguido en contra de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, son plenas y que no pueden ser invalidadas. «Para nosotros, como parte acusadora, las pruebas que hemos presentado durante esta etapa se constituyen de plena validez y son pruebas contundentes sobre los hechos acaecidos durante el año 2019. No pueden negar que hayan cometido esos delitos por los cuales están siendo procesados», señaló la autoridad. En pasados días el abogado de uno de los procesados aseguró que las pruebas presentadas en audiencia, en contra de Camacho y Pumari, son solo fotocopias de recorte de periódicos que no representan pruebas contundentes.

https://eju.tv/2025/02/caso-golpe-i-procurador-general-ratifica-que-las-pruebas-presentadas-en-contra-de-camacho-y-pumari-son-contundentes-y-tienen-plena-validez/

– Remueven a jefes policiales del DACI que investigaban el asesinato violento del capitán Aldunate

A más de una semana del asesinato del capital de Policía, José Carlos Aldunate, los jefes policiales del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que iniciaron las investigaciones del caso, fueron removidos a otras unidades. La información fue confirmada por el fiscal Daniel Ortuño, quien señaló que la orden del cambio viene de superiores de la institución verde olivo. El nuevo efectivo designado a la unidad investigativa es el teniente coronel Cristhian Arismendi, cargo que asumió este miércoles. Mientras que se busca la confirmación del otro jefe policial removido. Ortuño adelantó que, dentro de las investigaciones se procedió con la citación de familiares y el entorno social del capitán Aldunate. El asesinato se registró el pasado miércoles 19 de febrero, y a la fecha no se ha capturado a los autores del crimen.

https://eju.tv/2025/02/remueven-a-jefes-policiales-del-daci-que-investigaban-el-asesinato-violento-del-capitan-aldunate/

– Defensa Civil reporta 37 fallecidos, seis desaparecidos y casi 118 mil familias afectadas por las lluvias en Bolivia

Defensa Civil emitió este miércoles su informe semanal con relación a la situación del país respecto a las afectaciones por las inundaciones. El viceministro del área, Juan Carlos Calvimontes, afirmó que son ocho los departamentos que sufren por las lluvias, solo Oruro no presentó complicaciones. De acuerdo con los datos, la cifra de fallecidos producto de las inundaciones, riadas y demás afectaciones causadas por las lluvias ha ascendido ahora a 37 personas, de las cuales 16 están en el departamento de Cochabamba. Asimismo, hay un reporte de seis personas desaparecidas a consecuencia de las riadas, las cuales están siendo buscadas por diferentes grupos de rescate. Sin embargo, el viceministro aclaró que La Paz es el más afectado por lo que se ha declarado en emergencia departamental.

https://eju.tv/2025/02/defensa-civil-reporta-37-fallecidos-seis-desaparecidos-y-casi-118-mil-familias-afectadas-por-las-lluvias-en-bolivia/