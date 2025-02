El líder de los cocaleros del Chapare fustigó duramente al presidente y le dijo que puede irse “con su MAS, se lo regalamos”.

Luego que el presidente Luis Arce considerara que Evo Morales no es su “hermano” ni su “compañero” por pactar con la derecha y por desestabilizar su gobierno, el líder cocalero le respondió y le dijo que no es amigo ni compañero “de un corrupto” que roba “en familia”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Anoche había dicho Lucho, Evo no es mi compañero, no es mi hermano. Cómo vamos a ser compañeros y hermanos de un corrupto. Está robando en familia y está entregando el litio, como vamos a ser compañeros. Él nos desgasta y nos quita el voto. Que se vaya con su MAS, se lo regalamos”, señaló este miércoles en un encuentro con productores de los valles cruceños.

En una entrevista con DTV, el mandatario fue consultado si se “puede considerar hermano a Evo Morales”. Arce respondió que “gente que pacta con la derecha no puede ser compañero; gente que ha estado tratando de afectar la gestión, que no es mía y es de todo el MAS, ya no puede considerarse, pues, un hermano”.

El jefe de Estado lamentó que Morales haya optado por abandonar su gobierno y dejar el MAS por “intereses individuales”.

“Hemos perdido el ser el líder (sic); el líder tiene que mirar a la mayoría, a la comunidad; tiene que mirar a todos, y el que se sacrifica siempre es uno, no es que hay que sacrificar a todos por uno”, dijo.

Ante esas declaraciones, Morales también indicó que su militancia va a “parir” otro movimiento político al servicio de la gente humilde “para no robar”.

También, el líder cocalero acusó a Arce de no parar de quejarse de la Asamblea Legislativa por no aprobar los créditos externos y recordó que, en gestiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa, Banzer Suárez y Jorge Quiroga se dependía del crédito internacional.

“En nuestra gestión no hemos dependido del crédito internacional y ahora confiesa Lucho, por culpa de la Asamblea no hay combustible. La dependencia total, como vamos estar pidiendo créditos para comprar combustible”, cuestionó.

Además, dijo que ya son cuatro años de gestión y Arce no creó ningún bono, y no estabilizó la economía.

“Tal vez (Jeanine) Áñez destrozó la economía, primer año del golpe, entendemos, levantar no fue sencillo. Ya son más de cuatro años, no ha creado ningún bono, ninguna renta. Más bien está quitando renta, la renta dignidad, no tiene conciencia, no piensa en la gente humilde”, sentenció.

Morales se alejó del MAS de manera definitiva tras pactar con el Frente Para la Victoria (FPV) para participar de las elecciones generales del 17 de agosto.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció la nueva directiva del MAS, encabezada por Grover García, y alejó a Morales de esa presidencia.

Lea también:

«Gente que pacta con la derecha, que trata de afectar la gestión, no puede ser nuestro hermano»: Arce sella la ruptura con Evo

Arce rompe el silencio y se declara precandidato para los comicios presidenciales: «Hay que completar todo lo que falta por hacer»