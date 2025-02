Juntas vecinales presentarán una acción popular para revertir el incremento de pasajes en La Paz

Dirigentes de juntas vecinales de La Paz interpondrán una acción popular para revertir el incremento de pasajes del transporte público que dictó la Alcaldía esta semana.

La Paz, 28 de febrero de 2025 (ANF).- Dirigentes de juntas vecinales de La Paz interpondrán una acción popular para revertir el incremento de pasajes del transporte público que dictó la Alcaldía esta semana.

El vicepresidente del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, Omar Palacios, dijo que los vecinos agotarán todos los recursos legales para que las nuevas tarifas del transporte público queden sin vigencia.

“Claro que se puede revertir, porque no hay un documento firmado donde diga que estamos de acuerdo con el incremento. El Consejo Municipal no ha aprobado ningún incremento. No hay un documento firmado, todo lo han hecho por los medios de comunicación”, dijo Palacios.

Desde el miércoles, el pasaje en minibús que costaba Bs 2, para tramos cortos, subió a Bs 2.40. Para tramos largos, el precio pasó de Bs 2.60 a Bs 3.

La población rechazó el incremento de facto que propició el alcalde Iván Arias y denunció mayores trameajes y cobros irregulares en tramos como el interciudad.

