La campaña de Luis Arce se intensifica pese a que en el MAS se anunció la elección democrática del binomio

La ministra Maria Nela Prada anunció que Arce será el candidato del MAS en las presidenciales. Foto: ABI

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ministra Prada afirma que el presidente será candidato en las elecciones de agosto; “evistas” se aprestan a renunciar al MAS, “arcistas” les advierten que si se van deben dejar los escaños del partido; y; con el Mutún, se prevé cubrir 50% de la demanda interna y se perfila una segunda planta. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministra Prada afirma que el presidente será candidato en las elecciones de agosto

Rodeado por los militantes del MAS-IPSP, Prada aseguró que “el presidente Luis Arce es nuestro candidato 2025-2030”. “Desde aquí le decimos hasta donde esté nuestro presidente que Lucho no está solo, Lucho no está solo”, afirmó. La caravana reunió a cientos de vehículos y militantes del MAS-IPSP. Sus promotores señalaron que es el inicio de la campaña por la reelección de Arce como presidente. El MAS-IPSP se dio hasta el 11 de abril para elegir a su binomio presidencial. Durante el acto, Prada confirmó que este lunes será inaugurado el Complejo Siderúrgico del Mutún. El Complejo Siderúrgico del Mutún producirá 200.000 toneladas (t) anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón, lo que significa la sustitución de las importaciones de acero en casi un 50% en Bolivia, es decir, cerca de $us 200 millones por año.

– Mucarzel asegura que Jhonny también «coqueteó» con Luis Arce para darle la sigla de UCS

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, señaló al alcalde Jhonny Fernández de haber tenido un acercamiento con el presidente del Estado, Luis Arce, con quien “coqueteó” en su momento ofreciendo la sigla de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para las elecciones generales de agosto de 2025. “Jhonny coqueteó con Arce (para darle) su sigla antes que el mandatario se quede con la sigla del MAS”, develó Mucarzel. Las declaraciones de la legisladora cruceña se dan después que Evo Morales afirmó el domingo, en su programa, que UCS le propuso su sigla, pero con la condición de que él no sea el candidato presidencial. En el transcurso de la jornada y tras la ola de comentarios que se generaron, el burgomaestre negó rotundamente haber ofrecido su partido para una posible alianza política.

– “Evistas” se aprestan a renunciar al MAS, “arcistas” les advierten que si se van deben dejar los escaños del partido

Mientras los evistas se aprestan este lunes a renunciar de forma masiva a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS), los “arcistas” les advierten que la dimisión implica que si se van deben dejar los escaños del partido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y lo propio debe ocurrir en torno a los cargos de alcaldes y concejales. Para este lunes, la Dirección Regional Provincias La Paz del MAS instruyó realizar una marcha para dirigirse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “presentar la renuncia masiva a la militancia del MAS”. Los que realizarán esa acción deben concentrarse en la plaza del Estudiante y estar a las 09.00 en la plaza Abaroa, donde está la sede del organismo, para realizar ese cometido. De igual forma, en El Alto circuló una convocatoria en la que se cita a los masistas a renunciar a su militancia.

– Tuto: «La gente está angustiada por la pérdida del poder adquisitivo de su salario»

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que la población vive con angustia la pérdida del poder adquisitivo de su salario debido a la devaluación de facto de la moneda boliviana, situación que, según él, el Gobierno se niega a reconocer. Señaló que el país atraviesa una crisis profunda, reflejada en la escasez de diésel, gasolina y dólares, factores que han afectado gravemente el comercio y la estabilidad económica. Además, advirtió que este año el desafío será cubrir un déficit de 4.500 millones de dólares y garantizar la devolución de los ahorros en moneda extranjera que la gente mantenía en los bancos. «La situación es dramática», manifestó en contacto con la prensa, cuestionando que el Gobierno esté más preocupado por disputas políticas dentro del MAS que por atender las necesidades de la población.

– Advierten que la oposición será cómplice del desastre total si no define candidato único

El analista político Luis Alberto Ruiz advirtió este domingo que, si la oposición no logra consolidar una candidatura única en torno a quien cuente con mayor respaldo ciudadano, se convertirá en cómplice del colapso político y económico del país. Señaló que la fragmentación opositora allanaría el camino para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retenga el poder, pese a su crisis interna, prolongando así la crisis económica y política que ha caracterizado las últimas dos décadas. Ruiz sostuvo que la oposición enfrenta un momento histórico en el que podría vencer al MAS, pero que la falta de visión de algunos candidatos amenaza con desperdiciar esta oportunidad. En su análisis, destacó que la división del oficialismo, impulsada por la disputa entre Evo Morales y Luis Arce, podría ser clave para un cambio de gobierno.

– Con el Mutún, se prevé cubrir 50% de la demanda interna y se perfila una segunda planta

El Complejo Siderúrgico del Mutún será inaugurado este lunes en Puerto Suárez, Santa Cruz, y producirá anualmente 200.000 toneladas de acero que cubrirán el 50% de la demanda interna, estimó el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos. La autoridad recordó que el complejo tuvo una inversión de $us 546 millones y desde este lunes producirá hierro corrugado y alambrón. “Al año importamos 400.000 toneladas de hierro, eso es lo que ingresa al país desde el exterior. Con la planta vamos a cumplir con 200.000 toneladas, lo que va a cubrir el 50% de esta demanda. En lugar de sacar la plata afuera se mantendrá en el país”, dijo. Según el ministro, el complejo cuenta con tecnología china, mexicana y alemana y este lunes mostrará parte su producción. Reveló que ya hay comprados a la espera de la puesta en marcha de la planta.

– YLB intervendrá el 2% del área del salar de Uyuni y 1,64% de reservas para explotar el litio

El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, dijo este domingo que para la explotación de litio se intervendrá solo el 2% del área geográfica del salar de Uyuni, en Potosí, y se consumirá el 1,64% de la reserva cuantificada del mineral que posee esa región. El titular de la empresa estatal desmintió que la explotación a cargo de la china CBC vaya a “dejar un cráter” en el salar o que se estén entregando las reservas de litio en Uyuni a los extranjeros, como se dice en “un discurso elaborado para atacar el proyecto”. “El área que vamos a intervenir en el Salar de Uyuni es menos del 2% que se va a requerir en cuestión de área geográfica para el proyecto. En los dos contratos solo se va a consumir el 1,64% de la reserva cuantificada del litio que tenemos en el Salar de Uyuni”, dijo Alarcón.

– Suspensión de exportaciones afecta al 60% del transporte pesado que enfrenta falta de diésel y dólares

El dirigente del transporte pesado de La Paz, Domingo Ramos, denunció que desde el 12 de febrero nuevamente se registró el desabastecimiento diésel en los surtidores y los choferes deben esperar hasta tres días para comprar combustible. Al desabastecimiento de diésel y escasez de dólares, que se agudizó el último trimestre de 2024, el transporte pesado debe enfrentar un nuevo obstáculo que es la suspensión de las exportaciones, lo que provoca que al menos el 60% de los camiones se encuentren parados. Porque no tenemos el permiso de exportación, por lo tanto, no están trabajando la totalidad de los camiones. Además, muchos de ellos están parados en los surtidores de Santa Cruz, están en los puertos de afuera porque no hay carga”, informó el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba, Alfredo Saca.

– En 10 municipios el 27% del gasto fue para sueldos y sólo el 16% para inversión

En promedio, en las nueve ciudades capitales más El Alto, el 27% del gasto público, durante los últimos cuatro años fue destinado a sueldos, una cifra por muy encima del 16% asignado a la inversión pública. El analista Julio Linares, observó que debe haber un ajuste. “El ajuste del gasto público debe darse en todo el Estado. Sólo el 16% del gasto de estos 10 municipios, en cuatro años, han ido a Inversión y el 27% a Sueldos, se convirtieron en Agencias de empleos”, afirmó Linares mediante un análisis compartido en sus redes sociales. De acuerdo con datos que el especialista extrajo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el gasto público acumulado -entre el 2021 y el 2024- para estas diez ciudades asciende a 41.314 millones de bolivianos, de los cuales 11.002 millones fueron a pagar sueldos y 6.621 millones a la inversión pública.

– Bolivia con potencial de explotar minerales, hidrocarburos y alimentos

Cada región del país tiene sus particularidades y características para desarrollar sus economías, y Bolivia tiene el potencial de explotar hidrocarburos, minerales y alimentos. El oriente se convirtió, en los últimos años, en la región que abastece al mercado nacional de productos alimenticios, mientras el occidente descuidó su vocación, a pesar de la fuerte inyección económica que recibe del Gobierno. El despilfarro de los ingresos por el gas marcó la gestión de Evo Morales, y esta acción fue seguida de su exministro de Economía y ahora presidente Luis Arce, porque la producción sigue bajando. Además, se anticipa que Bolivia importará combustibles dentro de unos tres años, de acuerdo con el analista Álvaro Ríos. En su momento, el ingeniero geólogo José Padilla dijo que para revertir la situación de los hidrocarburos se requería inversión privada.