La CAO y otros sectores exigen al gobierno que levante el veto a la exportación de la carne de res

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La reunión convocada por la CAO para ver el tema de la exportación de la carne. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

CAO exige se suspenda veto a la exportación de carne de res y observa “irresponsabilidad” en medidas aplicadas por el Gobierno; el sector cárnico tendrá un impacto negativo de $us 1.500 millones por veto a la exportación de carne de res, según la Cadex cruceña; y, Economía habla de «sabotaje» y asegura que derogación en el Senado afecta a toda la política económica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

CAO exige se suspenda veto a la exportación de carne de res y observa “irresponsabilidad” en medidas aplicadas por el Gobierno

”Exigimos que se levante de manera inmediata la restricción a las exportaciones. Le hacemos un llamado al presidente (Luis Arce), que inmediatamente haga el cambio a los viceministros del área”, señala el pronunciamiento emitido este jueves por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El pronunciamiento surge horas después de que el Gobierno anunciara la suspensión de la exportación de carne de res con el argumento de que los precios se elevaron por la falta del producto. “En el fondo, la mala situación económica es debido al mal manejo de la economía, que no es responsabilidad de los productores. Nuestra responsabilidad es producir para todas las mesas bolivianas”, dijo Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la CAO. “Todas las medidas han generado en el transcurso del tiempo mayor desabastecimiento”, afirmó.

https://eju.tv/2025/02/cao-exige-se-suspenda-veto-a-la-exportacion-de-carne-de-res-y-observa-irresponsabilidad-en-medidas-aplicadas-por-el-gobierno/

La Cámara de Exportadores advierte sobre pérdida diaria de $us 500.000 por la suspensión de la exportación de carne

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) califica como dura la decisión del Gobierno de Luis Arce de suspender la exportación de carne, una medida que rige desde este jueves. En ese contexto, la institución advirtió que la sorpresiva disposición generará una pérdida de 500.000 dólares diarios y unos 200 millones de dólares anuales. Este miércoles el Gobierno anunció la suspensión de las exportaciones de carne de res “hasta que se regularice el abastecimiento”. “(El) Gobierno determina no autorizar las exportaciones de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio de este alimento en el mercado interno”, así lo anunció. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) decidió cancelar la reunión que tenía pactada para este jueves con autoridades del Gobierno.

https://eju.tv/2025/02/la-camara-de-exportadores-advierte-sobre-perdida-diaria-de-us-500-000-por-la-suspension-de-la-exportacion-de-carne/

El sector cárnico tendrá un impacto negativo de $us 1.500 millones por veto a la exportación de carne de res, según la Cadex cruceña

La suspensión de exportaciones de carne de res, dispuesta por el Gobierno central, es una medida errada y desenfocada que golpea a la débil economía boliviana al poner una barrera al ingreso de dólares al país. Además, señalan que el veto incide negativamente en el movimiento económico que genera el sector cárnico, estimado en 1.500 millones de dólares, entre la producción de carne, cuero y leche, según la posición de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). “Este veto también incide negativamente en el movimiento económico que genera el sector cárnico, estimado en 1.500 millones de dólares, entre la producción de carne, cuero y leche. El productor ganadero necesita un Gobierno que le brinde certidumbre y seguridad jurídica para incrementar su productividad”, señala la Cadex cruceña, en un comunicado de prensa.

https://eju.tv/2025/02/el-sector-carnico-tendra-un-impacto-negativo-de-us-1-500-millones-por-veto-a-la-exportacion-de-carne-de-res-segun-la-cadex-crucena/

El Gobierno minimiza efectos del veto a la exportación de carne de res

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, minimizó este jueves las restricciones que determinaron en el veto a la exportación de carne de res e indicó que la afectación para los ingresos al país, no es “importante”. Reiteró que la fecha de alto consumo de parte del mercado chino, principal destino del producto boliviano, es baja en esta época del año. “Hay que señalar que esta época ya no es intensa en la exportación de carne de vacuna, porque terminó los festejos por el Año Nuevo Chino, que es la fecha de alto consumo y previamente a esa época hay exportaciones voluminosas e importante de carne bovina y otros cortes como los huesos, vísceras. Por lo tanto, no habrá una afectación importante”, respondió el ministro, sobre los posibles efectos negativos por el veto a la exportación de carne.

https://eju.tv/2025/02/el-gobierno-minimiza-efectos-del-veto-a-la-exportacion-de-carne-de-res/

Economía habla de «sabotaje» y asegura que derogación en el Senado afecta a toda la política económica

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas denunció este jueves que la administración de Luis Arce es víctima de un «sabotaje conspirativo» en el Senado y que la derogación de varios artículos en esa instancia legislativa afecta a toda la política económica del Gobierno. «La excusa ha sido el artículo séptimo, luego ha venido toda una serie de eliminaciones de artículos ligados a la política económica, se está cercenando la política económica del país», declaró en conferencia de prensa el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La noche del miércoles, el Senado aprobó en grande y detalle el proyecto de ley para la derogación de la disposición adicional séptima sobre decomiso de mercancías, norma incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, a la que se sumaron la eliminación de una serie de artículos incluidos en la ley financial.

https://eju.tv/2025/02/economia-habla-de-sabotaje-y-asegura-que-derogacion-en-el-senado-afecta-a-toda-la-politica-economica/

Calvo dice que está dispuesto a ser compañero de fórmula de Reyes Villa

El expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo manifestó su interés de acompañar al alcalde de Cochabamba y líder de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, como candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de este año. El excívico aclaró que primero, se debe poner a Santa Cruz, región a la que llamó “la niña bonita de la Política nacional”, por delante. “Me he sentado con muchos candidatos, siempre poniendo a Santa Cruz por delante. También buscando el voto útil, no podemos dar un paso en falso. Debemos aprender de las anteriores elecciones, donde estuvimos divididos”, afirmó Calvo. Anteriormente, Reyes Villa manifestó su simpatía hacia Calvo, de quien reconoció su liderazgo regional. Según el exlíder cívico, ya se abordó la posibilidad de una eventual candidatura a la vicepresidencia.

https://eju.tv/2025/02/calvo-dice-que-esta-dispuesto-a-ser-companero-de-formula-de-reyes-villa/

Chi dice que Andrónico es un «opa pícaro» que no está habilitado para ser candidato

El precandidato opositor Chi Hyun Chung aseguró este jueves que Andrónico Rodríguez se hace el «opa pícaro» con el tema de su supuesto desinterés en ser candidato a la Presidencia, agregó que de todas formas estaría inhabilitado al igual que Evo Morales y Manfred Reyes Villa, de quienes se tiene observaciones jurídicas respecto a sus postulaciones a las elecciones generales. «Andrónico mismo sabe como legislador que es, que después de haber sido proclamado como presidente del Senado, se hace, como se dice, opa pícaro, bien sabía que iba salir el fallo por parte del Tribunal Supremo (Electoral) y lo proclaman a Andrónico como presidente del Senado, aquí hay una traición por parte de Comunidad Ciudadana y Creemos, sus diputados, que estaban manipulando al pueblo boliviano», declaró Chi.

https://eju.tv/2025/02/chi-dice-que-andronico-es-un-opa-picaro-que-no-esta-habilitado-para-ser-candidato/

Valla de Andrónico fue alquilada por un privado «para mostrarlo como rockstar o quemarlo», dice Arias

La valla publicitaria en la que se fijó la imagen de Andrónico Rodríguez pertenece a un privado que alquiló ese espacio para que lo hagan ver como un «rockstar» o para «quemarlo», declaró este jueves el alcalde de La Paz, Iván Arias. «Es alguien que quiere favorecerle o perjudicarle al señor Andrónico; quiere favorecerlo mostrándolo como posible líder, como una estrella, un rockstar, o lo quieren perjudicar quemándolo, pero eso yo no puedo opinar, es un problema de los masistas», indicó el burgomaestre en conferencia de prensa. La mañana del miércoles 5 de febrero, los vecinos de la zona Sur de La Paz amanecieron con una enorme valla con la foto del presidente del Senado y dirigente cocalero, junto a la leyenda «Andrónico Bicentenario», material preelectoral que los seguidores de Evo Morales aseguran que es pagado para fraccionar al evismo.

https://eju.tv/2025/02/valla-de-andronico-fue-alquilada-por-un-privado-para-mostrarlo-como-rockstar-o-quemarlo-dice-arias/

Cisterneros se declaran en emergencia y exigen a YPFB incremento en el precio del flete por la importación de combustible

Este jueves, un día después de que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra entregó el decreto edil que autoriza el incremento de tarifas del transporte público, los cisterneros se declararon en emergencia y advierten con dejar de importar combustible al país, en caso de que la estatal petrolera no incremente el precio por el flete. “Nosotros hemos pedido un 20% de incremento, ayer el transporte público (de Santa Cruz) ha recibido un 15% de incremento. Nosotros no nos cerramos en el precio, estamos predispuestos a consensuar y buscar una media”, manifestó Maikol Montaño, presidente de la Federación de Cisterneros del Oriente. El dirigente agregó que sus demandas aún no han sido escuchadas por la estatal petrolera y por ello instalaron una vigilia, a la espera de una respuesta favorable.

https://eju.tv/2025/02/cisterneros-se-declaran-en-emergencia-y-exigen-a-ypfb-incremento-en-el-precio-del-flete-por-la-importacion-de-combustible/

Aumentan a 24 los fallecidos por las lluvias y 22 municipios son declarados en desastre, informa el Gobierno

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta la fecha, se han reportado 24 personas fallecidas a causa de las lluvias y 22 municipios se declararon en desastre. “La primera persona fallecida es el 1 de noviembre de 2024 en Chuquisaca y la última sería, esta persona que ha sido arrastrada por el río Boopi (La Paz) y que el día de ayer ha sido encontrada por los comunarios luego de seis días de búsqueda, con esto las personas fallecidas suman a 24”, informó. La autoridad indicó que la mayoría de los fallecidos provienen de los departamentos de Chuquisaca, seguidos por Cochabamba y La Paz. Asimismo, se han registrado víctimas en Santa Cruz, Tarija y Potosí. Calvimontes, informó que aún se encuentra una persona desaparecida en el municipio de Sucre.

https://eju.tv/2025/02/aumentan-a-24-fallecidos-y-22-municipios-declarados-en-desastre-segun-el-gobierno/