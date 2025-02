La crisis de los combustibles provoca problemas a transportistas en el exterior y a productores en el territorio nacional

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Dcenas de camiones cisterna no pueden cargar combustible en Paraguay. Foto: ANF

Boris Bueno Camacho / La Paz

Choferes en situación crítica por más de dos semanas de espera en Paraguay para cargar combustible; mientras Luis Arce festeja el Carnaval, Evo Morales deja su partido y continúa en su encierro en el Chapare; y, Stello Cochamanidis: No es una opción sacar al MAS, es una necesidad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Choferes en situación crítica por más de dos semanas de espera en Paraguay para cargar combustible

Más de 17 días de incertidumbre y dificultades enfrentan los choferes de cisternas en San Antonio, Paraguay, debido a la imposibilidad de cargar combustible para Bolivia. La falta de pago por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha generado un estancamiento que afecta a cientos de transportistas. Charlie Nogales, chofer de una cisterna, expresó su preocupación. “Ayer fuimos a preguntar al gerente de la planta, de FuelPar, y nos indica que hay bastante combustible, lo que pasa es que ‘tu gobierno tiene que pagar la liberación’, y como el gobierno nos tiene así, con que no hay plata, estamos parados acá desde hace 17 días”, relató el afectado. Los transportistas denuncian que la larga espera implica costos adicionales en hospedaje y alimentación, agravados por la devaluación del boliviano frente al guaraní.

– Transporte urge diésel: 15.000 fuentes de trabajo corren peligro si no se cosecha la soya a tiempo

Desde la Cámara del Transporte del Oriente advierten que al menos 15.000 transportistas van a tener problemas por la situación del diésel, ya que no podrán trasladar los granos hasta los centros de acopio y, posteriormente, a la exportación. Esta situación fue advertida por el dirigente Erlan Melgar Salvatierra al advertir también que si no hay combustible tampoco habrá cosecha de soya, lo que pone en riesgo también la producción de alimentos. “Los sectores del país simplemente se dedican a trabajar, a agachar la cabeza, a generar fuentes de empleo, a pagar impuestos, pero sin combustible no tenemos condiciones de trabajo, esa es una realidad absoluta. Si ellos (los soyeros) no producen, ¿qué vamos a transportar nosotros?”, apuntó el ejecutivo.

– ADA: Encarecimiento del maíz y la falta de dólares y diésel golpean a la producción avícola e inciden en los precios del pollo

El déficit de maíz, la falta de dólares, las fallas en el abastecimiento de diésel y el, generalizado, incremento de costos de producción son los principales factores que golpean a la producción avícola nacional, indicó este jueves el presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro. La lectura del dirigente asoma en un contexto en el que se reporta un nuevo incremento en el precio de la carne de pollo al consumidor final en los centros de abastecimiento, el cual escaló en torno a los Bs 20, o incluso más si se toma como ejemplo la situación en Santa Cruz. Castro desglosó uno a uno los motivos que derivan en un incremento de precios, temas que no son responsabilidad del sector avícola, pero que inciden en la producción y conllevan a poner en duda retornar a los precios de hace dos años.

– Mientras Luis Arce festeja el Carnaval, Evo Morales deja su partido y continúa en su encierro en el Chapare

Mientras el presidente Luis Arce, al frente del Movimiento Al Socialismo (MAS), celebra el Carnaval en el Anata Andino en Oruro, Evo Morales, a través de apoderados, confirmaba su separación del partido que fundó, al mismo tiempo que continúa su encierro en su bastión de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. «La renuncia ha sido presentada en resguardo de nuestra Revolución Democrática y Cultural. No podemos formar parte de un Gobierno que se ha corrompido y ha traicionado los principios básicos y fundamentales», dijo Héctor Rodríguez, quien presentó la renuncia de Morales ante el Tribunal Electoral Departamental de la región de Cochabamba. Rodríguez fue el encargado de hacerlo, ya que su representado no sale del trópico cochabambino desde octubre.

– Del Castillo sobre la renuncia de Morales al MAS: ‘Nos hace un tremendo favor’

La renuncia de Evo Morales al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que lideró por más de 27 años, fue bien recibida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien indicó que el expresidente hacía mucho daño al instrumento político. “Nos hace un tremendo favor. Era una persona que nos estaba haciendo bastante daño. Yo espero que el resto de los evistas termine de salir; han renunciado, si no me equivoco, máximo 300 personas”, afirmó la autoridad al ser cuestionado sobre la materia. Del Castillo se refirió al MAS como “el partido más grande en la historia del país”, que está más allá de cualquier persona o de un número de militantes. Por ello, dijo que la renuncia de Morales no afectará nada al instrumento político. Todo lo contrario, aleja a una facción que, en su criterio, solo perjudicó el trabajo del Gobierno .

– Stello Cochamanidis: No es una opción sacar al MAS, es una necesidad

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, enfatizó que la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder no es solo una opción política, sino una necesidad para el país. Asimismo, sostuvo que los cruceños necesitan conocer con claridad qué ofrecen los candidatos en favor de Santa Cruz. “No es que necesiten nuestra venia, pero sí necesitamos nosotros, los cruceños, ver qué ofrecen o qué piensan para Santa Cruz. Todos dicen sacar al MAS. Y repito, no es una opción sacar al MAS, es una necesidad que tenemos todos”, afirmó Cochamanidis en una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv. El líder cívico señaló que, si bien existen dos candidatos que han hablado de propuestas concretas para Santa Cruz, es fundamental que todos los postulantes presenten planes específicos para el desarrollo de la región.

– Ven que no habrá un solo frente de oposición, pero cívicos cruceños respaldarán al que represente mayor unidad

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reconoció que en las elecciones presidenciales no habrá un único frente de oposición, por lo que advirtió que el ente cívico apoyará al bloque que muestre mayor unidad para evitar que el Movimiento al Socialismo (MAS) retenga el poder. “No va a haber un solo frente. Eso, lastimosamente, no se va a conseguir. Pero donde haya mayor unidad, creo que el porcentaje de indecisos en las encuestas tenderá a respaldar a ese grupo. Nosotros vamos a trabajar para que haya la mayor cantidad de unidad”, expresó Cochamanidis en una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv. El líder cívico también se refirió a la molestia social sobre las movilizaciones, argumentando que estas surgieron como una respuesta a la falta de atención del Gobierno central a las demandas de distintos sectores.

– Complejo del Mutún inicia proceso de certificación de su producto terminado, según el Gobierno

El recientemente inaugurado Complejo Siderúrgico del Mutún de Santa Cruz encara un proceso de certificación de su producto terminado, informó este jueves el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. “Ahora estamos en proceso de certificación de nuestra planta, tanto de producto terminado como de la recepción de garantías de maquinarias y equipo, para poder vender estos insumos y productos en el mercado”, explicó. El Complejo Siderúrgico del Mutún se encuentra emplazado en Puerto Suárez y la construyó con una inversión de $us 546 millones. Tiene una capacidad de producción de cerca de 200.000 toneladas anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón. La producción sustituirá las importaciones de acero en casi un 50% en Bolivia, es decir, al menos $us 200 millones por año.

– Incidente en avión de BoA en Cochabamba fue por ‘una falla severa’ del motor, según DGAC

El incidente en el avión B-737, con matrícula CP 2923, de Bolivia de Aviación (BoA), que se incendió en la pista del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba en enero, fue por una “falla severa en el motor 2”, según el informe preliminar que presentó este jueves la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC). El 27 de enero, el vuelo OB 648, que operaba la aeronave CP-2923 en la ruta Cochabamba-Santa Cruz, sufrió un “aborto de despegue” debido al incendio de uno de sus motores. Ese día, 137 pasajeros fueron evacuados por toboganes de emergencia. “Se ha elaborado un informe preliminar del Charlie Papa 2923 en los plazos establecidos; para informar a la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI). Es un evento donde se presentó una falla severa en el motor”, explicó el director de la DGAC, José Iván García.

– En 2024, la ASP-B movilizó 1,4 millones de toneladas de carga en puertos de Chile y Perú

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) movilizó 1.445.011 de toneladas métricas (TM) de carga durante 2024 en los puertos de Arica, Matarani, Ilo y Antofagasta, informó este jueves el gerente de la entidad, Daniel Villaroel. El funcionario presentó la Rendición Pública de Cuentas Final de 2024 y resaltó que el movimiento de carga mantuvo una tendencia importante. Villaroel detalló que, en el puerto de Arica, Chile, se registró un movimiento de 1.200.807 TM, con un incremento de 2,42% respecto a 2023. Asimismo, informó que, en el Puerto Matarani, Perú, se contabilizó un movimiento de 239.551 TM con un aumento de 10,89% respecto a 2023; mientras que en Puerto Antofagasta (Chile) alcanzó 3.697 TM con una expansión de 4,45% y en el Puerto de Ilo (Perú) registró un movimiento de carga por 956 TM.