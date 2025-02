La falta de carburantes se agrava nuevamente en el país y diferentes sectores alertan sobre las consecuencias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las filas por gasolina y diésel retornaron a las estaciones de servicio. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

“La subvención está trayendo problemas al Gobierno”, dice dirigente del transporte pesado ante filas por combustible; camiones cisterna no logran descargar combustible en la refinería de Palmasola¸ con Andrónico, el MAS puede lograr más del 40% de votos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “La subvención está trayendo problemas al Gobierno”, dice dirigente del transporte pesado ante filas por combustible

Los surtidores nuevamente tienen filas de vehículos aguardando a cargar por diésel y gasolina. Los conductores señalan que deben dormir a la espera del combustible. El dirigente del Transporte Pesado, Juan Yujra, afirmó que la situación es insostenible. “La subvención le está trayendo problemas al Gobierno, está desviando al contrabando, la escasez, la mala calidad de combustible, todo eso está generando y no hay quién se pronuncie sobre estos temas”, indicó Yujra molesto ante las largas filas de espera, una situación que se volvió recurrente desde el año pasado. “Lamentamos decir que la economía de nuestro país está muy mal, pero gracias a un Gobierno socialista”, agregó. Yujra afirmó que sus viajes redujeron. “Lo poquito que ganamos tenemos que invertir en la comida. A la semana hacemos un viaje, al mes cuatro viajes”, afirmó.

– Camiones cisterna no logran descargar combustible en la refinería de Palmasola

Varias cisternas se encuentran en las afueras de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, sin poder descargar combustible desde el fin de semana. Conductores desconocen por qué no pueden ingresar a descargar. Los camiones están estacionados en ambas filas en los dos carriles de la avenida Santos Dumont. Desde el viernes por la tarde y en el transcurso del fin de semana fueron llegando motorizados para realizar la descarga del combustible. Esta situación se da en medio del malestar de la población que durante los últimos días tuvo que hacer largas filas en las estaciones de servicio para poder cargar combustible. También existe la preocupación por los vecinos de la zona, ya que temen que por las altas temperaturas se registre una combustión por la cantidad de motorizados cargados que están estacionados en el lugar.

– Anapo pide al Gobierno “inundar de diésel al área rural” para encarar la cosecha de granos

“El Gobierno tiene que inundar de diésel al área rural”, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, en torno a la situación que se advierte en las provincias para acceder al combustible, el cual es esencial para impulsar la cosecha de granos de la campaña de verano, donde predomina la producción soyera. Según el ejecutivo, se requiere entre 20 millones y 26 millones de litros de combustible para garantizar la cosecha de granos estratégicos, a lo que se suma también la producción de sorgo y maíz. Romero resaltó que los surtidores de provincia son los puntos clave para los pequeños productores, ya que es donde llegan en busca del carburante; sin embargo, se contempló que hay filas y filas que no llegan a disiparse con el pasar de los días.

– “Los micros están en los surtidores”: dirigente admite que hay menos vehículos por falta de combustible

La falta de combustible está afectando al transporte público en Santa Cruz de la Sierra, la dirigencia de los micreros señala que un 30% de sus unidades no logra salir a las calles por estar haciendo fila en las estaciones de servicio. “Estamos con un 70% no más, (los micros) están otra vez en los surtidores, no solo diésel también para la gasolina. Lo más curioso es que hay diésel de Bs 6,70 y comprar eso es imposible”, dijo Segundo Ricaldi, dirigente del transporte público. Desde el viernes pasado que se registran largas filas en estaciones de servicio, esta vez los conductores buscan diésel y también gasolina, lo que genera preocupación, pues los carburantes no están llegando de manera normal, señalan. “Rogamos la comprensión de la población, estamos cumpliendo con lo que podemos, la escasez de diésel es repetitiva”, agregó Ricalde.

– Carniceros: Algunos compañeros están cerrando sus negocios porque ya no sale para cubrir gastos

En los últimos meses, el incremento en los precios de la carne ha llevado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios, incapaces de cubrir los costos básicos de operación. Flavio Choque, secretario general de la Federación de Carniceros de La Paz, alertó sobre la difícil situación que enfrentan los trabajadores del sector. “Como trabajadores en carne nosotros actualmente sufrimos este incremento y algunos compañeros prácticamente están cerrando sus negocios porque ya no sale para pagar alquiler, para pagar los servicios básicos y otras responsabilidades”, explicó. Dijo que la falta de rentabilidad ha obligado a muchos de sus afiliados a buscar otras actividades económicas. El aumento en los precios ha generado un cambio en el consumo de la población y esto ha afectado directamente a los comercializadores de carne.

– A pocos días de Carnaval, la Cámara Hotelera de Santa Cruz solo registra el 50% de ocupación

A pocos días de vivir el Carnaval, la Cámara Hotelera de Santa Cruz informó que hasta el momento solo tienen un 50% de reservas de sus ambientes, argumentando que la falta de dólares es uno de los inconvenientes para este sector. Jorge Vaca Heredia, presidente de la Cámara Hotelera, indicó que las ocupaciones o reservas de los diferentes hoteles de Santa Cruz no se incrementaron en esta fecha, en comparación a otros años. Pese a tener descuentos, promociones, las reservas no aumentaron y la falta de dólares afecta a todo el sector. El representante de los hoteleros indicó que las reservas que tienen son nacionales en su gran mayoría, y esperan que en los próximos días se incremente, pues se alistan para recibir visitantes desde el sábado hasta el martes, aprovechando los feriados de Carnaval.

– Con Andrónico, el MAS puede lograr más del 40% de votos

En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el analista político Ricardo Paz advirtió que, si el Movimiento al Socialismo (MAS) decide postular a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial, podría alcanzar más del 40% de los votos en las elecciones de agosto. Según Paz, esta cifra podría ser suficiente para que el MAS retenga el poder. «Si no hubiera grandes cambios es muy probablemente que el MAS vuelva a ganar las elecciones, tienen un candidato muy potente, yo estoy persuadido de que ellos se van a unificar en torno a la figura de Andrónico Rodríguez, que es su figura de renovación generacional, y es claro, son una confederación de corporaciones”, explicó Paz en entrevista con Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano quienes conducen La Hora Pico de eju.tv.

– Diputado evista afirma que no renunciará a su curul “por responsabilidad” con sus votantes

El diputado evista del Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy López, aseguró este lunes que continuará ocupando su curul en la Cámara de Diputados “por responsabilidad” con la sociedad y no permitir “que se siga endeudando a Bolivia”. Dijo que la decisión es personal, tomando en cuenta que militantes y seguidores al expresidente Evo Morales decidieron desde este lunes renunciar al partido político, lo que dio paso a que sus colegas arcistas pidan el curul que ocupan. “Quien les habla no va a renunciar por responsabilidad con el país y con las organizaciones sociales, los diputados hemos sido posesionados para cinco años y tenemos pendiente tareas y programas y al renunciar damos paso a los colegas suplentes, en algunos casos, apoyaron al Ejecutivo, por tanto, nuestra lucha no puede quedar en vano”, enfatizó el legislador.

– “Un millón de militantes renunciarán al MAS, lo dejaremos vacío, sólo quedarán 15.000 funcionarios”, anticipa exministra evista

La exministra Teresa Morales anticipó que al menos un millón de militantes que están inscritos en el Movimiento Al Socialismo (MAS) renunciarán a ese partido político que les fue “arrebatado” por el gobierno de Luis Arce y que ahora lo “dejarán vació”, porque sólo se quedarán los entre 10.000 y 15.000 funcionarios. Enfatizó que Evo Morales volverá a ganar las elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto próximo. “Evo Morales va a procesar a quienes han robado a este país durante estos cuatro años, todo lo que han robado. En este momento estamos renunciando un millón de militantes al MAS – IPSP, porque nuestro color ha cambiado, el pueblo sigue movilizado y va a recuperar el país de las manos que están bajo la corrupción, del narcotráfico y que implementan políticas de entreguismo de los recursos naturales”, aseguró.

– Pelea por pasajes en La Paz acaba con 4 funcionarios heridos, un chofer arrestado y agresores identificados

La pelea por el incremento del costo de los pasajes en La Paz acabó con cuatro funcionarios ediles heridos, un chofer arrestado y varios agresores identificados. «Prácticamente han sido agresiones físicas a los funcionarios, entonces corresponde la denuncia por lesiones, una vez que sean valorados por el médico forense, se va a determinar si son lesiones graves, leves o muy graves, de acuerdo a cada caso», explicó la directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía paceña, Amparo Morales. La mañana de este lunes, la municipalidad desplegó a sus funcionarios para que hagan cumplir la tarifa de dos bolivianos para el transporte público sin modificación, ya que ningún incremento fue autorizado. Sin embargo, en esas fiscalizaciones hubo enfrentamientos con choferes y cuatro servidores resultaron lesionados.