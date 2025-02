La flamante Reina Hispanoamérica 2025, Dia Maté, nos canta «Como la flor» de Selena

Maté enfatizó que le encantó la comida boliviana, los “maravillosos paisajes” y el cariño de la gente.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Anoche, en una impresionante gala celebrada en la Fexpocruz, Miss Filipinas, Dia Maté, fue coronada como la Reina Hispanoamericana 2025, entre más de 20 participantes. Horas después, la flamante soberana, que habla filipino e inglés, demostró su alegría y deleitó al público con su voz al cantar en español ‘Como la flor’ de Selena.

“Ok, yo voy a cantar ‘Como la Flor’ por Selena. Así que eso es lo que canté durante la noche de coronación de Reina Hispanoamericana: Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perdí, pero, aaay, un poco me duele”, cantó Maté en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La soberana Hispanoamericana reveló que en estos días hizo muchas amistades en Bolivia y se lleva recuerdos “muy lindos” de su estadía en el país. “Mi mejor amiga aquí, en realidad, es la miss Bolivia, Estefanía Ibarra. Así que ella es la mejor. La amo mucho”, agregó Maté.

El certamen reunió a candidatas de distintos países que deslumbraron al público con sus presentaciones en trajes típicos, de gala y de baño. La boliviana Estefanía Ibarra brilló en la competencia y logró posicionarse entre las 12 mejores del concurso. Junto a ella, destacaron representantes de Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Perú, México, España, Venezuela, Filipinas y Polonia, consolidando una final reñida y llena de elegancia.

Maté enfatizó que le encantó la comida boliviana, los “maravillosos paisajes” y el cariño de la gente. “Gracias a la organización, porque yo quiero viajar a diferentes países latinoamericanos y voy a volver a Bolivia, así que espero poder ver a mis hermanas de nuevo y poder ver a mi mejor amiga, Estefanía”, expresó la soberana filipina.

