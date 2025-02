La marcha multisectorial toma las calles de las capitales departamentales en protesta contra la cláusula confiscatoria

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los marchistas protestaron en oficinas estatales de todo el país. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Gobierno asegura que no hay bloqueos contra la disposición confiscatoria, solo movilizaciones en Santa Cruz, La Paz y Tarija; abogados de Camacho y Pumari impugnan pruebas presentadas en caso Golpe I; y, diputada Román denuncia que YLB firmó contrato con empresa china que no se dedica a la producción de litio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El Gobierno asegura que no hay bloqueos contra la disposición confiscatoria, solo movilizaciones en Santa Cruz, La Paz y Tarija

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, aseguró este lunes que no se registran bloqueos a nivel nacional e indicó que sólo hay tres movilizaciones, en referencia a Santa Cruz, La Paz y Tarija, que acatan diferentes sectores, empresarios, industriales y gremiales, en protesta por la disposición adicional séptima de la nueva Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Dijo que el Gobierno espera a los movilizados a que asistan al diálogo convocado. “Fundamentalmente en la ciudad de La Paz, en la Apacheta, donde hay un aproximado de 150 personas que impidieron el tráfico, lo mismo en la ciudad de Santa Cruz, donde se han reunido en la plaza del Estudiante, convocados por la CAO, y en la ciudad de Tarija. Esas son las novedades que hemos recibido en el transcurso del día”, informó Aguilera.

Protesta contra la confiscación llega al INRA y otras entidades del Estado

Una marcha y posterior concentración fue realizada este lunes por la mañana por miembros de diferentes sectores económicos y sociales que rechazan la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, que contempla la confiscación de productos. En la capital cruceña, la caravana de marchistas recorrió diversas calles llegando a instituciones del Estado, como Impuestos Internos, el Instituto Nacional de reforma Agraria (INRA) donde realizaron una manifestación de rechazo a la norma, que piden sea derogada. El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus frerking, señaló que toda la cadena productiva del país está unida para manifestar su descontento por la disposición séptima. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ratificó el llamado al diálogo con los sectores.

Abogados de Camacho y Pumari impugnan pruebas presentadas en caso Golpe I

Reinstalado el juicio por el cado Golpe de Estado I, los abogados defensores de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari impugnaron las pruebas presentadas en contra de sus defendidos porque —según los juristas— fueron obtenidas de manera ilegal. Martín Camacho, abogado defensor de Luis Fernando Camacho, anunció que pedirá la exclusión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el caso Golpe I contra del gobernador electo de Santa Cruz, argumentando que no fueron obtenidas de manera legal. “Esperamos que hoy se pueda continuar con la audiencia del juicio oral y las exclusiones de las pruebas del Ministerio de Gobierno. Estamos en una etapa muy álgida del proceso y en realidad, la cantidad de pruebas que presentó el Ministerio Público y (el Ministerio) de Gobierno es lo que hace que se demore bastante”, dijo.

Evistas dan 48 horas a Claure para que se retracte de ofrecer un millón de dólares por Morales

Los seguidores de Evo Morales dieron este lunes un plazo de 48 horas a Marcelo Claure para retractarse de haber ofrecido un millón de dólares por la captura del exjefe del MAS. En caso de no hacerlo, advirtieron con iniciarle un proceso penal por al menos cinco delitos, entre ellos tentativa de asesinato. «Nosotros, como dirigentes, autoridades de Santa Cruz, le damos 48 horas para que se retracte, caso contrario lo vamos a demandar penalmente por instigación pública a delinquir, difamación, secuestro, privación de libertad y tentativa de asesinato», declaró en conferencia de prensa el diputado evista en la capital oriental Anyelo Céspedes. El empresario boliviano radicado en Estados Unidos usó su cuenta de X para sugerir la posibilidad de ofrecer un millón de dólares por la captura de Morales. «¿Qué opinan si doy $us 1 millón de recompensa? Lo voy a pensar.

Mesa pide a bancada de CC acelerar gestiones para sancionar a evista que agredió a diputada Lero

El expresidente Carlos Mesa pidió este lunes al jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) acelerar las gestiones para que la Comisión de Ética de esa instancia legislativa sancione al evista Héctor Arce, quien agredió a su colega de oposición Toribia Lero. «He solicitado al jefe de la bancada de Diputados de CC que acelere las gestiones ante la Comisión de Ética para que este hecho que deshonra a la Asamblea Legislativa no quede impune», publicó Mesa en su cuenta de la red social X. El jueves 6 de febrero el diputado agredió con palabras soeces a su colega de oposición en una sesión de Diputados. «Prácticamente ha pisoteado mi dignidad como mujer y también de todas las mujeres indígenas que luchamos y resistimos en contra de un régimen que quiere acabar con los pueblos indígenas», señaló entonces la parlamentaria.

Bullrich denuncia trata, explotación y paso de niños por la frontera con Bolivia

La ministra de Seguridad (Interior) de Argentina, Patricia Bullrich, denunció este lunes desde la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en el límite con Bermejo, que su gobierno «ha identificado como un problema serio» la trata de niños en esa zona. Bullrich llegó a esa localidad, donde inauguró la Oficina del Sitio Seguro para Víctimas de Trata. En esa zona también es donde el Gobierno argentino anunció la construcción de una valla de 200 metros en la frontera, donde señalan que “reina el descontrol”. “En Aguas Blancas se está construyendo un cercado, pero hay una frontera extensa que se está patrullando y con puntos que hay que cuidar; cuidarlos es cuidar a quienes son víctimas de trata, sea sexual, laboral o de niños”, expresó. Bullrich declaró: “un tema que nos preocupa es el de los niños, aquellos a los que cruzan, necesitamos protegerlos de situaciones tóxicas y de quienes quieran llevárselos”.

Emotivo encuentro: Camacho volvió a abrazar a sus seres queridos en medio del juicio por la crisis de 2019

Este lunes 10 de febrero se reinstaló el juicio oral por la crisis de 2019 en el cual Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, es uno de los investigados, por lo que fue trasladado desde el penal de Chonchocoro, donde está recluido, hasta el Tribunal Departamental de La Paz. Dentro del proceso legal, un episodio emotivo se vio cuando la autoridad departamental tuvo la oportunidad de compartir con su hijo, el encuentro quedó registrado en una fotografía a la que tuvo acceso la red UNITEL. En el retrato se observa a Camacho con su bebé en brazos y el cuadro se cierra con una sonrisa tanto del gobernador como del niño, que además tiene los ojos cerrados, lo que hace aún más tierna la imagen, según los usuarios de las redes sociales. El pequeño hijo de Camacho tiene el nombre de Rafael y nació el pasado 31 de octubre.

Diputada Román denuncia que YLB firmó contrato con empresa china que no se dedica a la producción de litio

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román denunció que Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia, sin que esta compañía se dedique a la producción de carbonato de litio. La parlamentaria pudo verificar que en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), Hong Kong no registra como actividad la extracción y producción de litio. Tampoco figura el rubro de la transnacional china en el testimonio notarial, con el cual se constituyó en el país. “Constatamos que en el Seprec y en el documento notarial, esta empresa no se dedica al rubro la ‘producción de carbonato de litio’, como especifica el tenor del contrato”, señaló. Agregó: “¿cómo se firmó contrato con una empresa que no se dedica a la producción de carbonato de litio?”.

Déficit comercial: Oruro gasta más dólares en importaciones y recauda poco por exportaciones desde el 2011

Oruro registra un déficit comercial desde el 2011, sus recaudaciones por exportaciones son ínfimas frente a la cantidad de dólares que gasta en sus importaciones. Este 10 de febrero, Oruro celebra sus 244 de aniversario de su gesta libertaria. El departamento tiene una tradición minera histórica, pero también comenzó a exportar considerablemente la quinua. Según el boletín del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la última vez que Oruro tuvo más dólares por exportaciones fue el 2010, cuando le ingresó $us 468 millones y ese mismo año gastó $us 425 millones en importaciones. Habiendo un saldo positivo de $us 43 millones. Desde el 2010 hasta noviembre del 2024, Oruro recibió por exportaciones $us 7.142 millones, principalmente en estaño, plata, zinc y quinua; pero gastó $us 19.124 millones en importaciones.

Bolivia necesita mayor conectividad aérea, pero debe resolver la falta de dólares y de combustibles

Bolivia necesita mejorar su conectividad aérea con Estados Unidos, Europa, China y Japón, pero para la llegada de nuevas aerolíneas, debe superar los problemas de falta de dólares, de combustible y brindar seguridad jurídica, opinó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (Ala), Jorge Valle. El presidente de Ala sostuvo que existe el interés de una empresa aérea de Argentina y otra de República Dominicana, pero para el país mejor si llegan cada vez nuevas empresas, para que Bolivia, tenga conectividad. Explicó que los viajes a países de la región están más o menos atendidas por Boliviana de Aviación (Boa), Aerolíneas Argentinas, Avianca y otras más, pero se necesita una mayor conectividad y vuelos hacia Europa, Estados Unidos (EEUU), Canadá, México, China, Japón.

