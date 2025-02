La USAID suspenderá a todo su personal en el extranjero como parte de los recortes en el gobierno anunciados por Trump

La medida entrará en vigor antes de la medianoche del 7 de febrero y afectará a quienes hayan sido contratados directamente por la agencia, “con excepción de aquellos designados para funciones esenciales, liderazgo central y programas específicos”

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció este martes que colocará a su personal en licencia administrativa tanto en el país como en el extranjero, en preparación para la retirada de empleados de misiones en el exterior.

En un comunicado publicado en su sitio web, USAID detalló que la medida entrará en vigor poco antes de la medianoche del 7 de febrero y afectará a “todo el personal contratado directamente por la agencia, con excepción de aquellos designados para funciones esenciales, liderazgo central y programas específicos”.

“Gracias por su servicio”, indicó la declaración oficial.

Aquellos que seguirán trabajando para la USAID serán notificados el próximo jueves mientras que para el personal no esencial asignado en el extranjero, la agencia prepara un plan que “organizaría y pagaría el viaje de regreso a los Estados Unidos dentro de los 30 días”, agregó el escrito.

La decisión forma parte del plan del presidente Donald Trump y su aliado, el empresario Elon Musk, para reducir drásticamente el tamaño del gobierno de Estados Unidos, un proyecto que ha generado reacciones de indignación entre legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

USAID, considerada el brazo humanitario de la política exterior estadounidense, financia programas de salud y asistencia de emergencia en aproximadamente 120 países, incluyendo regiones de extrema pobreza.

La agencia es vista como un instrumento clave de la influencia global de Estados Unidos, en particular frente a rivales como China.

Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla, ha calificado a USAID como “un nido de marxistas radicales que odian a Estados Unidos” y ha prometido su cierre definitivo. También ha acusado a la agencia, sin presentar pruebas, de estar involucrada en actividades encubiertas de la CIA y de haber financiado supuestas investigaciones sobre armas biológicas, incluyendo la COVID-19.

Musk fue el principal financista de la campaña de Trump y aseguró haber aprobado personalmente la drástica medida junto al presidente.

La medida contra la USAID se enmarca dentro de una narrativa promovida por sectores conservadores y libertarios del Partido Republicano, que consideran que el gobierno desperdicia fondos en asistencia internacional en lugar de enfocarse en problemas internos.

La agencia, cuya misión declarada es “poner fin a la pobreza extrema y promover sociedades democráticas y resilientes”, cuenta con un presupuesto superior a 40.000 millones de dólares (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

La agencia, cuya misión declarada es “poner fin a la pobreza extrema y promover sociedades democráticas y resilientes”, cuenta con un presupuesto superior a 40.000 millones de dólares, una fracción del gasto total anual del gobierno estadounidense, que asciende a cerca de 7 billones de dólares.

Tras la llegada al poder de Trump el 20 de enero pasado, el Gobierno de Estados Unidos congeló toda la ayuda exterior, excepto la que va destinada a Israel, Egipto y al suministro de alimentos de emergencia, para revisar la utilidad de esos programas.

Según datos de la ONU, Estados Unidos es de largo el mayor proveedor de ayuda humanitaria en el mundo, con el 47 % del total.

Consejo de DDHH de la ONU

El presidente estadounidense firmó este martes una orden ejecutiva para poner fin a la participación de EEUU en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y continuar con la suspensión de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

“Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la participación de EEUU en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y continuar con la suspensión de fondos para la UNRWA (EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

Tras sus declaraciones, el mandatario firmó las órdenes ejecutivas con su característico rotulador negro, afirmando que tanto la UNRWA como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben “poner orden en sus asuntos”.