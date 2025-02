Litio: “El riesgo de la inversión está 100% con la empresa china”

En los últimos diez días pasó de todo en Potosí: la socialización del Gobierno de los contratos del litio se truncó por protestas ciudadanas, hubo una huelga de hambre en La Paz y está en curso una amenaza de movilizaciones cívicas.

Pregunta (P). Ingeniero, el Gobierno y los cívicos potosinos tienen posiciones encontradas. Se exige la aprobación de una ley del litio antes que la de los contratos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice YLB respecto a esta demanda?

Omar Alarcón (OA). Nosotros, como empresa, somos respetuosos primero de la responsabilidad que cada uno tiene. Está exigiendo esto Comcipo, bueno, la comunidad en Potosí, sin embargo creemos que esta ley está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya hace dos años, creo que tienen ya un consenso y demás; entonces, yo también pido a los asambleístas que puedan hacer un tratamiento de esta ley. Si es que para el tratamiento de nuestra ley está como condicionante la aprobación de la Ley del Litio, es importante también. Pero, dar tranquilidad a la población de que estos contratos de servicios que nosotros tenemos se van a adecuar a esa normativa vigente. Como YLB, expresamos también nuestra preocupación de que ya tiene dos años eso en la Asamblea Legislativa Plurinacional y pedimos a ellos también hacer un tratamiento en paralelo o priorizando la Ley del Litio para que esto pueda salir de esa manera.

P. Sobre las fuentes de ingresos, el Gobierno informó que hay siete por la industrialización. Y, en relación a las regalías, en Potosí reclaman porque la actual ley establece 3% y la nueva, del 10 al 20%; eso está en manos del Legislativo. ¿Qué contemplan los contratos suscritos con las empresas china y rusa sobre la distribución de beneficios?

OA. Sí. Nosotros como YLB tenemos el control mayoritario en la ejecución de las actividades de la operación y mantenimiento y también de las utilidades que genera el negocio como tal. Por fuera de eso, existen mayores beneficios para el país: estamos hablando de las regalías, que en este momento bajo la Ley Minera es 3%; tenemos impuestos sobre las utilidades de las empresas, impuestos al valor agregado (IVA), impuestos de transacciones financieras (ITF), bueno, y son otros componentes que se van quedando en el país como tal.

Pero, otro aspecto muy importante que tal vez la población no conoce es que esta planta va a ser operada por personal boliviano: estamos obligados por ley a generar el 85% de personal con mano de obra calificada boliviana, y ese recurso y ese gasto en sueldo, si vale el término, en pagar al personal al operador, se queda totalmente en Bolivia. Asimismo se quedan los servicios de catering, de logística, de suministro de materiales… todos esos aspectos son indicadores económicos que se van quedando en el país. Muchos han tergiversado que nosotros pagamos un costo operativo, por ejemplo, que se lo lleva la empresa; es mentira, es falso. Ese costo operativo se queda en el país porque es el salario de nuestros operadores, es el pago del servicio de la empresa que está haciendo el suministro de catering, los insumos químicos y demás. Entonces, son falsos algunas aseveraciones que realizan algunos analistas.

P. En cuanto al impacto ambiental y el uso del recurso hídrico, YLB explicó en la última socialización en Potosí que primero hay una etapa de factibilidad del proyecto y si no se la supera, las siguientes no continúan. ¿Hay relación entre estos temas y la etapa de factibilidad contemplada en la firma de contratos?

OA. Totalmente, y es algo que como país ya lo venimos haciendo y la población tiene que conocerlo. Claro, al ser un contrato nuevo para el sector de litio, seguramente hay esa observación; sin embargo, en el sector petrolero exactamente hacemos lo mismo: los contratos son aprobados por la ALP y posterior a eso se realizan los estudios ambientales, medioambientales, socioambientales, para poder generar la evaluación de impacto ambiental. En esa etapa, por ejemplo, muchos de los proyectos petroleros también se corta, no se avanza a las siguientes etapas y la inversión que ha realizado la empresa hasta ese momento, asume el riesgo del 100%.

En este momento es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos dentro del contrato una etapa de factibilidad que permite definir a cabalidad el consumo de agua, el impacto que pueda tener el proyecto en el medioambiente y si en esa etapa el proyecto no es factible, el proyecto se corta en ese momento. Pero obviamente todas las empresas, incluidas nosotros como YLB, queremos estar trabajando esa etapa sobre un marco contractual, no sobre nada; en este momento nosotros no tenemos un contrato firmado con ellos para ejecutar esas actividades, entonces entendemos muy bien que la siguiente etapa sí se va a realizar esos aspectos.

Y otro aspecto muy importante que tal vez la población está confundiendo: el tema de socialización. La palabra ‘socialización’ es un término que no existe, digamos, en ningún procedimiento o reglamento que a YLB lo obligue a realizar esa actividad previa o firma del contrato. Nosotros somos respetuosos de la población y de la sociedad, ellos han pedido una socialización del contrato y nosotros, por una petición colectiva social, estamos realizando todas las socializaciones en todos los rincones de Potosí hasta que se pueda conocer de manera detallada estos contratos, y también los asambleístas puedan llegar a tomar conocimiento a través de sus bases la conformidad o no de estos temas.

P. Hay el temor de que el recurso litio sea entregado a empresas transnacionales. En el contrato con la CBC, que es de servicios por la construcción de dos plantas, se establece que la inversión corre por cuenta del consorcio chino. ¿Hay seguridad para el Estado de que no perderá dinero si no funciona?, ¿el riesgo es de la empresa y no del Estado boliviano?

OA. Es algo muy importante que hay que explicar. La inversión al 100% la corre la empresa china. Ahora, ninguna empresa privada o pública genera, digamos, un proyecto de inversión con la visión de que va a perder en el negocio. Realmente, están viniendo a hacer una inversión para poder generar utilidades y nosotros, a beneficiarnos de esas utilidades, como YLB y también como país. Eso es algo muy importante que tiene que quedar claro.

Lo otro, muchos dicen: “El riesgo está para Bolivia porque nosotros tenemos que devolver esa inversión”. El riesgo tecnológico está al 100% por la empresa china. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la construcción y durante la estabilización de la planta, asume el 100% el riesgo la empresa china; si no produce la cantidad que está en el contrato y la calidad que especifica el contrato, la empresa china tiene que desmovilizar y desmantelar toda la planta hasta dejarla en las condiciones como la hemos encontrado. Esa cláusula está establecida en el contrato y ese riesgo es muy importante que sepan que está con la empresa china.

Posteriormente, nosotros tenemos obligaciones como todo negocio y YLB tiene la obligación de pagar los costos operativos, pero cuando la planta ya esté en funcionamiento y esté entregando producción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya vamos a estar facturando el carbonato de litio en el exterior para poder cumplir nuestras obligaciones, y una de las obligaciones, obviamente, es amortizar la planta, que se va a quedar con nosotros. Es como cuando compramos una casa con un crédito bancario, nosotros pagamos la cuota de la casa y la casa se va quedando cada vez en propiedad de nosotros. Una vez terminemos de pagar la casa, los papeles los transfieren a nombre de nosotros. Básicamente, es la misma figura: nosotros estamos amortizando una planta que se va a quedar en Bolivia.

P. Sobre la experiencia de las empresas, una es subsidiaria de CATL, un gigante de la industria. ¿Está ya comprobado que cumplen con los estándares, las necesidades requeridas para la producción del litio? Usted sabe que tenemos una demora en este proceso y ahora que los contratos están estancados en el Legislativo hay la premura de que se los apruebe, pero se ha cuestionado la experiencia de CBC y Uranium de Rusia…

OA. Sí, bueno, yo invito a toda la población a que solamente busquemos en el Google la palabra CATL, que es la empresa que tiene la participación mayoritaria de CBC y cuya empresa ya está constituida en Bolivia. Es una empresa de talla mundial, que genera baterías, que recicla baterías y que genera sistemas de almacenamiento de energía. En todas esas cadenas requiere suministro del litio, obviamente, y mueve por lo menos el 40% del litio a nivel mundial. Entonces, quiere decir que es un jugador estratégico potencial para poder sostener una cadena del suministro y poder dar una estabilidad a la producción en Bolivia, y no solamente la producción sino también a los precios que vayamos a generar en el futuro. Eso es algo también muy importante que la población sepa: no estamos congelando ningún precio en el contrato; estamos generando, como el precio del gas, a un indicador internacional: al precio que esté en ese momento a nivel internacional, a ese precio se va a vender.

Han cuestionado también que existe una “empresa fantasma” en la constitución de la empresa acá en Bolivia, sin embargo estas empresas vienen cuando existe ya un negocio real en el país donde van a ejecutar las actividades. Nosotros, en una etapa previa, en una etapa de convenio hemos obligado a la empresa a que se pueda constituir en Bolivia para firmar un contrato con nosotros. Esta empresa constituida en Bolivia tiene el respaldo de su casa matriz que está en Hong Kong; eso está escrito en los antecedentes del contrato para que quede claramente evidenciado que no es una empresa solamente con un capital acá en Bolivia, sino que tiene un respaldo de su casa matriz en Hong Kong. En este sentido, cuando ya se apruebe el contrato van a generar los escenarios para poder hacer las transferencias económicas para costear el proyecto. En este momento no tienen un contrato aprobado; entonces, no existe ninguna posibilidad de que puedan generar transferencias, ya económicas, a Bolivia, a la empresa que está constituida en Bolivia, que es algo también que han venido observando, que “es una es una empresa que tiene 10.000 dólares de capital de inversión”. Es totalmente falso porque no existen las condiciones todavía para que se pueda generar esa transferencia. Una vez que tenga el contrato, ellos están obligados a empezar con las actividades civiles, con el desarrollo de ingeniería, tiene que hacerse ya un aporte de capital, una transferencia económica para el país.

P. En el tema de las baterías, uno de los contratos establece la posibilidad de que a largo plazo se fabriquen baterías en el país, ¿esto es así?

OA. Totalmente, es correcto. Nosotros hemos dejado previsto, por lo menos en el contrato con CBC, que es el líder mundial en baterías, precautelar que las utilidades que ellos se están llevando de Bolivia, reserven el 20% de esas utilidades y, al cabo de 10 años, tengamos que hacer una sociedad para construir una planta de baterías y cátodos. Esto efectivamente va a ser definido bajo un estudio técnico, primero, para la implementación; sin embargo, en esta etapa ya el compromiso contractual de la empresa con nosotros está para poder hacer esa implementación de esa planta.

P. Ya tenemos una planta piloto de cátodos, ¿en qué estado se encuentra?, ¿llegó a producir?

OA. Algo muy importante que hay que conocer es que para esta industria se requieren los productos terminados. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos el ‘carbonato de litio grado batería’ para poder hacer un proyecto o escalar, digamos, esto a un proyecto industrial de cátodo. La tecnología de piscinas que nosotros tenemos actualmente en Bolivia y que nos permite producir carbonato de litio es ‘carbonato de litio grado técnico’, no es ‘grado batería’; por consecuente, nosotros no podemos generar proyectos de cátodos a escala industrial porque no tenemos la materia prima de carbonato de litio grado batería produciendo en Bolivia. Lo que sí va a pasar es que estos contratos van a garantizar la producción de grado batería y, a partir de esa producción, recién estamos, como Bolivia, en las condiciones para poder generar industria alrededor de este producto. Uno de ellos va a ser el cátodo para poder exportar directamente cátodos para baterías.

P. ¿Con las piscinas evaporíticas, entonces, no se podía obtener el grado batería?

OA. Exactamente.

P. ¿Por eso también se está cambiando de sistema al EDL (Extracción Directa de Litio)?

OA. Totalmente, siempre hemos hecho esa comparación al tema de piscinas. Las piscinas ha sido un proyecto que funciona muy bien en lugares donde no llueve, pero no se adecúa a las condiciones que tiene Bolivia en el salar; entonces, técnicamente el proyecto no ha sido el más adecuado para Bolivia. En otros países, evidentemente, funciona muy bien, sin embargo para nosotros no. Para nosotros, la tecnología que más se adecúa, sin depender del clima, es el EDL.