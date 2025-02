Los paceños rechazan el incremento de los pasajes porque es atentatorio a su economía

La gente asegura que, además, los transportistas no cumplirán con los compromisos hechos ante la alcaldía municipal.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Una gran mayoría de la gente salió temprano de sus domicilios ante el anuncio del paro de 48 horas del sector del transporte de La Paz, sin embargo, la sorpresa que se llevaron este miércoles es que el servicio estaba completamente normal, pero con un precio diferente al del martes, debido a que la noche anterior el alcalde de La Paz, Iván Arias y sus colaboradores anunciaron el incremento de las tarifas que se efectivizan a partir de esta jornada.

Con la vigencia de las nuevas tarifas del transporte urbano aprobadas por la Alcaldía de La Paz, las federaciones de choferes decidieron esta madrugada suspender el paro de actividades de 48 horas que habían anunciado para este miércoles y jueves. El pasaje en el tramo corto, es decir, del centro a las laderas y viceversa, sube de Bs 2.00 a Bs 2.40; mientras que el tramo largo, que implica la conexión del centro y las laderas a la zona Sur sube de Bs 2.60 a Bs 3.00.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pese a la suspensión del paro, al inicio de la jornada no hubo muchos vehículos. Foto: captura pantalla

Sin embargo, a la gente no le cayó bien la decisión edil porque la consideran atentatoria a la ya afectada economía de los hogares que tuvieron que asumir el incremento de los precios de los productos esenciales de la canasta familiar; cuestionan, además, que sea la población la que deba asumir las exigencias de diferentes sectores que, como el caso de los choferes, incrementan el coste de los servicios o bienes, el cual recae sobre las espaldas de los consumidores finales, quienes solo viven de su salario, o de lo que generan en el día a día.

“Para mí no conviene, tengo mis hijos y mis tres nietos que van a estudiar, más va a salir (el costo total del pasaje) por día y nos va a afectar, esta mañana ya he pagado dos bolivianos en el micro (la tarifa anterior era de Bs 1.50), yo ando solo con mi paga del Bono Dignidad, a mí me afecta, a mis hijos afecta, para mí no debería haber aumentado más de 20 centavos, pero mucho es 50 centavos, estamos en total desacuerdo porque es mucho 50 centavos”, afirmó uno de los transeúntes que pasaba por la plaza San Francisco.

Uno de los entrevistados afirmó que solo vive con el monto de la Renta Dignidad. Foto: captura pantalla

Sin embargo, al parecer, ni siquiera todos los conductores se enteraron de la determinación del incremento, porque algunos continuaron con el cobro de do bolivianos en la ruta corta, según señaló una de las usuarias, quien tampoco tenía conocimiento de ese aspecto, el cual también objetó, porque afecta a todos los hogares paceños y, sobre todo, a los sectores más empobrecidos en sentido que esa variación del precio afecta mucho más a su magra economía.

“Me sorprende, porque anoche me dijeron que hoy iba a haber un paro, después recién me enteré que se había suspendido y los pasajes habían subido, estoy en desacuerdo, porque no a todos nos suben el sueldo y ya estamos afectados porque todo ha subido, el aceite que yo compraba en 40 bolivianos ahora compro en 90, va a afectar bastante; yo no sabía, porque al venir (al centro de la ciudad) me han cobrado igual dos bolivianos, no todos (los choferes) saben del incremento”, apuntó.

Una de las obervaciones es que el transporte público no cumple sus rutas. Foto: Erbol

Otra de las usuarias estimó que, además del aumento en las tarifas, continuarán los ‘trameajes’ (cuando los vehículos de transporte público no cumplen su ruta de parada a parada y hacen el servicio por tramos, lo que encarece más el costo del pasaje) y que los choferes, pese a haberse comprometido a mejorar el servicio, continuarán con el abuso a la ciudadanía que es la que más sufre con esas acciones en las que incurren los transportistas.

“El tema es que no hay control y van a seguir los trameajes, los choferes van a seguir abusando de nosotros; lastimosamente, para nosotros que somos los que más sufrimos, yo creo que no van a respetar sus rutas, jamás lo han hecho y no lo van a hacer; (el incremento) nos va a afectar terriblemente, porque estamos viviendo un momento de crisis, entonces, todo va a subir de alguna manera, pero, tenemos que pagar, qué podemos hacer”, lamentó.

Arias anuncia el incremento del precio de los pasajes en La Paz. Foto: GAMLP

Con la vigencia de las nuevas tarifas del transporte urbano aprobadas por la comuna paceña, los choferes suspendieron el paro de 48 horas; sin embargo, desde las juntas vecinales y el Control Social del municipio anunciaron que extremarán las acciones para que la medida sea revisada, toda vez que en el Concejo Municipal también se gestiona una ley para que las tarifas queden congeladas.