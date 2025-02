Loza a los arcistas: «Si quieren les regalo mi curul»

«Se equivocan al decir que no están renunciando, no es un solo día, todos los días están renunciando» (los militantes del MAS).

El senador evista, Leonardo Loza, ofreció su curul de regalo a los arcistas, asegurando que no tiene ningún problema con renunciar, que más bien eso le ayudaría a poder dedicarse de lleno a la campaña de Evo Morales, pese a que se conoce que el exmandatario no está habilitado para ser candidato y tampoco el partido FPV con quien Morales firmó un acuerdo para usar su sigla en las elecciones de agosto.

«Si quieren yo se los regalo, no hay ningún problema, me ahorrarían tiempo, me dedicaría al 100% de mi tiempo a la campaña electoral para hacer presidente al hermano Evo Morales» aseveró Loza, al ser consultado si renunciará a la militancia del MAS.

Sin embargo, indicó que espera las instrucciones de los dirigentes, quienes se encuentran evaluando la situación, y una vez se tenga la decisión, él no dudará en hacer lo que indique y ponerse «como soldado» a disposición suya.