Manfred contraataca y pone en la mira a Samuel: ¿Cómo ha vendido su cementera en $us 300 millones?

El candidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, reaccionó tras cuestionamientos a su patrimonio, y lo hizo contra el precandidato del bloque opositor Samuel Doria Medina. Pidió que explique sobre su hotel y la venta de su cementera en 300 millones de dólares.

Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Foto: ANF

Fuente: ANF

En enfrentamiento surge después que el diputado de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea lo acusó de mentir en su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, porque no reportó los movimientos económicos que hizo en Estados Unidos por unos $us 26 millones.

El candidato de Súmate y alcalde de Cochabamba aseguró que su declaración jurada es verdadera, que no refleja ninguna “bancarrota” y calificó las sindicaciones como una “mamada” y difamación de un “sicario” de la “juntucha”, en relación a Ormachea y al bloque de unidad opositora.

“Nadie está diciendo fulano de tal, candidato, de dónde ha sacado semejante hotel, como ha vendido semejante cementera en 300 millones de dólares. ¿Por qué no les preguntan a sus candidatos?”, cuestionó Manfred Reyes Villa.

El empresario y político de oposición en respuesta a estos cuestionamientos de manera escueta dijo que el problema para responder lo tiene el alcalde y no él. “El que tiene problemas para explicar es él, no yo. Está claro eso”. Doria Medina en 2014 vendió todas sus acciones (51 por ciento) en la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) al grupo peruano Holding Cementero S.A., por un valor de 300 millones de dólares.

Declaración jurada de Reyes Villa

De acuerdo a su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, Reyes Villa registró siete bienes, sus bienes activos ascienden a Bs 237.812, sus pasivos o deudas por Bs 932.595 y sus rentas alcanzan a Bs 189.435.

Reyes Villa, este miércoles, se negó a responder la pregunta sobre sus bienes en Estados Unidos, dijo que “usted no necesita saber” y arremetió contra el diputado Ormachea, contra quien presentará una demanda penal para que demuestre sus acusaciones.

Sin embargo, el consejero de Súmate y hermano del alcalde, Erick Reyes Villa, dijo que efectivamente Manfred tenía una empresa de bienes raíces en Estados Unidos (EEUU) y probablemente manejó más de $us 26 millones en una década.

“No hablaré como hermano, sino como consejero de Súmate. Es un absurdo, parece que ese niño nunca salió de su dormitorio, no sabe cuál es el movimiento económico en los EEUU. Probablemente, (Manfred) manejó mucho más (de $us 26 millones) porque tenía una empresa que se dedica a comprar bienes raíces, a modernizar y ponerlos a la venta. Eso produce ganancias interesantes e importantes”, declaró Erick Reyes Villa a la ANF.

Por otra parte, el vocero de Súmate en Santa Cruz, Arturo Heredia, planteó a la fiscalía que investigue la fortuna del precandidato presidencial Samuel Doria Medina, porque su “fortuna no es bien habida”, según refleja DTV.

/NVG/