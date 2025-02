Manfred: “Soy el único que ha manifestado la intención de ir a las primarias propuestas por Claure

El candidato por APB Súmate puso en duda de que las demás agrupaciones bajen a sus candidatos porque existen intereses políticos.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Luego de que el empresario boliviano Marcelo Claure, diera a conocer en una entrevista en exclusiva en QNMP Internacional, que estaría dispuesto a financiar unas elecciones primarias para la oposición el próximo 15 de marzo, el precandidato a las elecciones presidenciales, Manfred Reyes Villa afirmó que sí estaría dispuesto a someterse a dicha elección por la unidad de país, aunque recalcó no conocer el sistema para realizarlo.

“Yo he sido el único que ha manifestado la intención de ir, no he escuchado de los otros (…) Creo que esto es importante y es un paso para fortalecer la democracia. Habría que ver el sistema, no sé cómo será”, afirmó Reyes Villa.

Según el precandidato el bloque opositor se podría unir si en realidad existiera el deseo de un cambio en el país.

“Ojalá que no se trate de un tema demagógico. Se debería apoyar al candidato que vaya por delante. Esta no es una elección cualquiera, hoy termina un ciclo y comienza otro, la oposición debería reflexionar y más allá de hacer un bloque se debe ver que ocurre en los próximos meses para ver quién va por delante”, señaló Manfred Reyes Villa.

El precandidato puso en duda de que los candidatos abandonen sus candidaturas para apoyar al más votado puesto que todos tienen sus intereses personales y partidarios.

“De haber unidad, la una forma es que hayan estas primarias y luego, antes del registro vaya un solo candidato y sé lo apoye, porque después será muy complicado”, resaltó el candidato por APB Súmate.