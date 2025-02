Marco Rubio advirtió que EEUU tomará medidas si Panamá no realiza «cambios inmediatos» en el Canal

Durante la reunión que mantuvo con el presidente José Raúl Mulino, el secretario de Estado norteamericano cuestionó el “status quo” del actual tratado y alertó sobre la amenaza que representa la influencia del Partido Comunista Chino en esa zona.

Marco Rubio se reunió este domingo con el presidente José Mulino en Ciudad de Panamá (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

Marco Rubio advirtió este domingo a Panamá que el gobierno de Estados Unidos tomará medidas si el país centroamericano no realiza “cambios inmediatos” en el Canal de Panamá, alegando que ha violado el tratado de traspaso.

Al reunirse con el presidente José Raúl Mulino, el secretario de Estado norteamericano “dejó claro que este status quo es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, requeriría que Estados Unidos tomara las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Rubio dijo a Mulino que el presidente Donald Trump “ha hecho una determinación preliminar de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá”, dijo Bruce.

El presidente panameño, en tanto, informó que en la reunión con el secretario de Estado norteamericano le trasladó que “la soberanía de Panamá no está en cuestión”.

Así lo detalló el mandatario en una comparecencia de prensa tras el encuentro de este domingo.

EEUU alertó sobre la influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá (REUTERS/Enea Lebrun)

“No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo”, afirmó el mandatario.

Antes de su llegada a Panamá, Rubio, el primer hispano en ocupar el máximo puesto diplomático del país, destacó en un artículo en The Wall Street Journal que su viaje refuerza la prioridad de la administración Trump de enfocarse en la región. “No es casualidad que mi primer viaje al extranjero me mantenga en el hemisferio”, escribió.

Entre los temas centrales de su agenda están el control de la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la creciente influencia de China en América Latina.

En este último punto, Rubio transmitirá a los líderes de la región la intención de Trump de retomar el control del Canal de Panamá, entregado a las autoridades panameñas en 1999 tras la firma del tratado Torrijos-Carter en 1977.

Mulino, rechazó cualquier posibilidad de negociación sobre la soberanía del canal.

Sin embargo, Rubio afirmó en una entrevista con SiriusXM que el gobierno de Trump considera que la administración del canal representa un interés estratégico ante la presencia de inversiones chinas en la infraestructura de la vía interoceánica. También, el funcionario advirtió que China podría bloquear el tráfico en el canal, lo que, según él, violaría el tratado de 1977.

El gobierno de Trump ve con preocupación la influencia del régimen chino en el área del Canal de Panamá (EFE/ Carlos Lemos)

La empresa Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, posee la concesión para operar terminales portuarias en ambos extremos del canal y recientemente recibió una extensión por 25 años sin licitación. Actualmente, una auditoría está en marcha para evaluar la viabilidad de esta extensión, lo que podría abrir la puerta a un nuevo proceso de concesión.

Analistas sugieren que, aunque Panamá rechaza ceder la soberanía del canal, podría considerar transferir la concesión de operaciones a una empresa estadounidense o europea, lo que podría mitigar las preocupaciones de Washington. Sin embargo, no está claro si Trump aceptaría esta medida como suficiente.

Tras su paso por Panamá, Rubio visitará El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, donde abordará temas de seguridad y cooperación migratoria.