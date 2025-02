Pasajero denuncia que le cobraron casi el doble y cuando reclamó fue agredido por la acompañante del chofer

El lamentable hecho se registró en el trayecto entre Cochabamba y Quillacollo, donde un usuario asegura que le cobraron 4 bolivianos cuando el pasaje es de 2,50.







Fuente: Unitel

Continúan las denuncias por cobros irregulares en el pasaje de transporte público en Cochabamba, un usuario denunció que le cobraron casi el doble de lo establecido en la ruta intermunicipal entre Cercano y Quillacollo.

El hombre contó que pese a que la tarifa es de Bs 2,50 el chofer le cobró 4 bolivianos, y cuando reclamó, este señaló que era tarifa nocturna.

“Saliendo de mi trabajo yo tomo un trufi, después de las 10 de la noche, a Quillacollo, y cuando llego a mi destino a la Plaza Bolívar y me cobra cuatro bolivianos el trufista, entonces yo le doy dos monedas de dos bolivianos y se va, al momento de reclamarle mi cambio, él me dice que es un pasaje nocturno y yo le dije ¿dónde está normado eso? ¿dónde dice que tengo que pagarte 4 bolivianos de noche”, relató el usuario a UNITEL.

El pasajero denuncia además, que tanto el chofer como su acompañante lo agredieron cuando reclamó por este incremento injustificado, llegando incluso a causarle una herida.

“En el momento de ponerme firme para que me devuelvan mi pasaje, él estaba con un acompañante, con una mujer a su lado, entonces la señora bajó, forcejeó conmigo y me jaló de mi polera todo y ahí es donde incluso me rasgó, tengo todavía la marca”, contó.

El hombre hizo las denuncias correspondientes ante Movilidad Urbana de Quillacollo en la Unidad de Tránsito para que se dé con el chofer de esta línea de transporte y proceda con la sanción correspondiente.

Asimismo, espera que las autoridades realicen los controles debido a los transportistas para evitar nuevos abusos.