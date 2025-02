Prestatarios elaboran proyecto de DS para condonar los “sobreintereses” por reprogramación de deudas

Prestatarios, con el apoyo de una legisladora, elaboraron un proyecto de decreto supremo para la condonación de “sobreintereses” bancarios y conminaron al presidente del Estado, Luis Arce, a aprobar la normativa porque muchos son víctimas de la usura por parte de los bancos que aprovecharon en incrementar sus ganancias a con el mecanismo de la reprogramación de deudas.

Prestatarios junto a la diputada del MAS, Soledad Pérez. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – Prestatarios, con el apoyo de una legisladora, elaboraron un proyecto de decreto supremo para la condonación de “sobreintereses” bancarios y conminaron al presidente del Estado, Luis Arce, a aprobar la normativa porque muchos son víctimas de la usura por parte de los bancos que aprovecharon en incrementar sus ganancias a con el mecanismo de la reprogramación de deudas.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Soledad Pérez explicó que la normativa se elaboró con base a la necesidad que tienen los prestatarios que se declararon “víctimas” de los bancos, porque sus casas son puestas en remate ante el mínimo indicio de impago. Muchos de ellos están desesperados y no saben qué más hacer.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esto es una conminatoria (al presidente), es una jalada de orejas a todos, a su Gabinete, al (ministro de) Economía y de Planificación que se ha metido (en el tema) en algún momento. Presidente, escuche al pueblo. ¿Cómo ha permitido que nos roben tanto? Estos hermanos quieren pagar, pero quieren condiciones, quieren que no se les usuren y que no se les roben”, declaro Pérez a la ANF.

La parlamentaria presentó el proyecto de decreto supremo junto a la representante de microempresarios de Bolivia, Helen Rivero, y decenas de afectados por los “sobreintereses” en sus deudas bancarias.

Una de las afectadas contó que se encuentra totalmente afligida porque todos los días se levanta pensado cómo pagar una deuda que subió de poco más de Bs 100.000 hasta Bs 190.000 producto de los sobreintereses.

“Mi casa está en remate con el Banco Comunidad. No me quieren condonar, porque en la pandemia (del Covid-19) me he atrasado de pagar un mes. Yo pagaba seguros, no me quiere avisar con qué seguro de vida estoy. Se han cerrado totalmente”, contó la señora que se declaró víctima de los bancos.

El artículo 4 del proyecto de decreto supremo, que presentarán los prestatarios al jefe de Estado, señala: “Se dispone la condonación de los intereses por reprogramaciones, intereses por refinanciamientos, intereses diferidos, intereses por moras generados en créditos bancarios a partir de la pandemia del COVID-19 devengados a la fecha”.

Además, exigen un “periodo de gracia de 12 meses sin pago de capital ni intereses corrientes y que no sean sujetos a penalizaciones o intereses adicionales, favoreciendo a los prestatarios que así lo requieran y tengan la necesidad de reactivarse económicamente”.

En 2024, los mismos prestatarios presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de condonación de intereses, pero hasta la fecha no fue tratada ni tomada en cuenta en las comisiones de planificación y economía, menos el pleno de Diputados o del Senado.

En la gestión pasada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que no es posible una condonación de intereses, debido a que el sistema financiero tiene que cuidar sus intereses. La parlamentaria precisó que piden la condonación de “sobreintereses”.

/DPC/FPF//