Rodrigo Paz a Claure: «No se van a bajar Tuto, Samuel ni Manfred, el problema no son las candidaturas»

El precandidato a la Presidencia señaló que, si llega al poder, restablecerá relaciones con Estados Unidos y Chile.

El precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira comentó este lunes que en su reunión con el empresario Marcelo Claure le dijo que Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa no retirarán sus postulaciones para dar lugar a un candidato único de la oposición a la Presidencia, y que considera que el problema no son la cantidad de aspirantes al poder, sino la falta de atención a los problemas de la población.

«Esta semana he estado en Estados Unidos, de paso me encontré con Claure, no era por Claure, claro existe una relación desde que éramos changos por ser hinchas del Bolívar; él me dijo: ‘Rodrigo, hay que hacer un candidato único‘, yo le dije no se va a bajar Tuto, no se va a bajar Samuel, no se va a bajar Manfred; no es el problema las candidaturas, le dije a Marcelo, el problema son los problemas del país, lo que necesita la gente», declaró a Fides el también senador por Tarija.

La anterior semana Paz se reunió con el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, quien busca articular un bloque que presente un solo candidato de la oposición. Como parte del plan, Claure encargó encuestas a la consultora internacional Panterra, quienes hacen consultas sobre la intención del voto y las preocupaciones de los electores.

«Tus encuestas no valen tanto por quién son candidatos sino por identificar los problemas, seguí identificando problemas porque de eso es de lo que hay que debatir en Bolivia, no de candidatos, sino problemas, le dije a Marcelo», señaló Paz.

Respecto al programa que tiene preparado para atender los temas económicos, anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Chile.

«Me fui en visita no oficial con autoridades e instancias del poder americano, porque los dólares están en Estados Unidos, y si Bolivia no tiene una relación diplomática mínimamente con Estados Unidos, más allá de las diferencias, no hay dólares, y tú tienes que hablar con los que tengan los dólares», declaró.

Agregó que Bolivia se aisló del mundo a partir de la explotación del gas, por lo que se tiene la necesidad de retomar el relacionamiento diplomático y comercial con las autoridades chilenas.

«El gas no ha vuelto una isla en el mundo, nos ha privado de las relaciones, el Evo nos ha cerrado fronteras (…), restablecería relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con Chile», manifestó.