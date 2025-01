La oposición acelera las acciones para conformar un bloque de unidad sólido y amplio que contrarreste al MAS

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Claure inició los acercamientos con líderes de la oposición

Boris Bueno Camacho / La Paz

Claure inicia reuniones con opositores y destaca el «enfoque de progreso» de Rodrigo Paz; camachistas dicen que alianza Tuto-Demócratas muestra que hubo «reflexión» de Costas; y, la diputada Toribia Lero es proclamada como candidata presidencial. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Claure inicia reuniones con opositores y destaca el «enfoque de progreso» de Rodrigo Paz

El empresario boliviano Marcelo Claure se reunió este martes con el senador Rodrigo Paz Pereira, de quien destacó su juventud y «enfoque de progreso» que imprime en sus acciones. «Hoy tuve mi primera reunión con Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y exalcalde de Tarija. Me llevé una muy buena impresión de alguien joven, con una sólida formación, un profundo cariño por su país y un enfoque en el progreso de Bolivia», publicó Claure en su cuenta de la red social X. El también presidente del Club Bolívar ingresó a la arena política como una especie de facilitador de la concertación entre líderes contrarios a la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS). Como parte de esas acciones, Claure anunció el miércoles 23 de enero que iniciaría una serie de reuniones con todos los líderes de oposición dispuestos a conversar con él.

– Camachistas dicen que alianza Tuto-Demócratas muestra que hubo «reflexión» de Costas

Luego de sellarse la alianza entre el precandidato Jorge Tuto Quiroga y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), desde Creemos —el partido del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho— consideran que hubo una «reflexión» por parte de Rubén Costas. «Entendemos que el partido político Demócratas habrá reflexionado y compartirá los valores democráticos que tienen los líderes del bloque, se nota que hay una reflexión, por eso digo que la alianza con el señor Tuto Quiroga nos hace entender que este apoyo es incondicional para que se vaya el masismo», declaró a los medios el vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez. Demócratas confirmó el lunes 27 de enero que dará su apoyo a Quiroga, quien es precandidato del Bloque de Unidad, rumbo a las elecciones del 17 de agosto.

– La diputada Toribia Lero es proclamada como candidata presidencial

La diputada Toribia Lero, de Comunidad Ciudadana, fue proclamada este martes y se presentó como candidata presidencial con miras a las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto próximo. Indicó que, si bien no tiene un partido político, ella representa a los pueblos indígenas, mismas que definirán si se suman al bloque de oposición único, que tiene el objetivo de hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Por ahora, este es el primer inicio, seguramente nos vamos a reunir, a congregar y vamos a sacar determinaciones, mismas que serán comunicadas en su debido tiempo. Este es el inicio y en este inicio estamos mostrando el propósito de participar en las elecciones nacionales del 2025”, indicó la legisladora, quien estuvo acompañada por algunos representantes de naciones indígenas y líderes políticos.

– Evo insiste con la candidatura: anuncia que su postulación fue ratificada por sectores sociales

Pese al impedimento a su intención de postular en las elecciones generales, Evo Morales anunció que sectores sociales se reunieron en el Trópico de Cochabamba para ratificarlo como candidato a la presidencia del periodo 2025-2030. Según Morales, lo ratificaron el Pacto de Unidad, dirigentes del Instrumento Político y diferentes sectores sociales, como microempresarios, petroleros, transportistas, gremiales y otros. En su mensaje publicado en redes sociales, manifestó que vuelve a aceptar la “importante misión de ayudar a recuperar nuestra patria”. Pidió a sus seguidores no perder la esperanza y no desmayar en esta lucha “Y recuerden, la mayor de las fuerzas no está en los números, sino en la unidad”, agregó. Morales intenta postular pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional se lo impide.

– Inauguran el túnel de Incahuasi, Arce afirma que la obra demuestra “quién es el que administra mejor la economía”

El presidente Luis Arce inauguró este martes el túnel de Incahuasi, en el departamento de Chuquisaca, y resaltó que con esta obra se demuestra “quién es el que administra mejor la economía del país, no en época de bonanza, sino de crisis”. “Estamos demostrando que uno sí sabe manejar los recursos, sí sabe administrar lo poco que tiene, puede también hacer obras para el pueblo boliviano. Estamos demostrando quién es el que administra mejor la economía, no en bonanza, sino en época de crisis”, afirmó el jefe de Estado en el acto de entrega del túnel, en el municipio de Villa Vaca Guzmán. El mandatario explicó que la construcción es una obra del Bicentenario de Bolivia. Se trata del túnel más largo de todo el país, que ahora conecta a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, es decir al occidente y oriente.

– Ministro Montaño: «Andrónico, por qué eres envidioso, por qué le sigues haciendo caso a Evo Morales»

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este martes que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es un envidioso que obedece a Evo Morales, motivo por el cual no aprueba los créditos ni permite que se entreguen obras. «Te recuerdo que para esta carretera Salto-Monteagudo, 118,5 millones el año pasado estaba ya en tu despacho y qué hiciste vos, senador Andrónico Rodríguez, lo rechazaste, no quisiste que esos recursos económicos que venían para esta carretera beneficien el pueblo chuquisaqueño, ¿por qué eres envidioso, por qué le sigues haciendo caso a Evo Morales?, si estas obras benefician al pueblo boliviano», declaró. La mañana de este martes el ministro se trasladó al departamento de Chuquisaca junto al presidente Luis Arce y toda su comitiva, para el acto de inauguración del túnel Incahuasi.

– Camacho fustiga al gobierno por responder con ‘mañas’ a la falta de combustibles

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fustiga al gobierno por presuntamente alterar la composición de los carburantes al añadir una mayor cantidad de etanol en la mezcla, que excede el porcentaje regulado en la ley 1098 que regula la combinación del aditivo con las gasolinas o el diésel oíl el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad establecidos por cánones internacionales. El gobierno refiere que las mezclas están autorizadas por la Ley 1098, de septiembre de 2018, que norma la relación entre los aditivos y los combustibles fósiles; en consecuencia, se estableció el límite de mezcla en un 12%. Sin embargo, desde hace varias semanas, son recurrentes las denuncias de los conductores que afrontaron problemas técnicos en sus vehículos, los cuales serían originados por un incremento en la relación etanol – combustible.

– Julio Linares: deuda acumulada de BoA a diciembre de 2023 es de 775 millones de bolivianos

El economista Julio Linares dijo este martes que los Estados Financieros a 2023 de la empresa BoA alcanzan a 775 millones de bolivianos, con una pérdida en la gestión 2023 de 196 millones de bolivianos. “Según los estados de ingresos y gastos de la empresa de 2023, que están en la web del Ministerio de Obras Públicas, la pérdida de la empresa ascendió en 2023 a 196 millones de bolivianos y la acumulada desde 2008 es de 2010 millones”, dijo Linares a Brújula Digital. Ese es el último dato disponible, agregó. BoA nuevamente hizo noticia este lunes, cuando un avión de su flota tuvo que realizar una operación de desembarco de emergencia de sus pasajeros en el aeropuerto de Cochabamba cuando uno de los motores del aparato empezó a funcionar mal y se temía una explosión.

– “Cualquier momento puede ocurrir un accidente”, dice experto en aviación que alerta sobre la “peor crisis” en el sector

Para el experto en aeronáutica Álvaro Murguía, “esta crisis aeronáutica se refleja en todas las instituciones que componen el servicio aeronáutico” y apunta a la falta de dólares como una posible causa de la supuesta falta de mantenimiento en BoA. “Voy a definir esta situación con la siguiente frase. Bolivia está atravesando la peor crisis aeronáutica de todos los tiempos”, afirmó el especialista en aeronáutica Álvaro Murguía, sobre el incidente en una aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) la tarde del lunes. El gerente de Operaciones de la aerolínea estatal, Luis de Ugarte, indicó que hubo una “falla de motor” en el avión que debía cumplir la ruta Cochabamba-Santa Cruz, que abortó el despeje en el aeropuerto Jorge Wilstermann. Para Murguía, “esta crisis aeronáutica se refleja en todas las instituciones que componen el servicio aeronáutico”.

– Analista afirma que los certámenes de belleza son una puerta para el ingreso de narcotraficantes a la sociedad

Una exreina de belleza de San Borja, municipio del departamento de Beni, fue aprehendida la pasada semana en la localidad de Entre Ríos, Argentina cuando su avioneta que llevaba una carga de 358 kilos de cocaína quedó sin gasolina y tuvo que aterrizar de emergencia; al tocar suelo, ella y el piloto de nacionalidad brasileña huyeron del lugar, pero un habitante testigo del hecho alertó a la policía que los detuvo horas después de iniciada la búsqueda. Una vez en celdas policiales, las autoridades del vecino país infirieron que Jade Isabel Callaú Barriga, de tan solo 21 años, sería la hija de uno de los denominados capos del narcotráfico en el departamento de Beni; en atención a ello, incrementaron la seguridad en el edificio policial de Entre Ríos ante la posibilidad de un operativo de rescate por parte de los grupos delincuenciales.

